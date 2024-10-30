https://crimea.ria.ru/20241030/chitaem-dogovor-kakie-platnye-dopuslugi-navyazyvayut-avtosalony-1141426473.html

Читаем договор: какие платные допуслуги навязывают автосалоны

Читаем договор: какие платные допуслуги навязывают автосалоны - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Читаем договор: какие платные допуслуги навязывают автосалоны

Менеджеры автосалонов часто навязывают клиентам дополнительные платные услуги по завышенной стоимости. При этом договоры на продажу составлены так, что от этих... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T18:22

2024-10-30T18:22

2024-10-30T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Менеджеры автосалонов часто навязывают клиентам дополнительные платные услуги по завышенной стоимости. При этом договоры на продажу составлены так, что от этих навязанных услуг клиент не может отказаться. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Банка России в Крыму.Также в автосалоне могут убедить, что банк не одобрит кредит без комплексной услуги по сервисному обслуживанию машины. Эта опция может представлять собой все, что угодно, даже электронную книгу с советами для автомобилистов. Уплаченную за это сумму вернуть тоже не получится, утверждают эксперты Банка России.Кроме того, во многих случаях клиентов намеренно некачественно информируют об условиях сделки. В результате люди несут дополнительные расходы, покупая ненужные им товары и услуги. Чтобы не попасться на уловки недобросовестных продавцов, нужно внимательно изучить договор и другие документы перед подписанием.Ранее эксперт отделения Банка России в Крыму объяснил, в каких случаях банки могут заблокировать переводы клиентов. Причиной этому могут стать нетипичное поведение клиента, а также рост числа входящих сообщений и звонков. Таким образом банки защищают средства вкладчиков от мошенников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, крым, виктория зимненко, совет эксперта, финансы, экономика, общество, видео