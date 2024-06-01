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Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров
Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров
В возрасте 84 лет скончался депутат Госдумы Артур Чилингаров, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T20:18
2024-06-01T20:18
2024-06-01T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В возрасте 84 лет скончался депутат Госдумы Артур Чилингаров, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.Чилингаров был ученым, исследовал Арктику и Антарктику, Мировой океан. Носил звания Герой Советского Союза и Герой России, был лауреатом Государственной премии, членом-корреспондентом РАН.Соболезнования родным и близким выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги", – сказал Володин.Он напомнил, что Чилингаров избирался в Государственную думу в течение семи созывов, отстаивал интересы страны и граждан.Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя России Артура Чилингарова, направил телеграмму с соболезнованием его родным и близким, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России", – сказал Песков.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, россия, вячеслав володин, государственная дума рф, артур чилингаров, ран, утраты
Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров
Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров
20:18 01.06.2024 (обновлено: 20:31 01.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым.
В возрасте 84 лет скончался депутат Госдумы Артур Чилингаров, сообщила пресс-служба
нижней палаты парламента.
Чилингаров был ученым, исследовал Арктику и Антарктику, Мировой океан. Носил звания Герой Советского Союза и Герой России, был лауреатом Государственной премии, членом-корреспондентом РАН.
Соболезнования родным и близким выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги", – сказал Володин.
Он напомнил, что Чилингаров избирался в Государственную думу в течение семи созывов, отстаивал интересы страны и граждан.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя России Артура Чилингарова, направил телеграмму с соболезнованием его родным и близким, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России", – сказал Песков.