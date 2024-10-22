https://crimea.ria.ru/20241022/aeroport-nizhnego-novgoroda-zakryli-v-tselyakh-bezopasnosti-1141252780.html

Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли в целях безопасности

Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли в целях безопасности - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли в целях безопасности

Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыт в целях безопасности. Об этом утром во вторник сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T06:53

2024-10-22T06:53

2024-10-22T07:04

нижний новгород

аэропорт

безопасность

росавиация

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыт в целях безопасности. Об этом утром во вторник сообщили в Росавиации.В Росавиации подчеркнули, что авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Позже в ведомстве сообщили, что ограничения сняты. На запасной аэродром Шереметьево "ушло" одно воздушное судно, выполнявшее рейс в нижегородский аэропорт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, аэропорт, безопасность, росавиация, новости, россия