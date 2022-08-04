https://crimea.ria.ru/20220804/predstaviteli-kakikh-professiy-privlekayut-rossiyan--opros-1124056518.html

Представители каких профессий привлекают россиян – опрос

Представители каких профессий привлекают россиян – опрос - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Представители каких профессий привлекают россиян – опрос

Привлекательные люди чаще всего встречаются среди музыкантов, журналистов и медицинского персонала. К такому выводу пришли специалисты сервиса "Работу.ру" в... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T08:11

2022-08-04T08:11

2022-08-04T08:11

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Привлекательные люди чаще всего встречаются среди музыкантов, журналистов и медицинского персонала. К такому выводу пришли специалисты сервиса "Работу.ру" в ходе опроса россиян.Сервис "Работа.ру" провел опрос среди экономически активных граждан России и составил рейтинг профессий, чьи представители кажутся россиянам наиболее привлекательными. Так, в топ-3 вошли артисты и музыканты, журналисты и спортсмены, дизайнеры и медицинский персонал.В исследовании участвовали 1400 мужчин и 1600 женщин со всей страны старше 18 лет.Более 50% женщин считает, что самые привлекательные люди встречаются среди представителей творческих профессий – артистов и музыкантов (58%), дизайнеров и художников (28%), парикмахеров и визажистов (24%). Пятерку лучших замыкают профессиональные спортсмены (21%).Большинство респондентов-мужчин также выбрали артистов и музыкантов (43%), на втором месте журналисты (22%). Спортсмены, дизайнеры, художники и медицинский персонал набрали по 20% голосов, следом идут преподаватели – 17%.Ранее опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян продолжают заблуждаться относительно устройства Солнечной системы.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество