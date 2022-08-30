https://crimea.ria.ru/20220830/perevozka-v-perenoske-v-gibdd-otsenili-ideyu-vvedeniya-pravil-dlya-pitomtsev-1124344588.html

Перевозка в переноске: в ГИБДД оценили идею введения правил для питомцев

Перевозка в переноске: в ГИБДД оценили идею введения правил для питомцев - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Перевозка в переноске: в ГИБДД оценили идею введения правил для питомцев

Введение требований обязательной перевозки домашних питомцев в переносках или отдельных боксах поможет обезопасить водителей во время движения и,... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T18:25

2022-08-30T18:25

2022-08-30T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Введение требований обязательной перевозки домашних питомцев в переносках или отдельных боксах поможет обезопасить водителей во время движения и, соответственно, снизит риск дорожных происшествий. Такое мнение выразил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.С инициативой ввести обязательное использование контейнеров-переносок и автобоксов для перевозки животных в автомобилях выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. В письме на имя главы ГИБДД России депутат подчеркнул, что свободное перемещение питомцев по салону автомобиля повышает риск ДТП. Он предложил скорректировать ПДД и ввести это требование.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал отмену моратория на смертную казнь в России, предложил выдворять иностранцев за русофобию, рекомендовал увеличить эфирное время для социальной рекламы, а также выступил с инициативой сократить ассортимент пивных напитков с фруктовыми ароматизаторами, чтобы снизить потребление спиртного молодежью.

https://crimea.ria.ru/20220624/kogda-v-rossii-zapretyat-stroit-kontslagerya-dlya-zhivotnykh--gd-1123633077.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, закон и право, гибдд