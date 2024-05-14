https://crimea.ria.ru/20240514/v-primore-pogib-student-iz-kerchi--prepodavateley-obvinyayut-v-khalatnosti-1137255056.html
В Приморье погиб студент из Керчи – преподавателей обвиняют в халатности
В Приморье погиб студент из Керчи – преподавателей обвиняют в халатности - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В Приморье погиб студент из Керчи – преподавателей обвиняют в халатности
во время производственной практики на судне погиб студент Керченского морского колледжа. Расследование уголовного дела завершило управление СК по Приморскому... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T10:57
2024-05-14T10:57
2024-05-14T10:57
керчь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
приморье
керченский морской колледж
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Японском море во время производственной практики на судне погиб студент Керченского морского колледжа. Расследование уголовного дела завершило управление СК по Приморскому краю, сообщает Telegram-канал ведомства."Следователями СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО "МСК "Востоктранссервис", капитана судна и члена экипажа судна - старшего мастера добычи. Они обвиняются в нарушении правил охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ), из-за которых в ноябре 2022 года погиб студент колледжа", - говорится в сообщении.По данным СКР, в халатности также обвиняются сотрудники ГБПОУ РК "Керченский морской технический колледж": директор, заместитель директора, мастер производственного обучения и заведующая производственной практикой.Студент 3 курса Керченского морского колледжа был направлен в профильную организацию для прохождения практики. Одновременно он был трудоустроен по трудовому договору матросом на судно.При этом, как считают в Следственном комитете, студенты не могли работать матросами, так как не имели для этого необходимых знаний и навыков. В ведомстве сделали вывод, что в ноябре 2022 года судно вышло в рейс в немореходном состоянии, так как экипаж не имел надлежащей квалификации и не был обеспечен индивидуальной защитой.
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РИА Новости Крым
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керчь, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, приморье, керченский морской колледж, новости
В Приморье погиб студент из Керчи – преподавателей обвиняют в халатности
В Японском море во время практики погиб студент мореходного колледжа из Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Японском море во время производственной практики на судне погиб студент Керченского морского колледжа. Расследование уголовного дела завершило управление СК по Приморскому краю, сообщает Telegram-канал ведомства.
"Следователями СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО "МСК "Востоктранссервис", капитана судна и члена экипажа судна - старшего мастера добычи. Они обвиняются в нарушении правил охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ), из-за которых в ноябре 2022 года погиб студент колледжа", - говорится в сообщении.
По данным СКР, в халатности также обвиняются сотрудники ГБПОУ РК "Керченский морской технический колледж": директор, заместитель директора, мастер производственного обучения и заведующая производственной практикой.
Студент 3 курса Керченского морского колледжа был направлен в профильную организацию для прохождения практики. Одновременно он был трудоустроен по трудовому договору матросом на судно.
"19 ноября 2022 года потерпевший, находясь на палубе судна, в водах Японского моря, южнее острова Аскольд ЗАТО Фокино Приморского края, выполнял работы по выборке канатов. Во время работ произошел обрыв каната, после чего потерпевший получил удар, от которого потерял равновесие и упал, ударившись головой о палубу. В результате падения потерпевший получил травму головы, от которой наступила его смерть", - сообщает пресс-служба СК Приморья.
При этом, как считают в Следственном комитете, студенты не могли работать матросами, так как не имели для этого необходимых знаний и навыков. В ведомстве сделали вывод, что в ноябре 2022 года судно вышло в рейс в немореходном состоянии, так как экипаж не имел надлежащей квалификации и не был обеспечен индивидуальной защитой.