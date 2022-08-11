https://crimea.ria.ru/20220811/vladimir-mashkov-menya-otmenit-nelzya-1124136372.html
Владимир Машков: "Меня отменить нельзя!"
Владимир Машков: "Меня отменить нельзя!" - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Владимир Машков: "Меня отменить нельзя!"
РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T19:11
2022-08-11T19:11
2022-08-11T19:11
культура
севастополь
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Наталья ДрёмоваВ Севастополь прибыл знаменитый московский театр Олега Табакова, в народе любовно называемый "Табакерка". На необычной открытой сцене, находящейся в древнем античном городе Херсонесе, ранее проводили концерты, ставили балет и оперу. А гастрольных драматических постановок не было. Худрук "Табакерки", один из самых известных и узнаваемых актеров страны Владимир Машков, рассказал о сцене Херсонеса, "синдроме отмены русской культуры" и людях, которых нигде не любят. В общем, это интервью, как говорится, из первых уст.Михайловский театр открыл фестиваль оперы и балета в Херсонесе>>"Мы ехали в ужасе"Я был здесь в 1990 году, и мне трудно описать, что здесь было: вы это знаете сами. К лучшему изменилось многое. И сейчас, несмотря на все сложности передвижения по нашей любимой стране, я рад, что сюда попал. Здесь выступают лучшие театры, сюда привозят лучшие постановки.Можно сказать, что Херсонес — это крещение нашего театра. Для нас это все новое, невероятно интересное и воодушевляющее."На нас жизнь не заканчивается"У нас уникальная труппа, очень молодая - самый молодой театр в Москве. Средний возраст артистов - 35 лет. Наша школа воспроизводит талантливых, культурных, любящих свою Родину, свой язык, людей, которые дальше будут продолжать наше дело. Потому что на нас жизнь не заканчивается.Суть профессии артиста в том, чтобы быть убедительным. Наши ребята имеют широкий кругозор, много смотрят, много читают. Каждый должен быть историком, психологом, физиологом. Это наш путь к тому, чтобы быть убедительным на сцене. Если ты играешь рабочего, который быстро роет яму, ты должен уметь это делать. Может, не так мастерски, но хотя бы коротенько воспроизвести.Владимир Машков обратился к зрителям с пожеланием из Крыма>>"Людские чувства не подвержены эволюции"В Севастополь мы приехали со спектаклем "Матросская тишина" по пьесе Александра Галича. Это история о жизни еврейской семьи из маленького городка. История начальника маленького склада, который боготворит своего сына и мечтает сделать из него великого скрипача. Она затрагивает 1929, 1937 и 1944 годы: самые переломные для нашей страны в двадцатом веке. Трудные, трагические для людей, которые в ней живут. И через эти годы проходят отношения отца и сына: любовь, непонимание, много-много всего.Я роль отца, Абрама Шварца, получил, когда мне было 24 года. И многого не понимал об этом старом еврее. Ходил по Москве, искал его, наблюдал."Я из Новокузнецка, меня многое уже не пугает"Великий физиолог Иван Павлов открыл сигнальные системы у человека и животных Первая — ощущения и восприятие, вторая: слово. Человек появился тогда, когда родилось слово. Появились образы, литература, наука. Отменить образы нельзя.Мне кажется, количество нелепых слов и предложение об этой "отмене" уже начинает вываливаться из реальности, как тесто из кастрюли. Пугает меня несовершенство наших творческих людей. У русского человека всегда есть чуйка. Почему же она иногда не срабатывает? Ну не может творческий человек, который живет в этой лингвистической системе, с этой историей, попытаться отказаться от всего этого.Незавидная участь у этих людей — кто отказался. Внутри я понимаю, что это мука для них. А знаете, что самое страшное? Что те, кто по глупости, недомыслию, уже сделали такой шаг, ушедшие "туда", нигде не встретят понимания. Вернутся они, не вернутся — это их дело. Предателей не любят нигде. Вообще не любят. А для меня совершенно очевидно, что мы вот здесь, вот сейчас находимся перед мировым злом.