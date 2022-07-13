https://crimea.ria.ru/20220713/v-khersonskoy-oblasti-predotvratili-diversiyu-na-elektropodstantsiyakh-1123836541.html

В Херсонской области предотвратили диверсию на электроподстанциях

В Херсонской области предотвратили диверсию на электроподстанциях - РИА Новости Крым, 13.07.2022

В Херсонской области предотвратили диверсию на электроподстанциях

В Херсонской области предотвратили диверсию на главных электрических подстанциях. Об этом сообщил глава временной администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T20:59

2022-07-13T20:59

2022-07-13T21:03

херсонская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области предотвратили диверсию на главных электрических подстанциях. Об этом сообщил глава временной администрации региона Владимир Сальдо.По его словам, обслуживание электроподстанций взяли на себя резервные бригады "Крымэнерго", охрану обеспечили сотрудники Росгвардии. "Господа, мешающие нам налаживать мирную жизнь - оставьте эти попытки. Мы все равно сделаем все, чтобы наладить мирную жизнь", - заявил Сальдо.Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://crimea.ria.ru/20220713/ukrainskie-vertolety-podzhigayut-polya-pod-khersonom--vlasti-1123825799.html

херсонская область

украина

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