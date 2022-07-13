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Суперлуние 13 июля: что это и как повлияет на людей - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Суперлуние 13 июля: что это и как повлияет на людей
Суперлуние 13 июля: что это и как повлияет на людей - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Суперлуние 13 июля: что это и как повлияет на людей
Суперлуние, то есть момент наибольшего сближения Луны и Земли, наступит 13 июля в 21:38. Луна взойдет в Козероге и это придаст энергии и сил в борьбе за свои... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T19:52
2022-07-13T17:59
астрология
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Суперлуние, то есть момент наибольшего сближения Луны и Земли, наступит 13 июля в 21:38. Луна взойдет в Козероге и это придаст энергии и сил в борьбе за свои цели всем, рассказала РИА Новости Крым основатель школы астрологии и таро Марина Семенова."Сейчас суперлуние в знаке Козерог. Он дает структуризацию, не дает нам расплыться в эмоциях, но близкое положение Луны дает нам мягкость и пластичность психоэмоционального фона. Именно этот симбиоз дает много энергии бороться со страхами, прорывать внутренние блоки и прямо чувствовать верные решения", - рассказала она.В целом эта комбинация дает более глубокое понимание мира и чуткое отношение к себе. Астролог советует честно себе признаться в своих желаниях и без страха и сомнения идти к намеченным целям – "сегодня мозг особенно удачно найдет самый простой путь для их реализации".Суперлуние – это не официальный астрономический термин. Так называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея. Немного левее Луны можно будет увидеть две планеты – Сатурн и Юпитер, которые будут сопровождать Суперлуну. Над ней будут сиять три звезды Летнего треугольника, а правее – яркий Арктур из созвездия Волопас.
https://crimea.ria.ru/20220711/astrolog-dala-sovety-na-kazhdyy-den-nastupivshey-nedeli-1123812386.html
https://crimea.ria.ru/20220630/vremya-semi-i-domashnikh-del-astrologicheskiy-prognoz-na-iyul-1123712427.html
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астрология, общество, совет эксперта
Суперлуние 13 июля: что это и как повлияет на людей

Астролог Семенова: суперлуние даст много энергии и психоэмоциональную мягкость

19:52 13.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСуперлуние в Крыму
Суперлуние в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Суперлуние, то есть момент наибольшего сближения Луны и Земли, наступит 13 июля в 21:38. Луна взойдет в Козероге и это придаст энергии и сил в борьбе за свои цели всем, рассказала РИА Новости Крым основатель школы астрологии и таро Марина Семенова.
"Сейчас суперлуние в знаке Козерог. Он дает структуризацию, не дает нам расплыться в эмоциях, но близкое положение Луны дает нам мягкость и пластичность психоэмоционального фона. Именно этот симбиоз дает много энергии бороться со страхами, прорывать внутренние блоки и прямо чувствовать верные решения", - рассказала она.
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Астролог дала советы на каждый день наступившей недели
В целом эта комбинация дает более глубокое понимание мира и чуткое отношение к себе. Астролог советует честно себе признаться в своих желаниях и без страха и сомнения идти к намеченным целям – "сегодня мозг особенно удачно найдет самый простой путь для их реализации".
"Козерог не позволяет провалиться в негатив, а Луна делает нас по-настоящему живыми и понимающими себя: не удивляйтесь, если сегодня как-то неожиданно захотелось уволиться, купить желтый диван, уехать на Байкал или съесть банку шпротов вечером – это все истинные желание стучатся. Не волнуйтесь, с вами все в порядке. Самый лучший вариант использовать это явление максимально – выписать свои желания и подумать о практических шагах для их воплощения", - заключила эксперт.
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Суперлуние – это не официальный астрономический термин. Так называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея. Немного левее Луны можно будет увидеть две планеты – Сатурн и Юпитер, которые будут сопровождать Суперлуну. Над ней будут сиять три звезды Летнего треугольника, а правее – яркий Арктур из созвездия Волопас.
 
АстрологияОбществоСовет эксперта
 
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