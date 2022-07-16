https://crimea.ria.ru/20220716/pochemu-zaporozhskaya-oblast-ne-mozhet-bystro-pereyti-na-rubl-1123862283.html

Почему Запорожская область не может быстро перейти на рубль

Почему Запорожская область не может быстро перейти на рубль - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Почему Запорожская область не может быстро перейти на рубль

Власти Запорожской области в ближайшее время не планируют полностью отказаться от гривны и перейти на рубль, поскольку это приведет к ущемлению экономических... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T15:41

2022-07-16T15:41

2022-07-16T15:41

запорожская область

евгений балицкий

общество

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Власти Запорожской области в ближайшее время не планируют полностью отказаться от гривны и перейти на рубль, поскольку это приведет к ущемлению экономических прав многих жителей региона. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий. По словам Балицкого, на сегодняшний день часть пенсионеров Запорожской области получают пенсию от Украины в гривнах, и власти региона не могут позволить себе лишить их этого источника дохода. Он добавил, что по этим же причинам – соблюдение прав граждан – власти сохраняют украинский язык в школах и настаивают на том, чтобы все вывески и таблички были на двух языках. "Мы хотим, чтобы люди сами выбирали, что им больше подходит, а не мы бы навязывали им что-то путем ограничений, закрытий, отключений. Пройдет время, осядет вся эта пыль и политическая мишура, и все станет на свои места. Будет здесь и рубль, и российское законодательство, и справедливость", – заключил Балицкий.

https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

запорожская область, евгений балицкий, общество, экономика, российская федерация (россия, рф)