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Дожди со снегом: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Дожди со снегом: погода в Крыму в среду
Дожди со снегом: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Дожди со снегом: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Без существенных осадков, лишь в южных районах и в горах пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T00:01
2024-02-21T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Без существенных осадков, лишь в южных районах и в горах пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +5...+7 градусов.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +8…+10 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью +2...+4, днем +6...+8 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240218/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-dlinnyy-uikend-prognoz-ot-fobos-na-nedelyu-1134993341.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди со снегом: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду пройдут дожди с мокрым снегом

00:01 21.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Без существенных осадков, лишь в южных районах и в горах пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5 градусов днем +3…+8, в горах около нуля", - говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +5...+7 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +8…+10 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью +2...+4, днем +6...+8 градусов.
Солнечная погода в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
18 февраля, 18:37Радио "Спутник в Крыму"
Какой будет погода в Крыму в длинный уикенд: прогноз от ФОБОС на неделю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди со снегом: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 21 февраля
23:02Главное за день: 20 февраля
22:52Главные новости Крыма: 20 февраля
22:35Более 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 лет
22:21Пожар в Кировском районе: загорелся магазин
22:04Программу капремонтов школ в РФ продлят и обеспечат безопасность детей
21:41Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин
21:31Наследственные болезни у младенцев выявит новая российская тест-система
21:13В Черном море поселился опасный хищник: так ли это и чем грозит
20:4812 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построят
20:26Сколько контрактников поступили в российские войска с начала года
20:21Сильные землетрясения произошли в Китае и Японии
20:15Детей не трогайте - Путин о людях нетрадиционной ориентации
19:49Россия не размещает ядерное оружие в космосе - Путин
19:49Шойгу назвал разработчиков плана ликвидации сухопутного коридора в Крым
19:43РНКБ выделил 2,1 млрд рублей на строительство ЖК в Симферополе
19:41Это было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – Путин
19:35Успех Авдеевки надо развивать – Путин
19:28Крынки полностью под контролем ВС РФ – Путин
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