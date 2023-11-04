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Тепло и ветрено: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Тепло и ветрено: погода в Крыму в субботу
Тепло и ветрено: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Тепло и ветрено: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму теплая, но ветреная погода. Без осадков. Днем ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T00:01
2023-11-04T01:02
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму теплая, но ветреная погода. Без осадков. Днем ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, со второй половины ночи, днем 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +23…+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +12 до +15, днем +21...+23 градуса.На 4-5 ноября по Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231103/moschnaya-teplovaya-pushka-kakaya-pogoda-ustanovitsya-v-krymu-na-vykhodnykh-1132548365.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и ветрено: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу теплая, но ветреная погода

00:01 04.11.2023 (обновлено: 01:02 04.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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CИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму теплая, но ветреная погода. Без осадков. Днем ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8..+13 градусов, на побережье до +16, днем +21…+26, в горах +14…+19 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, со второй половины ночи, днем 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +23…+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +12 до +15, днем +21...+23 градуса.
На 4-5 ноября по Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Вчера, 21:18
Мощная тепловая пушка: какая погода установится в Крыму на выходных
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветрено: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 4 ноября
22:34Главное за день: 3 ноября
22:21Главные новости Крыма: 3 ноября
21:44В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана
21:18Мощная тепловая пушка: какая погода установится в Крыму на выходных
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