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Какой сегодня праздник: 24 января - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Какой сегодня праздник: 24 января
Какой сегодня праздник: 24 января - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Какой сегодня праздник: 24 января
Мир празднует Международный день образования и с благодарностью вспоминает изобретателя мороженого-эскимо. А еще в этот день началась Калифорнийская золотая... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T00:00
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Мир празднует Международный день образования и с благодарностью вспоминает изобретателя мороженого-эскимо. А еще в этот день началась Калифорнийская золотая лихорадка и родился русский живописец Василий Суриков.Что празднуют в миреВ мире – Международный день образования. Празднику всего несколько лет. Его утвердили в 2018 году на Глобальной конференции по вопросам образования в Брюсселе. В резолюции к празднику отмечается важность образования для достижения устойчивого развития планеты и говорится о правах на обучение, гарантированных каждому ее жителю.Кроме того, на планете "сладкий" праздник – День эскимо. Именно 24 января 1922 года американский кондитер Кристиан Кент Нельсон получил патент на эскимо. А слово "эскимо", по одной из версий, пришло от французов: так они назвали детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Потому мороженое, "одетое" в шоколадный "комбинезон", и получило такое название.Знаменательные событияВ 1848 году началась Калифорнийская золотая лихорадка – неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии.В 1720 году Петр I утвердил Морской устав Российской империи, где были изложены обязанности всех чинов на кораблях военного флота.В 1931 году в Москве был основан цыганский театр "Ромэн" – самый старый и известный по всему миру из ныне действующих.В 1984 году американская корпорация Apple выпустила первый персональный компьютер Apple Macintosh.Кто родился24 января 1848 года родился выдающийся русский живописец Василий Суриков. Современники считали его художником-"ясновидцем", которому открыто прошлое. Суриков прославился работами: "Милосердие самаритянина", "Боярыня Морозова", "Ермак", "Степан Разин". В честь мастера назван даже кратер на Меркурии.122 года назад, в 1901 году на свет появился советский кинорежиссер Михаил Ромм. Признание режиссеру принесли фильмы о Владимире Ленине – "Ленин в Октябре" и "Ленин в 1918 году", снятые в 1930-е годы. Также в числе картин Ромма: "Человек №217", "Русский вопрос", "Адмирал Ушаков".В 1942 году родился советский эстрадный певец, легендарный лирик Валерий Ободзинский. Исполнитель знаменит неповторимым стилем. Его музыкальные лиричные истории - "Восточная песня", "Эти глаза напротив", "Колдовство" – стали классикой.Также 24 января родились актеры Нил Даймонд, Настасья Кински и Екатерина Климова, дирижер Юрий Башмет, писатель-фантаст Андрей Белянин и другие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 24 января

Что празднуют в России и в мире 24 января

00:00 24.01.2024
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкФестиваль мороженого "Айс-Крым – 2019"
Фестиваль мороженого Айс-Крым – 2019 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Мир празднует Международный день образования и с благодарностью вспоминает изобретателя мороженого-эскимо. А еще в этот день началась Калифорнийская золотая лихорадка и родился русский живописец Василий Суриков.

Что празднуют в мире

В мире – Международный день образования. Празднику всего несколько лет. Его утвердили в 2018 году на Глобальной конференции по вопросам образования в Брюсселе. В резолюции к празднику отмечается важность образования для достижения устойчивого развития планеты и говорится о правах на обучение, гарантированных каждому ее жителю.
Кроме того, на планете "сладкий" праздник – День эскимо. Именно 24 января 1922 года американский кондитер Кристиан Кент Нельсон получил патент на эскимо. А слово "эскимо", по одной из версий, пришло от французов: так они назвали детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Потому мороженое, "одетое" в шоколадный "комбинезон", и получило такое название.

Знаменательные события

В 1848 году началась Калифорнийская золотая лихорадка – неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии.
В 1720 году Петр I утвердил Морской устав Российской империи, где были изложены обязанности всех чинов на кораблях военного флота.
В 1931 году в Москве был основан цыганский театр "Ромэн" – самый старый и известный по всему миру из ныне действующих.
В 1984 году американская корпорация Apple выпустила первый персональный компьютер Apple Macintosh.

Кто родился

24 января 1848 года родился выдающийся русский живописец Василий Суриков. Современники считали его художником-"ясновидцем", которому открыто прошлое. Суриков прославился работами: "Милосердие самаритянина", "Боярыня Морозова", "Ермак", "Степан Разин". В честь мастера назван даже кратер на Меркурии.
122 года назад, в 1901 году на свет появился советский кинорежиссер Михаил Ромм. Признание режиссеру принесли фильмы о Владимире Ленине – "Ленин в Октябре" и "Ленин в 1918 году", снятые в 1930-е годы. Также в числе картин Ромма: "Человек №217", "Русский вопрос", "Адмирал Ушаков".
В 1942 году родился советский эстрадный певец, легендарный лирик Валерий Ободзинский. Исполнитель знаменит неповторимым стилем. Его музыкальные лиричные истории - "Восточная песня", "Эти глаза напротив", "Колдовство" – стали классикой.
Также 24 января родились актеры Нил Даймонд, Настасья Кински и Екатерина Климова, дирижер Юрий Башмет, писатель-фантаст Андрей Белянин и другие.
 
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