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ПСБ запустил акцию "Хороший год" для виноделов - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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ПСБ запустил акцию "Хороший год" для виноделов
ПСБ запустил акцию "Хороший год" для виноделов - РИА Новости Крым, 13.11.2023
ПСБ запустил акцию "Хороший год" для виноделов
ПАО "Промсвязьбанк" запустил комплексное банковское предложение для виноградарей и виноделов России в рамках отраслевого решения "Хороший год", которое включает РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T16:32
2023-11-13T16:32
промсвязьбанк (псб)
крым
виноделие в крыму
виноделие
экономика
льготное кредитование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" запустил комплексное банковское предложение для виноградарей и виноделов России в рамках отраслевого решения "Хороший год", которое включает специальные условия расчетно-кассового обслуживания, эквайринга и льготного кредитования, в том числе и онлайн.Комплексным обслуживанием в рамках отраслевого решения "Хороший год" могут воспользоваться юридические лица и предприниматели, занимающиеся выращиванием винограда и производством вина. При выборе любого тарифного плана расчетно-кассового обслуживания клиенты получают бесплатные переводы на счета физических и юридических лиц, бесплатное обслуживание расчетного счета для бизнеса, снятие наличных по бизнес-карте с минимальной комиссией – 0,5% от суммы, а также сниженный тариф по эквайрингу - безналичные платежи за вино, экскурсии и дегустации всего за 0,9% от суммы покупок.При этом владелец бизнеса бесплатно получает терминал, техническую поддержку и удобный личный кабинет. Для поддержки и развития деятельности компаниям предоставляется кредитование, в том числе онлайн.Дополнительную информацию можно получить на сайте или в офисах ПСБ Крымского полуострова:- Симферополь, проспект Кирова, 36Е- Ялта, улица Гоголя, 4- Феодосия, ул. Земская, 19- Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 1/2- Керчь, ул. Советская, 20/1Реклама. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №3251. ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pWuJkn8uNR
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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промсвязьбанк (псб), крым, виноделие в крыму, виноделие, экономика, льготное кредитование
ПСБ запустил акцию "Хороший год" для виноделов

ПСБ запустил акцию "Хороший год" для виноделов

16:32 13.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСбор винограда и производство вина в Крыму
Сбор винограда и производство вина в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" запустил комплексное банковское предложение для виноградарей и виноделов России в рамках отраслевого решения "Хороший год", которое включает специальные условия расчетно-кассового обслуживания, эквайринга и льготного кредитования, в том числе и онлайн.
"Отрасль виноделия активно развивается, - по рыночным оценкам, в ближайшие два года объемы производства российского вина должны вырасти на 25%, во многом за счет поддержки государства и реализации программ импортозамещения. При этом банковская сфера имеет все возможности для надежного финансового сопровождения такого развития. Поэтому мы запустили специальные условия банковского обслуживания для виноградарей и виноделов, что позволит бизнесу, занятому в этой отрасли, правильно распределять расходы за счет выгодных тарифов, которые предлагает ПСБ", - сказал старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
Комплексным обслуживанием в рамках отраслевого решения "Хороший год" могут воспользоваться юридические лица и предприниматели, занимающиеся выращиванием винограда и производством вина. При выборе любого тарифного плана расчетно-кассового обслуживания клиенты получают бесплатные переводы на счета физических и юридических лиц, бесплатное обслуживание расчетного счета для бизнеса, снятие наличных по бизнес-карте с минимальной комиссией – 0,5% от суммы, а также сниженный тариф по эквайрингу - безналичные платежи за вино, экскурсии и дегустации всего за 0,9% от суммы покупок.
При этом владелец бизнеса бесплатно получает терминал, техническую поддержку и удобный личный кабинет. Для поддержки и развития деятельности компаниям предоставляется кредитование, в том числе онлайн.
Дополнительную информацию можно получить на сайте или в офисах ПСБ Крымского полуострова:
- Симферополь, проспект Кирова, 36Е
- Ялта, улица Гоголя, 4
- Феодосия, ул. Земская, 19
- Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 1/2
- Керчь, ул. Советская, 20/1
Реклама. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №3251. ИНН 7744000912, www.psbank.ru
erid: 4CQwVszH9pWuJkn8uNR
Промсвязьбанк (ПСБ)КрымВиноделие в КрымуВиноделиеЭкономикаЛьготное кредитование
 
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