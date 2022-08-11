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Владимир Машков: "Меня отменить нельзя!" - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Владимир Машков: "Меня отменить нельзя!"
Владимир Машков: "Меня отменить нельзя!" - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Владимир Машков: "Меня отменить нельзя!"
РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T19:11
2022-08-11T19:11
культура
севастополь
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Наталья ДрёмоваВ Севастополь прибыл знаменитый московский театр Олега Табакова, в народе любовно называемый "Табакерка". На необычной открытой сцене, находящейся в древнем античном городе Херсонесе, ранее проводили концерты, ставили балет и оперу. А гастрольных драматических постановок не было. Худрук "Табакерки", один из самых известных и узнаваемых актеров страны Владимир Машков, рассказал о сцене Херсонеса, "синдроме отмены русской культуры" и людях, которых нигде не любят. В общем, это интервью, как говорится, из первых уст.Михайловский театр открыл фестиваль оперы и балета в Херсонесе&gt;&gt;"Мы ехали в ужасе"Я был здесь в 1990 году, и мне трудно описать, что здесь было: вы это знаете сами. К лучшему изменилось многое. И сейчас, несмотря на все сложности передвижения по нашей любимой стране, я рад, что сюда попал. Здесь выступают лучшие театры, сюда привозят лучшие постановки.Можно сказать, что Херсонес — это крещение нашего театра. Для нас это все новое, невероятно интересное и воодушевляющее."На нас жизнь не заканчивается"У нас уникальная труппа, очень молодая - самый молодой театр в Москве. Средний возраст артистов - 35 лет. Наша школа воспроизводит талантливых, культурных, любящих свою Родину, свой язык, людей, которые дальше будут продолжать наше дело. Потому что на нас жизнь не заканчивается.Суть профессии артиста в том, чтобы быть убедительным. Наши ребята имеют широкий кругозор, много смотрят, много читают. Каждый должен быть историком, психологом, физиологом. Это наш путь к тому, чтобы быть убедительным на сцене. Если ты играешь рабочего, который быстро роет яму, ты должен уметь это делать. Может, не так мастерски, но хотя бы коротенько воспроизвести.Владимир Машков обратился к зрителям с пожеланием из Крыма&gt;&gt;"Людские чувства не подвержены эволюции"В Севастополь мы приехали со спектаклем "Матросская тишина" по пьесе Александра Галича. Это история о жизни еврейской семьи из маленького городка. История начальника маленького склада, который боготворит своего сына и мечтает сделать из него великого скрипача. Она затрагивает 1929, 1937 и 1944 годы: самые переломные для нашей страны в двадцатом веке. Трудные, трагические для людей, которые в ней живут. И через эти годы проходят отношения отца и сына: любовь, непонимание, много-много всего.Я роль отца, Абрама Шварца, получил, когда мне было 24 года. И многого не понимал об этом старом еврее. Ходил по Москве, искал его, наблюдал."Я из Новокузнецка, меня многое уже не пугает"Великий физиолог Иван Павлов открыл сигнальные системы у человека и животных Первая — ощущения и восприятие, вторая: слово. Человек появился тогда, когда родилось слово. Появились образы, литература, наука. Отменить образы нельзя.Мне кажется, количество нелепых слов и предложение об этой "отмене" уже начинает вываливаться из реальности, как тесто из кастрюли. Пугает меня несовершенство наших творческих людей. У русского человека всегда есть чуйка. Почему же она иногда не срабатывает? Ну не может творческий человек, который живет в этой лингвистической системе, с этой историей, попытаться отказаться от всего этого.Незавидная участь у этих людей — кто отказался. Внутри я понимаю, что это мука для них. А знаете, что самое страшное? Что те, кто по глупости, недомыслию, уже сделали такой шаг, ушедшие "туда", нигде не встретят понимания. Вернутся они, не вернутся — это их дело. Предателей не любят нигде. Вообще не любят. А для меня совершенно очевидно, что мы вот здесь, вот сейчас находимся перед мировым злом.Путин поблагодарил актера Машкова за "Движение вверх"&gt;&gt;"Поглядите на себя в зеркало"Предложения составлять какие-то списки "наших" и "не наших", мне кажутся ненужными. Кто их "опознавать" будет?У нас есть удивительная вещь: видео. Посмотрите, послушайте, что говорят, взгляните на лица тех, кто вещает. Обратите внимание, как они соединяют слова, понаблюдайте за людьми, которые пытаются вас в чем-то убедить, что-то предлагают. Соединены ли их мысли с телом? И вы удивитесь, как много перед вашими глазами лжи.В Одессе изуродовали граффити с героями "Ликвидации"&gt;&gt;Про списки, про "неправильных", про легкость, с которой туда записывали — это уже было. Вспомним тридцатые. Живут в коммунальной квартире соседи… А чего это вы тут с фотоаппаратом ходите? Что фотографируете, что говорите? Стуканул — и комната ваша мне переходит. Вас проверяют, выселяют — а мне квартирка! Вот к чему могут списки привести. Мы иногда начинаем пользоваться уже ушедшими методами.СправкаВладимир Машков. Актер и режиссер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер. Художественный руководитель театра Олега Табакова. Родился в 1963 г. Окончил Школу-студию МХАТ. Работал в театре, которым руководил Олег Табаков. С начала 90-х снимался в кино. Сыграл в фильмах "Ликвидация", "Край", "Экипаж", "Папа", "Идиот" — всего около 60 работ в кинематографе. Имеет государственные награды РФ и около трех десятков премий за достижения в театре и кино.
https://crimea.ria.ru/20210705/Nadezhda-i-chudo-Vladimir-Menshov-o-russkom-Kryme-1119768710.html
https://crimea.ria.ru/20211110/I-opasna-i-trudna-lyubimye-kinogeroi-ot-Aniskina-do-Gotsmana-1117600193.html
https://crimea.ria.ru/20220807/khersones-voshel-v-tridtsatku-samykh-izvestnykh-dostoprimechatelnostey-rossii-1124089165.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
60
культура, севастополь

