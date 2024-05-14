https://crimea.ria.ru/20240514/v-primore-pogib-student-iz-kerchi--prepodavateley-obvinyayut-v-khalatnosti-1137255056.html

В Приморье погиб студент из Керчи – преподавателей обвиняют в халатности

В Приморье погиб студент из Керчи – преподавателей обвиняют в халатности - РИА Новости Крым, 14.05.2024

В Приморье погиб студент из Керчи – преподавателей обвиняют в халатности

во время производственной практики на судне погиб студент Керченского морского колледжа. Расследование уголовного дела завершило управление СК по Приморскому... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T10:57

2024-05-14T10:57

2024-05-14T10:57

керчь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

приморье

керченский морской колледж

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Японском море во время производственной практики на судне погиб студент Керченского морского колледжа. Расследование уголовного дела завершило управление СК по Приморскому краю, сообщает Telegram-канал ведомства."Следователями СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО "МСК "Востоктранссервис", капитана судна и члена экипажа судна - старшего мастера добычи. Они обвиняются в нарушении правил охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ), из-за которых в ноябре 2022 года погиб студент колледжа", - говорится в сообщении.По данным СКР, в халатности также обвиняются сотрудники ГБПОУ РК "Керченский морской технический колледж": директор, заместитель директора, мастер производственного обучения и заведующая производственной практикой.Студент 3 курса Керченского морского колледжа был направлен в профильную организацию для прохождения практики. Одновременно он был трудоустроен по трудовому договору матросом на судно.При этом, как считают в Следственном комитете, студенты не могли работать матросами, так как не имели для этого необходимых знаний и навыков. В ведомстве сделали вывод, что в ноябре 2022 года судно вышло в рейс в немореходном состоянии, так как экипаж не имел надлежащей квалификации и не был обеспечен индивидуальной защитой.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, приморье, керченский морской колледж, новости