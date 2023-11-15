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Центр Севастополя остался без света
Центр Севастополя остался без света - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Центр Севастополя остался без света
Несколько улиц в центре Севастополя обесточены. Об этом сообщили в Севастольэнерго. РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T21:24
2023-11-15T21:24
2023-11-15T21:30
отключение электроэнергии
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Несколько улиц в центре Севастополя обесточены. Об этом сообщили в Севастольэнерго.По данным предприятия, без электроснабжения остались потребители на улице Адмирала Октябрьского (частично), ул. Очаковцев, Большая Морская, Историческом бульваре и ул. Балаклавская.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм повредил причал в СевастополеВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период
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РИА Новости Крым
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отключение электроэнергии, севастополь, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя
Центр Севастополя остался без света
В Севастополе без света остались центральные улицы
21:24 15.11.2023 (обновлено: 21:30 15.11.2023)