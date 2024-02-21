https://crimea.ria.ru/20240221/dozhdi-so-snegom-pogoda-v-krymu-v-sredu-1134960895.html
Дожди со снегом: погода в Крыму в среду
Дожди со снегом: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Дожди со снегом: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Без существенных осадков, лишь в южных районах и в горах пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T00:01
2024-02-21T00:01
2024-02-21T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Без существенных осадков, лишь в южных районах и в горах пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +5...+7 градусов.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +8…+10 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью +2...+4, днем +6...+8 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240218/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-dlinnyy-uikend-prognoz-ot-fobos-na-nedelyu-1134993341.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди со снегом: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду пройдут дожди с мокрым снегом
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Без существенных осадков, лишь в южных районах и в горах пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5 градусов днем +3…+8, в горах около нуля", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +5...+7 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +8…+10 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью +2...+4, днем +6...+8 градусов.