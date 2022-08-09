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Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани
Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани
Четыре человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на краевое управление МВД сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T10:02
2022-08-09T10:02
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на краевое управление МВД сообщают "Кубанские новости".Авария произошла во вторник утром в Северском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь со стороны Краснодара в сторону Новороссийска, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с "Ладой Ларгус", после чего в "Ладу" врезался двигавшейся за ней ВАЗ-2114.Массовое ДТП ранее произошло на трассе под Севастополем. Повреждены оказались более 10 автомобилей. Один человек погиб, четверо в больнице. Возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220805/rebenok-i-vzroslyy-postradali-v-dtp-s-gruzovikom-na-vostoke-kryma-1124071358.html
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происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани

На Кубани в жестком массовом ДТП погибли четыре человека

10:02 09.08.2022
 
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюМассовое ДТП в Краснодарском крае
Массовое ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на краевое управление МВД сообщают "Кубанские новости".
Авария произошла во вторник утром в Северском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь со стороны Краснодара в сторону Новороссийска, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с "Ладой Ларгус", после чего в "Ладу" врезался двигавшейся за ней ВАЗ-2114.
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"В результате ДТП погиб водитель Honda, водитель "Лады Ларгус" и два его пассажира (женщина, мужчина). Личности погибших устанавливаются", - сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Массовое ДТП ранее произошло на трассе под Севастополем. Повреждены оказались более 10 автомобилей. Один человек погиб, четверо в больнице. Возбуждено уголовное дело.
 
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