Путин поблагодарил актера Машкова за "Движение вверх">>"Поглядите на себя в зеркало"Предложения составлять какие-то списки "наших" и "не наших", мне кажутся ненужными. Кто их "опознавать" будет?У нас есть удивительная вещь: видео. Посмотрите, послушайте, что говорят, взгляните на лица тех, кто вещает. Обратите внимание, как они соединяют слова, понаблюдайте за людьми, которые пытаются вас в чем-то убедить, что-то предлагают. Соединены ли их мысли с телом? И вы удивитесь, как много перед вашими глазами лжи.В Одессе изуродовали граффити с героями "Ликвидации">>Про списки, про "неправильных", про легкость, с которой туда записывали — это уже было. Вспомним тридцатые. Живут в коммунальной квартире соседи… А чего это вы тут с фотоаппаратом ходите? Что фотографируете, что говорите? Стуканул — и комната ваша мне переходит. Вас проверяют, выселяют — а мне квартирка! Вот к чему могут списки привести. Мы иногда начинаем пользоваться уже ушедшими методами.СправкаВладимир Машков. Актер и режиссер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер. Художественный руководитель театра Олега Табакова. Родился в 1963 г. Окончил Школу-студию МХАТ. Работал в театре, которым руководил Олег Табаков. С начала 90-х снимался в кино. Сыграл в фильмах "Ликвидация", "Край", "Экипаж", "Папа", "Идиот" — всего около 60 работ в кинематографе. Имеет государственные награды РФ и около трех десятков премий за достижения в театре и кино.
https://crimea.ria.ru/20210705/Nadezhda-i-chudo-Vladimir-Menshov-o-russkom-Kryme-1119768710.html
https://crimea.ria.ru/20211110/I-opasna-i-trudna-lyubimye-kinogeroi-ot-Aniskina-do-Gotsmana-1117600193.html
https://crimea.ria.ru/20220807/khersones-voshel-v-tridtsatku-samykh-izvestnykh-dostoprimechatelnostey-rossii-1124089165.html
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культура, севастополь
В Севастополь прибыл знаменитый московский театр Олега Табакова, в народе любовно называемый "Табакерка". На необычной открытой сцене, находящейся в древнем античном городе Херсонесе, ранее проводили концерты, ставили балет и оперу. А гастрольных драматических постановок не было.
Худрук "Табакерки", один из самых известных и узнаваемых актеров страны Владимир Машков, рассказал о сцене Херсонеса, "синдроме отмены русской культуры" и людях, которых нигде не любят. В общем, это интервью, как говорится, из первых уст.
"Мы ехали в ужасе"
Я был здесь в 1990 году, и мне трудно описать, что здесь было: вы это знаете сами. К лучшему изменилось многое. И сейчас, несмотря на все сложности передвижения по нашей любимой стране, я рад, что сюда попал. Здесь выступают лучшие театры, сюда привозят лучшие постановки.
Мы ехали в ужасе. Знаете, от чего? Думаешь: а получится ли здесь, когда открытое пространство, нет стен? В театре солнца нет, его "делает" режиссер. А на первой репетиции оно вечером залило всю сцену. Потом внезапно упала ночь. Это для нас необычно.
Можно сказать, что Херсонес — это крещение нашего театра. Для нас это все новое, невероятно интересное и воодушевляющее.
"На нас жизнь не заканчивается"
У нас уникальная труппа, очень молодая - самый молодой театр в Москве. Средний возраст артистов - 35 лет. Наша школа воспроизводит талантливых, культурных, любящих свою Родину, свой язык, людей, которые дальше будут продолжать наше дело. Потому что на нас жизнь не заканчивается.
Суть профессии артиста в том, чтобы быть убедительным. Наши ребята имеют широкий кругозор, много смотрят, много читают. Каждый должен быть историком, психологом, физиологом. Это наш путь к тому, чтобы быть убедительным на сцене. Если ты играешь рабочего, который быстро роет яму, ты должен уметь это делать. Может, не так мастерски, но хотя бы коротенько воспроизвести.
