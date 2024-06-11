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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
В Крыму во вторник ожидается жаркая и ветряная погода, сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-11T00:01
2024-06-10T23:07
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник ожидается жаркая и ветряная погода, сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18 днем +32...34.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +30…32.Сухо и жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью до 22 градусов, днем до +32.Море у берегов полуострова прогрелось до комфортных температур. Самая теплая вода в Азовском море +24. В Керченском проливе +23, у берегов Евпатории и Феодосии море прогрето до 22 градусов, в Севастополе до +21, у Ялты до +20, у Алушты +19.
https://crimea.ria.ru/20240610/kak-progrelos-more-u-beregov-kryma--infografika-1138003230.html
крым
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черное море
азовское море
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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7 495 645-6601
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крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, черное море, азовское море, керченский пролив, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму ожидается жара до +34 градусов

00:01 11.06.2024
 
© РИА Новости Крым Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"
 Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник ожидается жаркая и ветряная погода, сообщают в республиканском гидрометцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18 днем +32...34.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +30…32.
Сухо и жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью до 22 градусов, днем до +32.
Море у берегов полуострова прогрелось до комфортных температур. Самая теплая вода в Азовском море +24. В Керченском проливе +23, у берегов Евпатории и Феодосии море прогрето до 22 градусов, в Севастополе до +21, у Ялты до +20, у Алушты +19.
Летний отдых в Ялте - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Вчера, 17:22Инфографика
Как прогрелось море у берегов Крыма – инфографика
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияЧерное мореАзовское мореКерченский проливНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 11 июня
23:17СБ ООН принял резолюцию США о прекращении огня в Газе
22:57Главные новости Крыма: 10 июня
22:39Главное за день: 10 июня
22:11Избиение подростка в Севастополе – Бастрыкин поставил дело на контроль
21:5270 тысяч гектаров зерновых – сакские аграрии начали уборку урожая
21:33Стало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм
21:14Гутерреш не приедет на "мирную конференцию" по Украине
21:00Женщина получила сотрясение и рваные раны лица при атаке ВСУ в Шебекино
20:52ВСУ ударили по Донецку дронами и фугасными ракетами JROF-M – ранены трое
20:41В Феодосии просят не ходить в парки и на набережную – причина
20:29Русофобия и травля конкурентов: МИД России о выборах в Европарламент
20:14В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой
20:05Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в Польше
19:49Раненный в Шебекино оператор телеканала успешно прооперирован
19:45Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилось
19:39Два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку
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