https://crimea.ria.ru/20220729/istoriya-gruppy-tatu-zakonchena--sosedov-1124001485.html

История группы "Тату" закончена — Соседов

История группы "Тату" закончена — Соседов - РИА Новости Крым, 29.07.2022

История группы "Тату" закончена — Соседов

История группы "Тату" окончена, а анонс новых выступлений не стоит называть "возрождением". Такое мнение РИА Новости Крым высказал музыкальный критик, журналист РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T21:57

2022-07-29T21:57

2022-07-29T21:57

культура

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1d/1124001455_0:12:2672:1514_1920x0_80_0_0_37666a4c3be7af7ff7e78e1627ce4e9c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. История группы "Тату" окончена, а анонс новых выступлений не стоит называть "возрождением". Такое мнение РИА Новости Крым высказал музыкальный критик, журналист и шоумен Сергей Соседов, комментируя новость о воссоединении музыкальной группы.В пятницу одна из участниц коллектива Лена Катина в социальных сетях анонсировала воссоединение группы "Тату" для выступления в Минске. Вместе с Юлией Волковой они примут участие в Ovion Show 3 сентября 2022 года. Волкова продублировала анонс на своей странице. В комментариях новость о воссоединении восприняли с восторгом. Шоумен также подчеркнул, что называть возрождением группы анонс гастролей нельзя, так как это предполагает новую имиджевую историю."Может быть они хотят просто проехаться по стране и заработать немного денег на старых песнях. Но это тогда нужно называть не "возрождением группы "Тату", а просто "группа отправляется на гастроли после перерыва". О возрождении можно будет говорить только тогда, когда будет новый стиль, новые идеи, музыкальные и текстовые, имиджевые идеи. А их прежняя история окончена", — пояснил эксперт.На вопрос о былых ссорах между солистками группы Соседов ответил, что разногласия в коллективе присутствуют постоянно."Естественно, в коллективах не все гладко. Но любое партнерство — это всегда какая-то проблема. Они есть всегда, между мужем и женой, родителями и детьми, и в творческом коллективе. Потому что это тоже семья. Два ли это человека или пять, или большой оркестр — это тоже большая семья. А в семье всегда раздоры. То поссорились, то помирились. Это дело житейское", — заключил он.Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась в 2014 году.

https://crimea.ria.ru/20211107/otvet-tridtsatiletnikh-drugoe-i-pro-drugoe-1121341623.html

https://crimea.ria.ru/20220219/naskolko-silno-i-kak-muzyka-vliyaet-na-mozg--psikhofiziolog-1122430159.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

культура, авторы