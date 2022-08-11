https://crimea.ria.ru/20220811/vladimir-mashkov-menya-otmenit-nelzya-1124136372.html

Владимир Машков: "Меня отменить нельзя!"

Владимир Машков: "Меня отменить нельзя!" - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Владимир Машков: "Меня отменить нельзя!"

РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T19:11

2022-08-11T19:11

2022-08-11T19:11

культура

севастополь

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Наталья ДрёмоваВ Севастополь прибыл знаменитый московский театр Олега Табакова, в народе любовно называемый "Табакерка". На необычной открытой сцене, находящейся в древнем античном городе Херсонесе, ранее проводили концерты, ставили балет и оперу. А гастрольных драматических постановок не было. Худрук "Табакерки", один из самых известных и узнаваемых актеров страны Владимир Машков, рассказал о сцене Херсонеса, "синдроме отмены русской культуры" и людях, которых нигде не любят. В общем, это интервью, как говорится, из первых уст.Михайловский театр открыл фестиваль оперы и балета в Херсонесе>>"Мы ехали в ужасе"Я был здесь в 1990 году, и мне трудно описать, что здесь было: вы это знаете сами. К лучшему изменилось многое. И сейчас, несмотря на все сложности передвижения по нашей любимой стране, я рад, что сюда попал. Здесь выступают лучшие театры, сюда привозят лучшие постановки.Можно сказать, что Херсонес — это крещение нашего театра. Для нас это все новое, невероятно интересное и воодушевляющее."На нас жизнь не заканчивается"У нас уникальная труппа, очень молодая - самый молодой театр в Москве. Средний возраст артистов - 35 лет. Наша школа воспроизводит талантливых, культурных, любящих свою Родину, свой язык, людей, которые дальше будут продолжать наше дело. Потому что на нас жизнь не заканчивается.Суть профессии артиста в том, чтобы быть убедительным. Наши ребята имеют широкий кругозор, много смотрят, много читают. Каждый должен быть историком, психологом, физиологом. Это наш путь к тому, чтобы быть убедительным на сцене. Если ты играешь рабочего, который быстро роет яму, ты должен уметь это делать. Может, не так мастерски, но хотя бы коротенько воспроизвести.Владимир Машков обратился к зрителям с пожеланием из Крыма>>"Людские чувства не подвержены эволюции"В Севастополь мы приехали со спектаклем "Матросская тишина" по пьесе Александра Галича. Это история о жизни еврейской семьи из маленького городка. История начальника маленького склада, который боготворит своего сына и мечтает сделать из него великого скрипача. Она затрагивает 1929, 1937 и 1944 годы: самые переломные для нашей страны в двадцатом веке. Трудные, трагические для людей, которые в ней живут. И через эти годы проходят отношения отца и сына: любовь, непонимание, много-много всего.Я роль отца, Абрама Шварца, получил, когда мне было 24 года. И многого не понимал об этом старом еврее. Ходил по Москве, искал его, наблюдал."Я из Новокузнецка, меня многое уже не пугает"Великий физиолог Иван Павлов открыл сигнальные системы у человека и животных Первая — ощущения и восприятие, вторая: слово. Человек появился тогда, когда родилось слово. Появились образы, литература, наука. Отменить образы нельзя.Мне кажется, количество нелепых слов и предложение об этой "отмене" уже начинает вываливаться из реальности, как тесто из кастрюли. Пугает меня несовершенство наших творческих людей. У русского человека всегда есть чуйка. Почему же она иногда не срабатывает? Ну не может творческий человек, который живет в этой лингвистической системе, с этой историей, попытаться отказаться от всего этого.Незавидная участь у этих людей — кто отказался. Внутри я понимаю, что это мука для них. А знаете, что самое страшное? Что те, кто по глупости, недомыслию, уже сделали такой шаг, ушедшие "туда", нигде не встретят понимания. Вернутся они, не вернутся — это их дело. Предателей не любят нигде. Вообще не любят. А для меня совершенно очевидно, что мы вот здесь, вот сейчас находимся перед мировым злом.Путин поблагодарил актера Машкова за "Движение вверх">>"Поглядите на себя в зеркало"Предложения составлять какие-то списки "наших" и "не наших", мне кажутся ненужными. Кто их "опознавать" будет?У нас есть удивительная вещь: видео. Посмотрите, послушайте, что говорят, взгляните на лица тех, кто вещает. Обратите внимание, как они соединяют слова, понаблюдайте за людьми, которые пытаются вас в чем-то убедить, что-то предлагают. Соединены ли их мысли с телом? И вы удивитесь, как много перед вашими глазами лжи.В Одессе изуродовали граффити с героями "Ликвидации">>Про списки, про "неправильных", про легкость, с которой туда записывали — это уже было. Вспомним тридцатые. Живут в коммунальной квартире соседи… А чего это вы тут с фотоаппаратом ходите? Что фотографируете, что говорите? Стуканул — и комната ваша мне переходит. Вас проверяют, выселяют — а мне квартирка! Вот к чему могут списки привести. Мы иногда начинаем пользоваться уже ушедшими методами.СправкаВладимир Машков. Актер и режиссер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер. Художественный руководитель театра Олега Табакова. Родился в 1963 г. Окончил Школу-студию МХАТ. Работал в театре, которым руководил Олег Табаков. С начала 90-х снимался в кино. Сыграл в фильмах "Ликвидация", "Край", "Экипаж", "Папа", "Идиот" — всего около 60 работ в кинематографе. Имеет государственные награды РФ и около трех десятков премий за достижения в театре и кино.

https://crimea.ria.ru/20210705/Nadezhda-i-chudo-Vladimir-Menshov-o-russkom-Kryme-1119768710.html

https://crimea.ria.ru/20211110/I-opasna-i-trudna-lyubimye-kinogeroi-ot-Aniskina-do-Gotsmana-1117600193.html

https://crimea.ria.ru/20220807/khersones-voshel-v-tridtsatku-samykh-izvestnykh-dostoprimechatelnostey-rossii-1124089165.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, севастополь