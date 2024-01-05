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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T15:10
2024-01-05T15:11
михаил развожаев
севастополь
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новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

15:10 05.01.2024 (обновлено: 15:11 05.01.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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Заголовок открываемого материала
15:38Сильный ветер ожидается в Севастополе – МЧС
15:18Снова дым над Севастопольской бухтой
15:10Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:08Крымский мост открыт
15:01Уничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко
14:59В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
14:47На Крымском мосту второй раз за день остановлено движение
14:37Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета
14:22Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено
14:03Поражение ТЭС и промышленных объектов: где на Украине прогремели взрывы
13:35Противокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря
13:12Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус
12:57В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:37Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе
12:10Обстановка на Крымском мосту после открытия движения
12:05В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям
11:44Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:42Движение по Крымскому мосту открыто
11:27Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти
11:18В Севастополе объявлена воздушная тревога
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