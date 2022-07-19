https://crimea.ria.ru/20220719/es-smyagchit-sanktsii-protiv-bankov-rossii--smi-1123895198.html

ЕС смягчит санкции против банков России – СМИ

ЕС смягчит санкции против банков России – СМИ - РИА Новости Крым, 19.07.2022

ЕС смягчит санкции против банков России – СМИ

Часть активов российских банков, попавших под санкции Европейского союза, могут разморозить для торговли продовольствием. Соответствующие поправки внесут в... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T14:39

2022-07-19T14:39

2022-07-19T14:39

европейский союз

санкции против россии

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Часть активов российских банков, попавших под санкции Европейского союза, могут разморозить для торговли продовольствием. Соответствующие поправки внесут в среду в шестой пакет ограничительных мер против РФ. Об этом сообщает международное агентство Reuters.По данным агентства, средства подсанкционных российских банков могут потребоваться "для устранения узких мест в мировой торговле продуктами питания и удобрением".Такое решение продиктовано усилением критики со стороны лидеров африканских стран, которые говорят о негативном влиянии санкций на международную торговлю и последующее усугубление дефицита, отмечают журналисты агентства.В проекте документа говорится, что разморозке подлежат только необходимые для покупки, импорта и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, включая пшеницы и удобрений, банковские активы.По приведенным данным, ослабление санкционного давления коснется ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка", банка "Открытие", ВЭБ, "Промсвязьбанка", банка "Россия". С другой стороны, европейские чиновники рассчитывают заморозить активы "Сбербанка", за исключением тех, что нужны для указанных целей.Кроме того, ЕС планирует упростить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых ранее прекратили европейские трейдеры.Шестой пакет санкций против России постпреды ЕС утвердили в начале июня. В случае его введения, ограничения затронут торговлю российскими энергоресурсами и экспорт в РФ химикатов и высоких технологий. Кроме того, планируют отключить от SWIFT еще три российских банка, расширить перечень россиян, попавших под персональные ограничения, и ввести запрет на вещание трех российских медиаструктур.

https://crimea.ria.ru/20220719/v-mid-nazvali-usloviya-sokhraneniya-prodovolstvennoy-bezopasnosti-v-mire-1123891859.html

https://crimea.ria.ru/20220714/ssha-razreshili-sdelki-s-rf-po-prodovolstviyu-lekarstvam-i-medoborudovaniyu-1123849119.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, санкции против россии, российская федерация (россия, рф), экономика