https://crimea.ria.ru/20220722/perevozki-passazhirov-v-krym-poezdami-vyrosli-v-15-raza-1123931826.html

Перевозки пассажиров в Крым поездами выросли в 1,5 раза

Перевозки пассажиров в Крым поездами выросли в 1,5 раза - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Перевозки пассажиров в Крым поездами выросли в 1,5 раза

В июне этого года объем пассажирских железнодорожных перевозок в Крым вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T17:35

2022-07-22T17:35

2022-07-22T17:15

транспорт

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В июне этого года объем пассажирских железнодорожных перевозок в Крым вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в подготовленном Банком России обзоре экономической ситуации в регионах страны.В то же время, отмечают аналитики, из-за приостановки работы аэропорта отмечается снижение турпотока в регионе. По итогам нынешнего года оно предположительно составит около 30% по отношению к прошлому."Уровень бронирования на июль-август снизился на треть, а некоторые крупные санатории сообщали о двукратном сокращении. Однако показатели турпотока в 2021 году превышали показатели предыдущих пяти лет", – добавили в ЦБ.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и начали мультимодальные перевозки по "единому" билету.Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что количество посадочных мест в поездах, следующих в Крым, в нынешнем курортном сезоне составит 1,2 миллиона.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, экономика