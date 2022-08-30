Перевозка в переноске: в ГИБДД оценили идею введения правил для питомцев
Глава ГИБДД Крыма Борисенко поддержал идею возить питомцев в машинах в переносках
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВылет иностранных граждан из Москвы в Нью-Йорк и Нур-Султан
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Введение требований обязательной перевозки домашних питомцев в переносках или отдельных боксах поможет обезопасить водителей во время движения и, соответственно, снизит риск дорожных происшествий. Такое мнение выразил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
С инициативой ввести обязательное использование контейнеров-переносок и автобоксов для перевозки животных в автомобилях выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. В письме на имя главы ГИБДД России депутат подчеркнул, что свободное перемещение питомцев по салону автомобиля повышает риск ДТП. Он предложил скорректировать ПДД и ввести это требование.
"Водитель должен быть сконцентрирован на дорожной обстановке и управлении транспортным средством. Представьте, что в момент движения котик или собачка бегают по салону и внезапно прыгают на водителя или на торпеду. Поэтому, я считаю, что все то, что отвлекает внимание водителя от движения и может привести к неопределенным последствиям, лучше устранить. Либо это будет бокс, либо переноска, либо что-то подобное", - отметил Борисенко.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал отмену моратория на смертную казнь в России, предложил выдворять иностранцев за русофобию, рекомендовал увеличить эфирное время для социальной рекламы, а также выступил с инициативой сократить ассортимент пивных напитков с фруктовыми ароматизаторами, чтобы снизить потребление спиртного молодежью.