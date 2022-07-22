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Перевозки пассажиров в Крым поездами выросли в 1,5 раза
Перевозки пассажиров в Крым поездами выросли в 1,5 раза - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Перевозки пассажиров в Крым поездами выросли в 1,5 раза
В июне этого года объем пассажирских железнодорожных перевозок в Крым вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T17:35
2022-07-22T17:35
2022-07-22T17:15
транспорт
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В июне этого года объем пассажирских железнодорожных перевозок в Крым вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в подготовленном Банком России обзоре экономической ситуации в регионах страны.В то же время, отмечают аналитики, из-за приостановки работы аэропорта отмечается снижение турпотока в регионе. По итогам нынешнего года оно предположительно составит около 30% по отношению к прошлому."Уровень бронирования на июль-август снизился на треть, а некоторые крупные санатории сообщали о двукратном сокращении. Однако показатели турпотока в 2021 году превышали показатели предыдущих пяти лет", – добавили в ЦБ.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и начали мультимодальные перевозки по "единому" билету.Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что количество посадочных мест в поездах, следующих в Крым, в нынешнем курортном сезоне составит 1,2 миллиона.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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транспорт, крым, экономика
Перевозки пассажиров в Крым поездами выросли в 1,5 раза
Железнодорожные пассажирские перевозки в Крым в июне выросли в 1,5 раза
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В июне этого года объем пассажирских железнодорожных перевозок в Крым вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в подготовленном Банком России обзоре экономической ситуации в регионах страны.
"В июне 2022 года в Крыму зафиксирован рост железнодорожных перевозок в 1,5 раза по сравнению с июнем 2021-го. Рост объема перевозок произошел за счет запуска дополнительных поездов из Москвы, Анапы, Астрахани и Кисловодска в Симферополь, из Санкт-Петербурга в Феодосию, из Архангельска в Севастополь. А также благодаря запуску системы "единого" билета "поезд + автобус", – говорится в докладе.
В то же время, отмечают аналитики, из-за приостановки работы аэропорта отмечается снижение турпотока в регионе. По итогам нынешнего года оно предположительно составит около 30% по отношению к прошлому.
"Уровень бронирования на июль-август снизился на треть, а некоторые крупные санатории сообщали о двукратном сокращении. Однако показатели турпотока в 2021 году превышали показатели предыдущих пяти лет", – добавили в ЦБ.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и начали мультимодальные перевозки по "единому" билету.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила
, что количество посадочных мест в поездах, следующих в Крым, в нынешнем курортном сезоне составит 1,2 миллиона.