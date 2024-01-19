https://crimea.ria.ru/20240119/psb-nagrazhden-za-vklad-v-rabotu-stenda-respubliki-krym-na-rossii-1134317347.html

ПСБ награжден за вклад в работу стенда Республики Крым на "России"

ПСБ награжден за вклад в работу стенда Республики Крым на "России" - РИА Новости Крым, 19.01.2024

ПСБ награжден за вклад в работу стенда Республики Крым на "России"

Крымский филиал ПСБ получил благодарственное письмо от Корпорации развития Республики Крым за плодотворное сотрудничество и вклад в проведение тематической... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T13:19

2024-01-19T13:19

2024-01-19T14:30

промсвязьбанк (псб)

крым

банк

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134317102_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_82cfac14f0e477585bbb5761cfdb3be0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Крымский филиал ПСБ получил благодарственное письмо от Корпорации развития Республики Крым за плодотворное сотрудничество и вклад в проведение тематической декады "Крым. Инвестиции", проходившей с 22 по 31 декабря на Международной выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба банка.Сотрудники банка провели на стенде Республики Крым викторины по финансовой грамотности для юных посетителей выставки. Ребятам показали познавательные мультфильмы, в которых на простых примерах рассматривались вопросы правильного управления деньгами. После "киносеанса" участники отвечали на вопросы викторины, самым внимательным дарили памятные сувениры, рассказали в пресс-службе.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), крым, банк, новости крыма