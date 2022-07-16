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Почему Запорожская область не может быстро перейти на рубль - РИА Новости Крым, 16.07.2022
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Почему Запорожская область не может быстро перейти на рубль
Почему Запорожская область не может быстро перейти на рубль - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Почему Запорожская область не может быстро перейти на рубль
Власти Запорожской области в ближайшее время не планируют полностью отказаться от гривны и перейти на рубль, поскольку это приведет к ущемлению экономических... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T15:41
2022-07-16T15:41
запорожская область
евгений балицкий
общество
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Власти Запорожской области в ближайшее время не планируют полностью отказаться от гривны и перейти на рубль, поскольку это приведет к ущемлению экономических прав многих жителей региона. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий. По словам Балицкого, на сегодняшний день часть пенсионеров Запорожской области получают пенсию от Украины в гривнах, и власти региона не могут позволить себе лишить их этого источника дохода. Он добавил, что по этим же причинам – соблюдение прав граждан – власти сохраняют украинский язык в школах и настаивают на том, чтобы все вывески и таблички были на двух языках. "Мы хотим, чтобы люди сами выбирали, что им больше подходит, а не мы бы навязывали им что-то путем ограничений, закрытий, отключений. Пройдет время, осядет вся эта пыль и политическая мишура, и все станет на свои места. Будет здесь и рубль, и российское законодательство, и справедливость", – заключил Балицкий.
https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html
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запорожская область, евгений балицкий, общество, экономика, российская федерация (россия, рф)
Почему Запорожская область не может быстро перейти на рубль

ВГА Запорожской области: резкий отказ от гривны и переход на рубль ущемит права людей

15:41 16.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры Украины
Денежные купюры Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Власти Запорожской области в ближайшее время не планируют полностью отказаться от гривны и перейти на рубль, поскольку это приведет к ущемлению экономических прав многих жителей региона. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.
"Почему мы пока не отказываемся от гривны? Потому что быстрый переход и радикальные методы в экономике, например, закрыть банк, выключить связь – это не наши методы. Это методы резкие, которые, как правило, приводят к тому, что кто-то будет поражен в своих экономических правах", – сказал он.
По словам Балицкого, на сегодняшний день часть пенсионеров Запорожской области получают пенсию от Украины в гривнах, и власти региона не могут позволить себе лишить их этого источника дохода.
"Политически правильно было бы взять и перерезать эту коммуникацию. Но мы понимаем, что если тот же пенсионер получает еще какие-то деньги помимо тех, которые платим мы, даже те две-три тысячи (гривен) – это для них большое подспорье. Зачем нам создавать дискомфорт для людей?", – пояснил глава ВГА.
Он добавил, что по этим же причинам – соблюдение прав граждан – власти сохраняют украинский язык в школах и настаивают на том, чтобы все вывески и таблички были на двух языках.
Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
09:03
Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами
"Мы хотим, чтобы люди сами выбирали, что им больше подходит, а не мы бы навязывали им что-то путем ограничений, закрытий, отключений. Пройдет время, осядет вся эта пыль и политическая мишура, и все станет на свои места. Будет здесь и рубль, и российское законодательство, и справедливость", – заключил Балицкий.
Запорожская областьЕвгений БалицкийОбществоЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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