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История группы "Тату" закончена — Соседов - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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История группы "Тату" закончена — Соседов
История группы "Тату" закончена — Соседов - РИА Новости Крым, 29.07.2022
История группы "Тату" закончена — Соседов
История группы "Тату" окончена, а анонс новых выступлений не стоит называть "возрождением". Такое мнение РИА Новости Крым высказал музыкальный критик, журналист РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T21:57
2022-07-29T21:57
культура
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. История группы "Тату" окончена, а анонс новых выступлений не стоит называть "возрождением". Такое мнение РИА Новости Крым высказал музыкальный критик, журналист и шоумен Сергей Соседов, комментируя новость о воссоединении музыкальной группы.В пятницу одна из участниц коллектива Лена Катина в социальных сетях анонсировала воссоединение группы "Тату" для выступления в Минске. Вместе с Юлией Волковой они примут участие в Ovion Show 3 сентября 2022 года. Волкова продублировала анонс на своей странице. В комментариях новость о воссоединении восприняли с восторгом. Шоумен также подчеркнул, что называть возрождением группы анонс гастролей нельзя, так как это предполагает новую имиджевую историю."Может быть они хотят просто проехаться по стране и заработать немного денег на старых песнях. Но это тогда нужно называть не "возрождением группы "Тату", а просто "группа отправляется на гастроли после перерыва". О возрождении можно будет говорить только тогда, когда будет новый стиль, новые идеи, музыкальные и текстовые, имиджевые идеи. А их прежняя история окончена", — пояснил эксперт.На вопрос о былых ссорах между солистками группы Соседов ответил, что разногласия в коллективе присутствуют постоянно."Естественно, в коллективах не все гладко. Но любое партнерство — это всегда какая-то проблема. Они есть всегда, между мужем и женой, родителями и детьми, и в творческом коллективе. Потому что это тоже семья. Два ли это человека или пять, или большой оркестр — это тоже большая семья. А в семье всегда раздоры. То поссорились, то помирились. Это дело житейское", — заключил он.Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась в 2014 году.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
культура, авторы
История группы "Тату" закончена — Соседов

Музыкальный критик о воссоединении группы "Тату": не нужно воскрешать то, что уже ушло

21:57 29.07.2022
 
© РИА Новости . Филипп Мануилов / Перейти в фотобанкВыступление группы "ТАТУ"
Выступление группы ТАТУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Филипп Мануилов
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. История группы "Тату" окончена, а анонс новых выступлений не стоит называть "возрождением". Такое мнение РИА Новости Крым высказал музыкальный критик, журналист и шоумен Сергей Соседов, комментируя новость о воссоединении музыкальной группы.
В пятницу одна из участниц коллектива Лена Катина в социальных сетях анонсировала воссоединение группы "Тату" для выступления в Минске. Вместе с Юлией Волковой они примут участие в Ovion Show 3 сентября 2022 года. Волкова продублировала анонс на своей странице. В комментариях новость о воссоединении восприняли с восторгом.
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"Я думаю, что проект "Тату" окончен. У него есть своя история. Там все уже было. Начало, развитие, кульминация, успех и финал, эпилог. "Тату", вероятно, было в фаворе, на волне, но в свое время. Каждому образу свой срок. Их срок давно вышел. Не нужно воскрешать то, что уже отжило и ушло", — считает музыкальный критик.

Шоумен также подчеркнул, что называть возрождением группы анонс гастролей нельзя, так как это предполагает новую имиджевую историю.
"Может быть они хотят просто проехаться по стране и заработать немного денег на старых песнях. Но это тогда нужно называть не "возрождением группы "Тату", а просто "группа отправляется на гастроли после перерыва". О возрождении можно будет говорить только тогда, когда будет новый стиль, новые идеи, музыкальные и текстовые, имиджевые идеи. А их прежняя история окончена", — пояснил эксперт.
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На вопрос о былых ссорах между солистками группы Соседов ответил, что разногласия в коллективе присутствуют постоянно.
"Естественно, в коллективах не все гладко. Но любое партнерство — это всегда какая-то проблема. Они есть всегда, между мужем и женой, родителями и детьми, и в творческом коллективе. Потому что это тоже семья. Два ли это человека или пять, или большой оркестр — это тоже большая семья. А в семье всегда раздоры. То поссорились, то помирились. Это дело житейское", — заключил он.
Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась в 2014 году.
 
КультураАвторы
 
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22:06Главные события и комментарии дня: 29 июля
21:57История группы "Тату" закончена — Соседов
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