"Людские чувства не подвержены эволюции"
В Севастополь мы приехали со спектаклем "Матросская тишина" по пьесе Александра Галича
. Это история о жизни еврейской семьи из маленького городка. История начальника маленького склада, который боготворит своего сына и мечтает сделать из него великого скрипача. Она затрагивает 1929, 1937 и 1944 годы: самые переломные для нашей страны в двадцатом веке. Трудные, трагические для людей, которые в ней живут. И через эти годы проходят отношения отца и сына: любовь, непонимание, много-много всего.
Я роль отца, Абрама Шварца, получил, когда мне было 24 года. И многого не понимал об этом старом еврее. Ходил по Москве, искал его, наблюдал.
Неважно, в какое время жили люди, сколько столетий их отделяет от нас. Появились корабли, самолеты, компьютеры, но чувства остались теми же: они без эволюции. Технически огромный прогресс, а люди как были жадными, храбрыми, трусливыми, теряющими разум от любви — так и остались.
"Я из Новокузнецка, меня многое уже не пугает"
Великий физиолог Иван Павлов открыл сигнальные системы у человека и животных Первая — ощущения и восприятие, вторая: слово. Человек появился тогда, когда родилось слово. Появились образы, литература, наука. Отменить образы нельзя.
Мне кажется, количество нелепых слов и предложение об этой "отмене" уже начинает вываливаться из реальности, как тесто из кастрюли.
"Отмены" не будет, этого не произойдет. Людей нельзя "выключить". И меня отменить нельзя. Меня можно, как и любого человека, только ликвидировать. Но я давно живу, я из города Новокузнецка: меня многое уже не пугает.
Пугает меня несовершенство наших творческих людей. У русского человека всегда есть чуйка. Почему же она иногда не срабатывает? Ну не может творческий человек, который живет в этой лингвистической системе, с этой историей, попытаться отказаться от всего этого.
Незавидная участь у этих людей — кто отказался. Внутри я понимаю, что это мука для них. А знаете, что самое страшное? Что те, кто по глупости, недомыслию, уже сделали такой шаг, ушедшие "туда", нигде не встретят понимания. Вернутся они, не вернутся — это их дело. Предателей не любят нигде. Вообще не любят. А для меня совершенно очевидно, что мы вот здесь, вот сейчас находимся перед мировым злом.
"Поглядите на себя в зеркало"
Предложения составлять какие-то списки "наших" и "не наших", мне кажутся ненужными. Кто их "опознавать" будет?
У нас есть удивительная вещь: видео. Посмотрите, послушайте, что говорят, взгляните на лица тех, кто вещает. Обратите внимание, как они соединяют слова, понаблюдайте за людьми, которые пытаются вас в чем-то убедить, что-то предлагают. Соединены ли их мысли с телом? И вы удивитесь, как много перед вашими глазами лжи.
Про списки, про "неправильных", про легкость, с которой туда записывали — это уже было. Вспомним тридцатые. Живут в коммунальной квартире соседи… А чего это вы тут с фотоаппаратом ходите? Что фотографируете, что говорите? Стуканул — и комната ваша мне переходит. Вас проверяют, выселяют — а мне квартирка! Вот к чему могут списки привести. Мы иногда начинаем пользоваться уже ушедшими методами.
Поглядите на себя в зеркало. Вот сейчас как раз момент такой. Посмотрите, узнайте, кто вы. Постарайтесь увидеть себя глазами других людей. Если убежден, что сам себе не врешь — существуй, живи, борись! Если спрятался под камень… Что ж, посиди там. А что, многие как раз и хотят пожить под камнем. Потом вылезут.
Владимир Машков. Актер и режиссер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер. Художественный руководитель театра Олега Табакова. Родился в 1963 г. Окончил Школу-студию МХАТ. Работал в театре, которым руководил Олег Табаков. С начала 90-х снимался в кино. Сыграл в фильмах "Ликвидация", "Край", "Экипаж", "Папа", "Идиот" — всего около 60 работ в кинематографе. Имеет государственные награды РФ и около трех десятков премий за достижения в театре и кино.