https://crimea.ria.ru/20220713/superlunie-13-iyulya-chto-eto-i-kak-povliyaet-na-lyudey-1123831138.html

Суперлуние 13 июля: что это и как повлияет на людей

Суперлуние 13 июля: что это и как повлияет на людей - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Суперлуние 13 июля: что это и как повлияет на людей

Суперлуние, то есть момент наибольшего сближения Луны и Земли, наступит 13 июля в 21:38. Луна взойдет в Козероге и это придаст энергии и сил в борьбе за свои... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T19:52

2022-07-13T19:52

2022-07-13T17:59

астрология

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Суперлуние, то есть момент наибольшего сближения Луны и Земли, наступит 13 июля в 21:38. Луна взойдет в Козероге и это придаст энергии и сил в борьбе за свои цели всем, рассказала РИА Новости Крым основатель школы астрологии и таро Марина Семенова."Сейчас суперлуние в знаке Козерог. Он дает структуризацию, не дает нам расплыться в эмоциях, но близкое положение Луны дает нам мягкость и пластичность психоэмоционального фона. Именно этот симбиоз дает много энергии бороться со страхами, прорывать внутренние блоки и прямо чувствовать верные решения", - рассказала она.В целом эта комбинация дает более глубокое понимание мира и чуткое отношение к себе. Астролог советует честно себе признаться в своих желаниях и без страха и сомнения идти к намеченным целям – "сегодня мозг особенно удачно найдет самый простой путь для их реализации".Суперлуние – это не официальный астрономический термин. Так называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея. Немного левее Луны можно будет увидеть две планеты – Сатурн и Юпитер, которые будут сопровождать Суперлуну. Над ней будут сиять три звезды Летнего треугольника, а правее – яркий Арктур из созвездия Волопас.

https://crimea.ria.ru/20220711/astrolog-dala-sovety-na-kazhdyy-den-nastupivshey-nedeli-1123812386.html

https://crimea.ria.ru/20220630/vremya-semi-i-domashnikh-del-astrologicheskiy-prognoz-na-iyul-1123712427.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, общество, совет эксперта