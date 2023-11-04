https://crimea.ria.ru/20231104/teplo-i-vetreno-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1132433706.html

Тепло и ветрено: погода в Крыму в субботу

Тепло и ветрено: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Тепло и ветрено: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму теплая, но ветреная погода. Без осадков. Днем ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T00:01

2023-11-04T00:01

2023-11-04T01:02

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму теплая, но ветреная погода. Без осадков. Днем ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, со второй половины ночи, днем 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +23…+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +12 до +15, днем +21...+23 градуса.На 4-5 ноября по Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20231103/moschnaya-teplovaya-pushka-kakaya-pogoda-ustanovitsya-v-krymu-na-vykhodnykh-1132548365.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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