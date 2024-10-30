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Читаем договор: какие платные допуслуги навязывают автосалоны - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Читаем договор: какие платные допуслуги навязывают автосалоны
Читаем договор: какие платные допуслуги навязывают автосалоны - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Читаем договор: какие платные допуслуги навязывают автосалоны
Менеджеры автосалонов часто навязывают клиентам дополнительные платные услуги по завышенной стоимости. При этом договоры на продажу составлены так, что от этих... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T18:22
2024-10-30T18:22
эксклюзивы риа новости крым
банк россии
крым
виктория зимненко
совет эксперта
финансы
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Менеджеры автосалонов часто навязывают клиентам дополнительные платные услуги по завышенной стоимости. При этом договоры на продажу составлены так, что от этих навязанных услуг клиент не может отказаться. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Банка России в Крыму.Также в автосалоне могут убедить, что банк не одобрит кредит без комплексной услуги по сервисному обслуживанию машины. Эта опция может представлять собой все, что угодно, даже электронную книгу с советами для автомобилистов. Уплаченную за это сумму вернуть тоже не получится, утверждают эксперты Банка России.Кроме того, во многих случаях клиентов намеренно некачественно информируют об условиях сделки. В результате люди несут дополнительные расходы, покупая ненужные им товары и услуги. Чтобы не попасться на уловки недобросовестных продавцов, нужно внимательно изучить договор и другие документы перед подписанием.Ранее эксперт отделения Банка России в Крыму объяснил, в каких случаях банки могут заблокировать переводы клиентов. Причиной этому могут стать нетипичное поведение клиента, а также рост числа входящих сообщений и звонков. Таким образом банки защищают средства вкладчиков от мошенников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Читаем договор: какие платные допуслуги навязывают автосалоны

Какие допуслуги навязывают автосалоны и почему от них важно отказываться сразу

18:22 30.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Менеджеры автосалонов часто навязывают клиентам дополнительные платные услуги по завышенной стоимости. При этом договоры на продажу составлены так, что от этих навязанных услуг клиент не может отказаться. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Банка России в Крыму.

"Например, очень дорогая страховка, в стоимость которой включена консультация по страхованию. Если человек уже после оплаты захочет отказаться от этих услуг и оформить новый полис в другой страховой компании, деньги за консультацию ему не вернут. Ведь продавец уже рассказал о видах страхования и порядке разрешения споров со страховщиком, хотя должен был сделать это бесплатно", – говорится в сообщении.

Также в автосалоне могут убедить, что банк не одобрит кредит без комплексной услуги по сервисному обслуживанию машины. Эта опция может представлять собой все, что угодно, даже электронную книгу с советами для автомобилистов. Уплаченную за это сумму вернуть тоже не получится, утверждают эксперты Банка России.
"Если в автосалоне уверяют, что банк одобрит кредит только при покупке страховки, не стоит спешить соглашаться на предложение менеджера банка или автосалона. Можно купить подходящий полис у любой страховой компании, которая отвечает требованиям банка", – посоветовали в пресс-службе Банка России.
Кроме того, во многих случаях клиентов намеренно некачественно информируют об условиях сделки. В результате люди несут дополнительные расходы, покупая ненужные им товары и услуги. Чтобы не попасться на уловки недобросовестных продавцов, нужно внимательно изучить договор и другие документы перед подписанием.

"Если без оформления дополнительных услуг кредит все же не дают или не возвращают деньги за сервисы, от которых человек отказался, следует обращаться в Банк России, Роспотребнадзор или к финансовому уполномоченному", – подвели итоги в пресс-службе регулятора.

Ранее эксперт отделения Банка России в Крыму объяснил, в каких случаях банки могут заблокировать переводы клиентов. Причиной этому могут стать нетипичное поведение клиента, а также рост числа входящих сообщений и звонков. Таким образом банки защищают средства вкладчиков от мошенников.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымБанк РоссииКрымВиктория ЗимненкоСовет экспертаФинансыЭкономикаОбщество
 
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