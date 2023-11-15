https://crimea.ria.ru/20231115/tsentr-sevastopolya-ostalsya-bez-sveta-1132816396.html

Центр Севастополя остался без света

Центр Севастополя остался без света - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Центр Севастополя остался без света

Несколько улиц в центре Севастополя обесточены. Об этом сообщили в Севастольэнерго. РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T21:24

2023-11-15T21:24

2023-11-15T21:30

отключение электроэнергии

севастополь

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жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Несколько улиц в центре Севастополя обесточены. Об этом сообщили в Севастольэнерго.По данным предприятия, без электроснабжения остались потребители на улице Адмирала Октябрьского (частично), ул. Очаковцев, Большая Морская, Историческом бульваре и ул. Балаклавская.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм повредил причал в СевастополеВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период

севастополь

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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