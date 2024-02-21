https://crimea.ria.ru/20240221/dozhdi-so-snegom-pogoda-v-krymu-v-sredu-1134960895.html

Дожди со снегом: погода в Крыму в среду

Дожди со снегом: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Дожди со снегом: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Без существенных осадков, лишь в южных районах и в горах пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T00:01

2024-02-21T00:01

2024-02-21T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Без существенных осадков, лишь в южных районах и в горах пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +5...+7 градусов.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +8…+10 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью +2...+4, днем +6...+8 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240218/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-dlinnyy-uikend-prognoz-ot-fobos-na-nedelyu-1134993341.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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