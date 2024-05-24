https://crimea.ria.ru/20240524/bolshe-300-let-istoriya-vypusknogo-bala-v-rossii---infografika-1137367254.html
Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика
Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика
Традиция отмечать окончание учебных заведений зародилась в России еще в 18 веке – более 300 лет назад. Считается, что ее основоположниками стали кадеты Школы... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T10:05
2024-05-24T10:05
2024-05-24T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Традиция отмечать окончание учебных заведений зародилась в России еще в 18 веке – более 300 лет назад. Считается, что ее основоположниками стали кадеты Школы математических и навигационных наук.Обязательным атрибутом выпускного была напутственная речь директора, вручение аттестатов в торжественной остановке и награждение лучших выпускников. После торжественной части для преподавателей и выпускников организовывали банкет.Сначала к участию к выпускных допускались только кадеты и курсанты мужского бала. Позже молодых дворянок стали приглашать на балы лицеистов и кадет в качестве гостей. Но после Октябрьской революции 1917 года выпускные были отменены.Традицию возродили в середине тридцатых годов прошлого столетия. А знаменитая традиция встречать первый рассвет взрослой жизни с одноклассниками и учителями появилась в послевоенные годы. Об истории выпускного бала – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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последний звонок, история, россия, школа, общество, инфографика
Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика
Как зарождалась и развивалась традиция Выпускного бала в России - инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Традиция отмечать окончание учебных заведений зародилась в России еще в 18 веке – более 300 лет назад. Считается, что ее основоположниками стали кадеты Школы математических и навигационных наук.
Обязательным атрибутом выпускного была напутственная речь директора, вручение аттестатов в торжественной остановке и награждение лучших выпускников. После торжественной части для преподавателей и выпускников организовывали банкет.
Сначала к участию к выпускных допускались только кадеты и курсанты мужского бала. Позже молодых дворянок стали приглашать на балы лицеистов и кадет в качестве гостей. Но после Октябрьской революции 1917 года выпускные были отменены.
Традицию возродили в середине тридцатых годов прошлого столетия. А знаменитая традиция встречать первый рассвет взрослой жизни с одноклассниками и учителями появилась в послевоенные годы.
Об истории выпускного бала – в инфографике РИА Новости Крым.