Рейтинг@Mail.ru
Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240601/umer-deputat-gosdumy-artur-chilingarov-1137785811.html
Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров
Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров
В возрасте 84 лет скончался депутат Госдумы Артур Чилингаров, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T20:18
2024-06-01T20:31
новости
россия
вячеслав володин
государственная дума рф
артур чилингаров
ран
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137785911_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_577bf706999a2edc615ccb70361720b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В возрасте 84 лет скончался депутат Госдумы Артур Чилингаров, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.Чилингаров был ученым, исследовал Арктику и Антарктику, Мировой океан. Носил звания Герой Советского Союза и Герой России, был лауреатом Государственной премии, членом-корреспондентом РАН.Соболезнования родным и близким выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги", – сказал Володин.Он напомнил, что Чилингаров избирался в Государственную думу в течение семи созывов, отстаивал интересы страны и граждан.Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя России Артура Чилингарова, направил телеграмму с соболезнованием его родным и близким, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России", – сказал Песков.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137785911_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c65aecab19291eb326cd29ec1c45d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, вячеслав володин, государственная дума рф, артур чилингаров, ран, утраты
Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров

Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров

20:18 01.06.2024 (обновлено: 20:31 01.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В возрасте 84 лет скончался депутат Госдумы Артур Чилингаров, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Чилингаров был ученым, исследовал Арктику и Антарктику, Мировой океан. Носил звания Герой Советского Союза и Герой России, был лауреатом Государственной премии, членом-корреспондентом РАН.
Соболезнования родным и близким выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги", – сказал Володин.
Он напомнил, что Чилингаров избирался в Государственную думу в течение семи созывов, отстаивал интересы страны и граждан.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя России Артура Чилингарова, направил телеграмму с соболезнованием его родным и близким, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России", – сказал Песков.
НовостиРоссияВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФАртур ЧилингаровРАНУтраты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:36Нетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе
20:18Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров
20:02Ракеты ATACMS над Крымом и уход Заворотнюк: топ новостей недели
19:52Речь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии
19:31В Севастополе флот проводит учения
19:15Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап
18:51В Госдепе США ответили на вопрос о легитимности Зеленского
18:36Турция может вывести войска с территории Сирии
18:10День защиты детей – история и традиции праздника
17:38Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатов
17:11Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ
16:37Узбекистан с Россией и не боится США: что показал визит Путина
16:03Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
15:37Путин пообещал поддержку фонда "Защитники Отечества" бойцам ЧВК
15:17Участники СВО должны чувствовать поддержку государства – Путин
14:58Армия РФ испытывает в зоне СВО первых в мире наземных роботов-камикадзе
14:27Армия России наступает: суточные потери ВСУ превысили 1800 человек
14:00В Москве прощаются с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк
13:36ВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У"
13:14Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины – Минобороны
Лента новостейМолния