https://crimea.ria.ru/20240524/bolshe-300-let-istoriya-vypusknogo-bala-v-rossii---infografika-1137367254.html

Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика

Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика

Традиция отмечать окончание учебных заведений зародилась в России еще в 18 веке – более 300 лет назад. Считается, что ее основоположниками стали кадеты Школы... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T10:05

2024-05-24T10:05

2024-05-24T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Традиция отмечать окончание учебных заведений зародилась в России еще в 18 веке – более 300 лет назад. Считается, что ее основоположниками стали кадеты Школы математических и навигационных наук.Обязательным атрибутом выпускного была напутственная речь директора, вручение аттестатов в торжественной остановке и награждение лучших выпускников. После торжественной части для преподавателей и выпускников организовывали банкет.Сначала к участию к выпускных допускались только кадеты и курсанты мужского бала. Позже молодых дворянок стали приглашать на балы лицеистов и кадет в качестве гостей. Но после Октябрьской революции 1917 года выпускные были отменены.Традицию возродили в середине тридцатых годов прошлого столетия. А знаменитая традиция встречать первый рассвет взрослой жизни с одноклассниками и учителями появилась в послевоенные годы. Об истории выпускного бала – в инфографике РИА Новости Крым.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последний звонок, история, россия, школа, общество, инфографика