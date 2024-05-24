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Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Инфографика
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Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика
Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика
Традиция отмечать окончание учебных заведений зародилась в России еще в 18 веке – более 300 лет назад. Считается, что ее основоположниками стали кадеты Школы... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T10:05
2024-05-24T10:05
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история
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школа
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Традиция отмечать окончание учебных заведений зародилась в России еще в 18 веке – более 300 лет назад. Считается, что ее основоположниками стали кадеты Школы математических и навигационных наук.Обязательным атрибутом выпускного была напутственная речь директора, вручение аттестатов в торжественной остановке и награждение лучших выпускников. После торжественной части для преподавателей и выпускников организовывали банкет.Сначала к участию к выпускных допускались только кадеты и курсанты мужского бала. Позже молодых дворянок стали приглашать на балы лицеистов и кадет в качестве гостей. Но после Октябрьской революции 1917 года выпускные были отменены.Традицию возродили в середине тридцатых годов прошлого столетия. А знаменитая традиция встречать первый рассвет взрослой жизни с одноклассниками и учителями появилась в послевоенные годы. Об истории выпускного бала – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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последний звонок, история, россия, школа, общество, инфографика
Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика

Как зарождалась и развивалась традиция Выпускного бала в России - инфографика

10:05 24.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Традиция отмечать окончание учебных заведений зародилась в России еще в 18 веке – более 300 лет назад. Считается, что ее основоположниками стали кадеты Школы математических и навигационных наук.
Обязательным атрибутом выпускного была напутственная речь директора, вручение аттестатов в торжественной остановке и награждение лучших выпускников. После торжественной части для преподавателей и выпускников организовывали банкет.
Сначала к участию к выпускных допускались только кадеты и курсанты мужского бала. Позже молодых дворянок стали приглашать на балы лицеистов и кадет в качестве гостей. Но после Октябрьской революции 1917 года выпускные были отменены.
Традицию возродили в середине тридцатых годов прошлого столетия. А знаменитая традиция встречать первый рассвет взрослой жизни с одноклассниками и учителями появилась в послевоенные годы.
Об истории выпускного бала – в инфографике РИА Новости Крым.
 
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