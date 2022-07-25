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Врачи назвали опасную причину зуда в руках и ногах - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Врачи назвали опасную причину зуда в руках и ногах
Врачи назвали опасную причину зуда в руках и ногах - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Врачи назвали опасную причину зуда в руках и ногах
Зуд в области подошв и ладоней, который усиливается по ночам, может быть симптомом ожирения печени, пишет британское издание Express. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T07:45
2022-07-25T07:45
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Зуд в области подошв и ладоней, который усиливается по ночам, может быть симптомом ожирения печени, пишет британское издание Express.Как рассказали медики Кливлендской клиники, классическими симптомами неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) являются дискомфорт и боли в животе, а также чувство распирания в правой верхней части живота. При этом в некоторых случаях ожирение печени провоцирует зуд, который обычно усиливается поздним вечером и ночью.В частности, характерным симптомом болезни является зуд в подошвах ног, ладонях. Одной из возможных причин такого зуда является накопление солей желчных кислот.Склонность к НАЖБП наблюдается у людей с ожирением или избыточным весом. При наличии такого диагноза специалисты советуют пересмотреть свой рацион и заняться снижением веса.
https://crimea.ria.ru/20220428/uchenye-nashli-svyaz-mezhdu-rakom-pecheni-i-seksom-1123085640.html
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РИА Новости Крым
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здоровье
Врачи назвали опасную причину зуда в руках и ногах

Медики: зуд в области подошв и ладоней может быть симптомом ожирения печени

07:45 25.07.2022
 
© Фото: pixabay.comБоль
Боль
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Зуд в области подошв и ладоней, который усиливается по ночам, может быть симптомом ожирения печени, пишет британское издание Express.
Как рассказали медики Кливлендской клиники, классическими симптомами неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) являются дискомфорт и боли в животе, а также чувство распирания в правой верхней части живота. При этом в некоторых случаях ожирение печени провоцирует зуд, который обычно усиливается поздним вечером и ночью.
В частности, характерным симптомом болезни является зуд в подошвах ног, ладонях. Одной из возможных причин такого зуда является накопление солей желчных кислот.
Склонность к НАЖБП наблюдается у людей с ожирением или избыточным весом. При наличии такого диагноза специалисты советуют пересмотреть свой рацион и заняться снижением веса.
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