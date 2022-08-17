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Правительство утвердило льготные кредиты для бизнеса - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Правительство утвердило льготные кредиты для бизнеса
Правительство утвердило льготные кредиты для бизнеса - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Правительство утвердило льготные кредиты для бизнеса
Правительство России запустило новую программу, по которой малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T12:38
2022-08-17T12:38
экономика
российская федерация (россия, рф)
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Правительство России запустило новую программу, по которой малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых. Премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, сообщается на сайте кабмина.В кабмине уточнили, что льготная программа будет действовать три года, но кредит можно будет взять на 10 лет. Предполагается, что до конца 2022 года объем выданных кредитов составит около 50 млрд рублей."Новый инструмент поддержки появился благодаря совмещению двух действующих федеральных программ. Первая – льготное кредитование в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", вторая – стимулирование кредитования малых и средних предприятий Банком России и Корпорацией МСП", — рассказали в правительстве.Запуск новой программы Мишустин анонсировал 8 августа на совещании с вице-премьерами."Правительство применяет широкий набор инструментов стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы эти средства работали максимально эффективно", – отметил глава кабмина.
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экономика, российская федерация (россия, рф), михаил мишустин
Правительство утвердило льготные кредиты для бизнеса

В России запустили программу по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса

12:38 17.08.2022
 
© PixabyБизнес
Бизнес
© Pixaby
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Правительство России запустило новую программу, по которой малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых. Премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, сообщается на сайте кабмина.
"Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса", — говорится в сообщении.
В кабмине уточнили, что льготная программа будет действовать три года, но кредит можно будет взять на 10 лет. Предполагается, что до конца 2022 года объем выданных кредитов составит около 50 млрд рублей.
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"Новый инструмент поддержки появился благодаря совмещению двух действующих федеральных программ. Первая – льготное кредитование в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", вторая – стимулирование кредитования малых и средних предприятий Банком России и Корпорацией МСП", — рассказали в правительстве.
Запуск новой программы Мишустин анонсировал 8 августа на совещании с вице-премьерами.
"Правительство применяет широкий набор инструментов стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы эти средства работали максимально эффективно", – отметил глава кабмина.
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