Владимир Машков: "Меня отменить нельзя!"

19:11 11.08.2022
 
© Наталья ДрёмоваАктёр Владимир Машков на пресс-конференции в Севастополе
Актёр Владимир Машков на пресс-конференции в Севастополе
© Наталья Дрёмова
Читать в
Наталья Дрёмова
В Севастополь прибыл знаменитый московский театр Олега Табакова, в народе любовно называемый "Табакерка". На необычной открытой сцене, находящейся в древнем античном городе Херсонесе, ранее проводили концерты, ставили балет и оперу. А гастрольных драматических постановок не было.
Худрук "Табакерки", один из самых известных и узнаваемых актеров страны Владимир Машков, рассказал о сцене Херсонеса, "синдроме отмены русской культуры" и людях, которых нигде не любят. В общем, это интервью, как говорится, из первых уст.
Михайловский театр открыл фестиваль оперы и балета в Херсонесе>>

"Мы ехали в ужасе"

Я был здесь в 1990 году, и мне трудно описать, что здесь было: вы это знаете сами. К лучшему изменилось многое. И сейчас, несмотря на все сложности передвижения по нашей любимой стране, я рад, что сюда попал. Здесь выступают лучшие театры, сюда привозят лучшие постановки.
Мы ехали в ужасе. Знаете, от чего? Думаешь: а получится ли здесь, когда открытое пространство, нет стен? В театре солнца нет, его "делает" режиссер. А на первой репетиции оно вечером залило всю сцену. Потом внезапно упала ночь. Это для нас необычно.
Можно сказать, что Херсонес — это крещение нашего театра. Для нас это все новое, невероятно интересное и воодушевляющее.
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"На нас жизнь не заканчивается"

У нас уникальная труппа, очень молодая - самый молодой театр в Москве. Средний возраст артистов - 35 лет. Наша школа воспроизводит талантливых, культурных, любящих свою Родину, свой язык, людей, которые дальше будут продолжать наше дело. Потому что на нас жизнь не заканчивается.
Суть профессии артиста в том, чтобы быть убедительным. Наши ребята имеют широкий кругозор, много смотрят, много читают. Каждый должен быть историком, психологом, физиологом. Это наш путь к тому, чтобы быть убедительным на сцене. Если ты играешь рабочего, который быстро роет яму, ты должен уметь это делать. Может, не так мастерски, но хотя бы коротенько воспроизвести.
Владимир Машков обратился к зрителям с пожеланием из Крыма>>

"Людские чувства не подвержены эволюции"

