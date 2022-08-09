https://crimea.ria.ru/20220809/chetyre-cheloveka-pogibli-v-massovom-dtp-na-kubani-1124106603.html

Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани

Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на краевое управление МВД сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T10:02

2022-08-09T10:02

2022-08-09T10:02

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на краевое управление МВД сообщают "Кубанские новости".Авария произошла во вторник утром в Северском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь со стороны Краснодара в сторону Новороссийска, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с "Ладой Ларгус", после чего в "Ладу" врезался двигавшейся за ней ВАЗ-2114.Массовое ДТП ранее произошло на трассе под Севастополем. Повреждены оказались более 10 автомобилей. Один человек погиб, четверо в больнице. Возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220805/rebenok-i-vzroslyy-postradali-v-dtp-s-gruzovikom-na-vostoke-kryma-1124071358.html

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2022

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происшествия