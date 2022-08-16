https://crimea.ria.ru/20220816/Kakoy-segodnya-prazdnik-16-avgusta_-1118622135.html

Какой сегодня праздник: 16 августа

Какой сегодня праздник: 16 августа - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Какой сегодня праздник: 16 августа

Во вторник сладкоежки всего мира отмечают День малинового варенья, а меломаны – День памяти Элвиса Пресли. В историю этот день вошел благодаря началу... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-16T00:00

2022-08-16T00:00

2022-08-15T18:08

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0f/1118622110_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_0d947194eebb50a2785ab82b1802ce7b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Во вторник сладкоежки всего мира отмечают День малинового варенья, а меломаны – День памяти Элвиса Пресли. В историю этот день вошел благодаря началу Клондайкской золотой лихорадки и Смоленского сражения 1812 года. А еще 16 августа подарил миру такие имена, как Авиценна, Юрий Рерих, Владимир Чеботарев, Пьер Ришар и Джеймс Кэмерон.Что празднуют в миреДень малинового варенья был придуман в 2015 году и с тех пор ежегодно празднуется 16 августа. Выбор даты не случаен – на Руси этот день назывался Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. Ягоду ценили во все времена за ее вкус и полезные качества, и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета.16 августа в южном американском городе Мемфисе проходит традиционный День памяти певца и музыканта Элвиса Пресли. Каждый год в августе тысячи поклонников короля рок-н-ролла съезжаются в Мемфис на неделю памяти артиста. Кстати, в школе Элвис имел "тройку" по музыке, и за всю жизнь так и не освоил нотную грамоту. А еще он был не натуральный брюнет: природа наградила его светло-русыми волосами. Он перекрасился в брюнета потому, что на цветных экранах его голубые глаза в сочетании со смоляным цветом волос смотрелись более эффектно.Испанцы 16 августа второй раз в году празднуют Сиенское Палио – традиционные знаменитые скачки. Мероприятие проходит на центральной площади Сиены Пьяцца дель Кампо: по ней всадники должны проехать три круга (333 метра каждый) на неоседланных лошадях. Завершение бегов город празднует всю ночь шествиями, песнями и плясками.Доминиканская Республика 16 августа отмечает День возрождения. В этот день в 1863 году коренные народы подняли восстание, борясь за освобождение от испанского гнета. В результате кровопролитных сражений доминиканцы все-таки добились независимости и с тех пор страна является Республикой.Знаменательные событияВ 1812 году началось Смоленское сражение Отечественной войны. После двухдневных боев русская армия под командованием Михаила Барклая-де-Толли вынуждена была отступить к Москве.В 1896 году американский старатель Джордж Кармак со своими напарниками Джимом Скукумом и Чарли Доусоном, индейцами местного племени тагиш, обнаружили золото на одном из притоков реки Клондайк в Канаде. Этот день считается началом Клондайкской золотой лихорадки, потому что через год, когда новости достигли "большой земли", в Канаду и Аляску ринулись толпы золотоискателей. С тех пор словом "клондайк" стали называть источник несметных богатств.В 1960 году после многолетней борьбы остров Кипр получил независимость и объявил себя Республикой Кипр. По новой Конституции на Кипре существовало две общины, греческая (80% населения) и турецкая (18%). Распределение квот привело к конфликту между нациями, а позже – к Кипрскому конфликту, в результате которого остров был поделен на две части, южную и северную. Последняя в 1983 году провозгласила себя Турецкой Республикой Северного Кипра.А вот на Бермудских островах в 1995 году произошел знаменательный прецедент в истории мировых освободительных движений: в ходе референдума о независимости от Великобритании большинство населения островов проголосовало против, пожелав остаться британской колонией.В 1996 году экипаж самолета Ил-76, захваченного на аэродроме в Кандагаре силами боевиков Талибана, после 378 дней плена решился на побег. Воспользовавшись тем, что боевики ослабили бдительность, летчики во главе с командиром Владимиром Шарпатовым запустили двигатели, самолет взлетел. Обезоружив конвоиров, команда достигла Объединенных Арабских Эмиратов.Кто родилсяВ 980 году родился иранский врач, философ, поэт и музыкант Ибн Сина, на Западе прославившийся как Авиценна. Автор более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до наших дней дошло только 274. Самый известный и влиятельный ученый-философ средневекового исламского мира.В 1811 году родился Петр Севастьянов – русский археолог, один из крупнейших исследователей родины христианства Палестины и собиратель христианских древностей.В 1876 году родился русский художник и книжный иллюстратор Иван Билибин. Автор изображения двуглавого орла, который использовался в течение года как временный символ Российской республики, а в 1992 году стал эмблемой Банка России. В 1920 году эвакуировался из Новороссийска за границу, но затем вернулся в СССР, жил и работал в Ленинграде. Его рисунками проиллюстрированы несколько десятков сказок, декорации к десяткам опер и театральных постановок как в России, так и за рубежом.В 1888 году родился Томас Лоуренс – британский археолог, путешественник и дипломат, известный также по прозвищу Лоуренс Аравийский. До Первой Мировой войны изучал историю и археологию, затем поступил в армию, прошел войну на Ближнем Востоке. Прославился своими сочинениями "Семь столпов мудрости", "Восстание в пустыне" и другими.В 1902 году родился русский востоковед Юрий Рерих, знаменитый путешественник, лингвист, искусствовед, специалист по языку и культуре Тибета, составитель многотомного тибетского словаря. Старший сын русского художника Николая Рериха.В 1920 году родился американский поэт и писатель Чарльз Буковски. Яркий представитель "грязного реализма". В Калифорнии прославился как автор колонки "Записки грязного старикашки" в газете Open City, но общеамериканскую известность приобрел после выхода фильма "Пьянь", снятого по его сценарию.В 1921 году родился советский кинорежиссер Владимир Чеботарев. Среди его известных картин – "Человек-амфибия", "Как вас теперь называть", "Крах", "Батальоны просят огня". С 1974 года снимал детский юмористический киножурнал "Ералаш".В 1934 году родилась британская писательница, автор фантастических романов Диана Уинн Джонс. В ее избранной библиографии – серия книг "Крестоманси", роман "Ходячий замок" и цикл "Деркхольм".В этом же году родился знаменитый французский киноактер Пьер Ришар. Снялся в 69 фильмах, среди которых прославившие его на весь мир картины "Высокий блондин в черном ботинке", "Побег", "Укол зонтиком", "Папаши", "Беглецы", "Партия в шахматы", "Робинзон Крузо".В 1947 году родился советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Геннадий Цыганков.В 1954 году родился канадский режиссер, звезда Голливуда Джеймс Кэмерон. Он подарил кинофанатам больше 150 фильмов, среди которых "Терминатор", "Чужие", "Титаник", "Аватар" и множество других. Последние два фильма, к слову, стали самыми высокобюджетными в мире. В 2010 году попал в список 100 самых влиятельных людей в мире журнала Time.Свой день рождения в этот день также отмечает российская актриса Юлия Высоцкая.

https://crimea.ria.ru/20170528/1110558794.html

https://crimea.ria.ru/20160204/1103048110.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости