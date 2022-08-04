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Представители каких профессий привлекают россиян – опрос - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Представители каких профессий привлекают россиян – опрос
Представители каких профессий привлекают россиян – опрос - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Представители каких профессий привлекают россиян – опрос
Привлекательные люди чаще всего встречаются среди музыкантов, журналистов и медицинского персонала. К такому выводу пришли специалисты сервиса "Работу.ру" в... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T08:11
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Привлекательные люди чаще всего встречаются среди музыкантов, журналистов и медицинского персонала. К такому выводу пришли специалисты сервиса "Работу.ру" в ходе опроса россиян.Сервис "Работа.ру" провел опрос среди экономически активных граждан России и составил рейтинг профессий, чьи представители кажутся россиянам наиболее привлекательными. Так, в топ-3 вошли артисты и музыканты, журналисты и спортсмены, дизайнеры и медицинский персонал.В исследовании участвовали 1400 мужчин и 1600 женщин со всей страны старше 18 лет.Более 50% женщин считает, что самые привлекательные люди встречаются среди представителей творческих профессий – артистов и музыкантов (58%), дизайнеров и художников (28%), парикмахеров и визажистов (24%). Пятерку лучших замыкают профессиональные спортсмены (21%).Большинство респондентов-мужчин также выбрали артистов и музыкантов (43%), на втором месте журналисты (22%). Спортсмены, дизайнеры, художники и медицинский персонал набрали по 20% голосов, следом идут преподаватели – 17%.Ранее опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян продолжают заблуждаться относительно устройства Солнечной системы.
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общество
Представители каких профессий привлекают россиян – опрос

Работа.ру: половину россиян привлекают артисты и музыканты

08:11 04.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичУличный музыкант
Уличный музыкант - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Привлекательные люди чаще всего встречаются среди музыкантов, журналистов и медицинского персонала. К такому выводу пришли специалисты сервиса "Работу.ру" в ходе опроса россиян.
Сервис "Работа.ру" провел опрос среди экономически активных граждан России и составил рейтинг профессий, чьи представители кажутся россиянам наиболее привлекательными. Так, в топ-3 вошли артисты и музыканты, журналисты и спортсмены, дизайнеры и медицинский персонал.
В исследовании участвовали 1400 мужчин и 1600 женщин со всей страны старше 18 лет.
Более 50% женщин считает, что самые привлекательные люди встречаются среди представителей творческих профессий – артистов и музыкантов (58%), дизайнеров и художников (28%), парикмахеров и визажистов (24%). Пятерку лучших замыкают профессиональные спортсмены (21%).
Большинство респондентов-мужчин также выбрали артистов и музыкантов (43%), на втором месте журналисты (22%). Спортсмены, дизайнеры, художники и медицинский персонал набрали по 20% голосов, следом идут преподаватели – 17%.
"В список самых привлекательных профессий у мужчин и женщин вошли представители медицинского персонала, учителя и преподаватели, военные, маркетологи и PR-специалисты, а также пилоты. Однако стоит отметить, что мужчины также отмечали IT-специалистов, а женщины – юристов и адвокатов", – говорится в исследовании.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян продолжают заблуждаться относительно устройства Солнечной системы.
 
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