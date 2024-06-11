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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
В Крыму во вторник ожидается жаркая и ветряная погода, сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-11T00:01
2024-06-11T00:01
2024-06-10T23:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник ожидается жаркая и ветряная погода, сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18 днем +32...34.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +30…32.Сухо и жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью до 22 градусов, днем до +32.Море у берегов полуострова прогрелось до комфортных температур. Самая теплая вода в Азовском море +24. В Керченском проливе +23, у берегов Евпатории и Феодосии море прогрето до 22 градусов, в Севастополе до +21, у Ялты до +20, у Алушты +19.
https://crimea.ria.ru/20240610/kak-progrelos-more-u-beregov-kryma--infografika-1138003230.html
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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ожидается жара до +34 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник ожидается жаркая и ветряная погода, сообщают в республиканском гидрометцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18 днем +32...34.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +30…32.
Сухо и жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью до 22 градусов, днем до +32.
Море у берегов полуострова прогрелось до комфортных температур. Самая теплая вода в Азовском море +24. В Керченском проливе +23, у берегов Евпатории и Феодосии море прогрето до 22 градусов, в Севастополе до +21, у Ялты до +20, у Алушты +19.