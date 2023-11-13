https://crimea.ria.ru/20231113/psb-zapustil-aktsiyu-khoroshiy-god-dlya-vinodelov-1132758647.html

ПСБ запустил акцию "Хороший год" для виноделов

ПСБ запустил акцию "Хороший год" для виноделов - РИА Новости Крым, 13.11.2023

ПСБ запустил акцию "Хороший год" для виноделов

ПАО "Промсвязьбанк" запустил комплексное банковское предложение для виноградарей и виноделов России в рамках отраслевого решения "Хороший год", которое включает РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T16:32

2023-11-13T16:32

2023-11-13T16:32

промсвязьбанк (псб)

крым

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виноделие

экономика

льготное кредитование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" запустил комплексное банковское предложение для виноградарей и виноделов России в рамках отраслевого решения "Хороший год", которое включает специальные условия расчетно-кассового обслуживания, эквайринга и льготного кредитования, в том числе и онлайн.Комплексным обслуживанием в рамках отраслевого решения "Хороший год" могут воспользоваться юридические лица и предприниматели, занимающиеся выращиванием винограда и производством вина. При выборе любого тарифного плана расчетно-кассового обслуживания клиенты получают бесплатные переводы на счета физических и юридических лиц, бесплатное обслуживание расчетного счета для бизнеса, снятие наличных по бизнес-карте с минимальной комиссией – 0,5% от суммы, а также сниженный тариф по эквайрингу - безналичные платежи за вино, экскурсии и дегустации всего за 0,9% от суммы покупок.При этом владелец бизнеса бесплатно получает терминал, техническую поддержку и удобный личный кабинет. Для поддержки и развития деятельности компаниям предоставляется кредитование, в том числе онлайн.Дополнительную информацию можно получить на сайте или в офисах ПСБ Крымского полуострова:- Симферополь, проспект Кирова, 36Е- Ялта, улица Гоголя, 4- Феодосия, ул. Земская, 19- Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 1/2- Керчь, ул. Советская, 20/1Реклама. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №3251. ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pWuJkn8uNR

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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