В Севастополь мы приехали со спектаклем "Матросская тишина" по пьесе Александра Галича. Это история о жизни еврейской семьи из маленького городка. История начальника маленького склада, который боготворит своего сына и мечтает сделать из него великого скрипача. Она затрагивает 1929, 1937 и 1944 годы: самые переломные для нашей страны в двадцатом веке. Трудные, трагические для людей, которые в ней живут. И через эти годы проходят отношения отца и сына: любовь, непонимание, много-много всего.
Я роль отца, Абрама Шварца, получил, когда мне было 24 года. И многого не понимал об этом старом еврее. Ходил по Москве, искал его, наблюдал.
Неважно, в какое время жили люди, сколько столетий их отделяет от нас. Появились корабли, самолеты, компьютеры, но чувства остались теми же: они без эволюции. Технически огромный прогресс, а люди как были жадными, храбрыми, трусливыми, теряющими разум от любви — так и остались.
Давид Гоцман (Владимир Машков) — подполковник, заместитель начальника Одесского уголовного розыска. Ликвидация (2007), реж. Сергей Урсуляк
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"Я из Новокузнецка, меня многое уже не пугает"

Великий физиолог Иван Павлов открыл сигнальные системы у человека и животных Первая — ощущения и восприятие, вторая: слово. Человек появился тогда, когда родилось слово. Появились образы, литература, наука. Отменить образы нельзя.
Мне кажется, количество нелепых слов и предложение об этой "отмене" уже начинает вываливаться из реальности, как тесто из кастрюли.
"Отмены" не будет, этого не произойдет. Людей нельзя "выключить". И меня отменить нельзя. Меня можно, как и любого человека, только ликвидировать. Но я давно живу, я из города Новокузнецка: меня многое уже не пугает.
Пугает меня несовершенство наших творческих людей. У русского человека всегда есть чуйка. Почему же она иногда не срабатывает? Ну не может творческий человек, который живет в этой лингвистической системе, с этой историей, попытаться отказаться от всего этого.
Незавидная участь у этих людей — кто отказался. Внутри я понимаю, что это мука для них. А знаете, что самое страшное? Что те, кто по глупости, недомыслию, уже сделали такой шаг, ушедшие "туда", нигде не встретят понимания. Вернутся они, не вернутся — это их дело. Предателей не любят нигде. Вообще не любят. А для меня совершенно очевидно, что мы вот здесь, вот сейчас находимся перед мировым злом.
Путин поблагодарил актера Машкова за "Движение вверх">>

"Поглядите на себя в зеркало"

Предложения составлять какие-то списки "наших" и "не наших", мне кажутся ненужными. Кто их "опознавать" будет?
У нас есть удивительная вещь: видео. Посмотрите, послушайте, что говорят, взгляните на лица тех, кто вещает. Обратите внимание, как они соединяют слова, понаблюдайте за людьми, которые пытаются вас в чем-то убедить, что-то предлагают. Соединены ли их мысли с телом? И вы удивитесь, как много перед вашими глазами лжи.
В Одессе изуродовали граффити с героями "Ликвидации">>
Про списки, про "неправильных", про легкость, с которой туда записывали — это уже было. Вспомним тридцатые. Живут в коммунальной квартире соседи… А чего это вы тут с фотоаппаратом ходите? Что фотографируете, что говорите? Стуканул — и комната ваша мне переходит. Вас проверяют, выселяют — а мне квартирка! Вот к чему могут списки привести. Мы иногда начинаем пользоваться уже ушедшими методами.
Поглядите на себя в зеркало. Вот сейчас как раз момент такой. Посмотрите, узнайте, кто вы. Постарайтесь увидеть себя глазами других людей. Если убежден, что сам себе не врешь — существуй, живи, борись! Если спрятался под камень… Что ж, посиди там. А что, многие как раз и хотят пожить под камнем. Потом вылезут.
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 10:02
Херсонес вошел в тридцатку самых известных достопримечательностей России
Справка
Владимир Машков. Актер и режиссер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер. Художественный руководитель театра Олега Табакова. Родился в 1963 г. Окончил Школу-студию МХАТ. Работал в театре, которым руководил Олег Табаков. С начала 90-х снимался в кино. Сыграл в фильмах "Ликвидация", "Край", "Экипаж", "Папа", "Идиот" — всего около 60 работ в кинематографе. Имеет государственные награды РФ и около трех десятков премий за достижения в театре и кино.
 
КультураСевастополь
 
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