https://crimea.ria.ru/20240606/putin-poobeschal-sposobstvovat-uluchsheniyu-situatsii-na-balkanakh-1137924172.html

Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах

Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах

Россия будет помогать улучшению обстановки на Балканском полуострове в соответствии с Дейтонскими соглашениями, заявил Владимир Путин на переговорах с... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T21:51

2024-06-06T21:51

2024-06-06T21:51

владимир путин (политик)

политика

в мире

милорад додик

босния и герцеговина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Россия будет помогать улучшению обстановки на Балканском полуострове в соответствии с Дейтонскими соглашениями, заявил Владимир Путин на переговорах с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.Он также поблагодарил Додика за сотрудничество в духовной сфере и по линии министерств иностранных дел.В свою очередь, президент Республики Сербской выразил признательность Путину за позицию России по соблюдению Дейтонского соглашения и при голосовании на Генассамблее ООН по Сребренице."Спасибо вам за принципиальную позицию и понимание в контексте недавнего заседания Генассамблеи ООН, где были выдвинуты инициативы в контексте Сребреницы. Запад использовал эту возможность, чтобы продемонстрировать, что он некомпетентен (в этом вопросе. — Прим. ред.): 84 страны за. А 109 стран, в сущности, не были за эту резолюцию", — добавил Додик.Он также поддержал мнение Москвы о том, что подобные инициативы не вносят вклад во взаимопонимание, а лишь приводят к дополнительным проблемам в Боснии и Герцеговине.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году. После этого в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995-го. Точное число жертв официально не установлено: различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек.При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение и сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).Скандальная резолюцияВ конце мая Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", предложенную Германией и Руандой. За документ проголосовали 84 страны, в том числе США, Великобритания, Украина, Франция, Германия, Канада и Швейцария. Против выступили 19 государств, включая Россию, Китай, Сербию, Сирию и Кубу.Как указывал глава МИД Сергей Лавров, резолюция нацелена на то, чтобы "сломать сербов", которые не хотят присоединяться к санкциям против Москвы, признавать независимость самопровозглашенного Косово, а также не желают, чтобы регион стал членом международных организаций. Предложенный документ он назвал фактически ультиматумом Белграду.Министр напомнил, что десять лет назад в Совете Безопасности ООН пытались провести такую резолюцию, но Москва использовала право вето. По словам дипломата, "невозможно объяснить, чем руководствуются европейцы в практическом плане, продвигая эту идею, кроме одной причины: сербы слишком своенравны, слишком самостоятельны в своих действиях".

босния и герцеговина

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, в мире, милорад додик, босния и герцеговина, россия