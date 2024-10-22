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Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли в целях безопасности - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли в целях безопасности
Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли в целях безопасности - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли в целях безопасности
Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыт в целях безопасности. Об этом утром во вторник сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T06:53
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нижний новгород
аэропорт
безопасность
росавиация
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыт в целях безопасности. Об этом утром во вторник сообщили в Росавиации.В Росавиации подчеркнули, что авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Позже в ведомстве сообщили, что ограничения сняты. На запасной аэродром Шереметьево "ушло" одно воздушное судно, выполнявшее рейс в нижегородский аэропорт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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нижний новгород, аэропорт, безопасность, росавиация, новости, россия
Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли в целях безопасности

Аэропорт Нижнего Новгорода временно не принимает и не отправляет рейсы - Росавиация

06:53 22.10.2024 (обновлено: 07:04 22.10.2024)
 
© РИА Новости . Роман Владимиров / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде.
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Роман Владимиров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыт в целях безопасности. Об этом утром во вторник сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром, 22 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород (Стригино). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Позже в ведомстве сообщили, что ограничения сняты. На запасной аэродром Шереметьево "ушло" одно воздушное судно, выполнявшее рейс в нижегородский аэропорт.
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Нижний НовгородАэропортБезопасностьРосавиацияНовостиРоссия
 
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