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ПСБ награжден за вклад в работу стенда Республики Крым на "России"
ПСБ награжден за вклад в работу стенда Республики Крым на "России" - РИА Новости Крым, 19.01.2024
ПСБ награжден за вклад в работу стенда Республики Крым на "России"
Крымский филиал ПСБ получил благодарственное письмо от Корпорации развития Республики Крым за плодотворное сотрудничество и вклад в проведение тематической... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T13:19
2024-01-19T13:19
2024-01-19T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Крымский филиал ПСБ получил благодарственное письмо от Корпорации развития Республики Крым за плодотворное сотрудничество и вклад в проведение тематической декады "Крым. Инвестиции", проходившей с 22 по 31 декабря на Международной выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба банка.Сотрудники банка провели на стенде Республики Крым викторины по финансовой грамотности для юных посетителей выставки. Ребятам показали познавательные мультфильмы, в которых на простых примерах рассматривались вопросы правильного управления деньгами. После "киносеанса" участники отвечали на вопросы викторины, самым внимательным дарили памятные сувениры, рассказали в пресс-службе.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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промсвязьбанк (псб), крым, банк, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Крымский филиал ПСБ получил благодарственное письмо от Корпорации развития Республики Крым за плодотворное сотрудничество и вклад в проведение тематической декады "Крым. Инвестиции", проходившей с 22 по 31 декабря на Международной выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба банка.
Сотрудники банка провели на стенде Республики Крым викторины по финансовой грамотности для юных посетителей выставки. Ребятам показали познавательные мультфильмы, в которых на простых примерах рассматривались вопросы правильного управления деньгами. После "киносеанса" участники отвечали на вопросы викторины, самым внимательным дарили памятные сувениры, рассказали в пресс-службе.
"Мероприятие получило положительные отзывы как от самих ребят, так и их родителей. Взрослые отмечали важность финансового просвещения детей и подростков. В свою очередь, мы благодарим Корпорацию развития Республики Крым за возможность внести свой вклад в работу стенда Крымского полуострова на главной выставке страны", – отметила заместитель управляющего Крымским филиалом ПСБ Анна Бондаренко, слова которой приводятся в сообщении.