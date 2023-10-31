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ЖК "Солнечный парк" – комфорт и безопасность современного жилья - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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ЖК "Солнечный парк" – комфорт и безопасность современного жилья
ЖК "Солнечный парк" – комфорт и безопасность современного жилья - РИА Новости Крым, 31.10.2023
ЖК "Солнечный парк" – комфорт и безопасность современного жилья
В Симферополе состоялась презентация новой очереди класса "комфорт" жилого комплекса "Солнечный парк" от застройщика ООО "Специализированный застройщик "АРКАДА... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T14:28
2023-10-31T14:35
симферополь
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялась презентация новой очереди класса "комфорт" жилого комплекса "Солнечный парк" от застройщика ООО "Специализированный застройщик "АРКАДА ПАРК ШЕСТЬ".Комплекс спроектирован как единый архитектурный ансамбль в стиле модернизм. Он сочетает передовые проектные решения, гармонично дополняющие друг друга. Современные архитектурные решения идеально вписаны в окружающую среду, выглядят стильно и эстетично.Застройщик применяет передовые технологии в строительстве, что позволяет возводить комфортабельное и современное жилье. Дома построены по монолитно-каркасной технологии, что обеспечивает целостную и непрерывную монолитную конструкцию от фундамента до крыши."Солнечный парк" – комфорт и безопасностьОтличительная черта ЖК "Солнечный парк" – продуманность каждого квадратного метра общественного пространства. Он выстроен по принципу "город в городе" – на территории будет вся необходимая инфраструктура для повседневной жизни, магазины, кафе, рестораны, аптеки, клиники и многое другое.Установлено адаптивное освещение, которое автоматически включается в момент захода солнца и выключается на восходе. Квартиры оборудованы домофоном с видеонаблюдением, позволяющим открывать дверь через смартфон.Территория жилого комплекса это место, где каждый найдет чем ему заняться, с открытыми игровыми зонами, спортплощадками, детскими площадки с безопасным покрытием. Для приверженцев активного образа жизни на открытом воздухе установлены спортивные тренажеры, кроме того, будут оборудованы зоны отдыха и мангальные зоны.По его словам, жилой комплекс спроектирован таким образом, чтобы сделать жизнь жильцов максимально удобной и легкой. С этой целью в парадных обустроены лобби-зоны, где можно подождать гостей или побеседовать с соседями за чашечкой кофе. Помещения первого этажа отведены под небольшие бутики, кафе, салоны красоты, студии раннего развития детей.Для удобства жильцов и гостей в ЖК "Солнечный парк" реализована безбарьерная среда. Это одинаково важно для молодых мамочек с колясками, малышей, которые только учатся ходить или бегать, для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Одним словом, ЖК "Солнечный парк" – прекрасный выбор для людей, которые ценят комфорт, стиль и технологичность, при этом стремятся жить в экологически чистом и спокойном районе с развитой инфраструктурой.В новой очереди спроектированы квартиры новых форматов с широким выбором планировочных решений, просторными спальнями и кухнями-гостиными, представлены квартиры редких форматов с завораживающими видовыми характеристиками.Для соблюдения единого стиля дома, будут предусмотрены корзины для кондиционеров, остекленные и просторные балконы. Архитектурная подсветка домов и потрясающие дизайнерские входные группы, лобби с зонами ожидания, рассказал директор департамента продаж и маркетинга Луис Рейес на презентации.Перечислять достоинства ЖК "Солнечный парк" можно бесконечно долго. Но лучше увидеть все собственными глазами или на сайте застройщика.Проектная декларация размещена на сайтеРеклама, ООО "СЗ "АРКАДА ПАРК ШЕСТЬ", ИНН 9102278097erid: 4CQwVszH9pUnKH1f5th
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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симферополь, жилье в крыму, жилье, общество

ЖК "Солнечный парк" – комфорт и безопасность современного жилья

14:28 31.10.2023 (обновлено: 14:35 31.10.2023)
 
© Пресс-служба ООО "СЗ" АРКАДА ПАРК ШЕСТЬ"Презентация новой очереди класса "комфорт" жилого комплекса "Солнечный парк"
Презентация новой очереди класса комфорт жилого комплекса Солнечный парк
© Пресс-служба ООО "СЗ" АРКАДА ПАРК ШЕСТЬ"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялась презентация новой очереди класса "комфорт" жилого комплекса "Солнечный парк" от застройщика ООО "Специализированный застройщик "АРКАДА ПАРК ШЕСТЬ".
"Жилой комплекс "Солнечный парк" расположен в экологически чистом районе Симферополя, в удалении от городского шума и суеты. Но благодаря развитой инфраструктуре на дорогу до любой точки города потребуется менее четверти часа", – сообщил на презентации руководитель проектной организации "Южный город" Виталий Уваров.
Комплекс спроектирован как единый архитектурный ансамбль в стиле модернизм. Он сочетает передовые проектные решения, гармонично дополняющие друг друга. Современные архитектурные решения идеально вписаны в окружающую среду, выглядят стильно и эстетично.
Застройщик применяет передовые технологии в строительстве, что позволяет возводить комфортабельное и современное жилье. Дома построены по монолитно-каркасной технологии, что обеспечивает целостную и непрерывную монолитную конструкцию от фундамента до крыши.
"Монолитно-каркасная технология – это гарантия сейсмоустойчивости, повышенной энергоэффективности и достаточной шумоизоляции. Внешний облик дома долгие годы не потеряет своей привлекательности и респектабельности", – продолжил Уваров.

"Солнечный парк" – комфорт и безопасность

Отличительная черта ЖК "Солнечный парк" – продуманность каждого квадратного метра общественного пространства. Он выстроен по принципу "город в городе" – на территории будет вся необходимая инфраструктура для повседневной жизни, магазины, кафе, рестораны, аптеки, клиники и многое другое.
Установлено адаптивное освещение, которое автоматически включается в момент захода солнца и выключается на восходе. Квартиры оборудованы домофоном с видеонаблюдением, позволяющим открывать дверь через смартфон.
Территория жилого комплекса это место, где каждый найдет чем ему заняться, с открытыми игровыми зонами, спортплощадками, детскими площадки с безопасным покрытием. Для приверженцев активного образа жизни на открытом воздухе установлены спортивные тренажеры, кроме того, будут оборудованы зоны отдыха и мангальные зоны.
"Наша целевая аудитория – студенты, молодежь и люди более зрелого возраста. Это молодые специалисты и молодые семьи, крымчане и те, кто переехал к нам из других регионов России, которые ценят комфорт и удобство, современные решения и хотят жить в экологически чистом и тихом районе", – отметил руководитель компании "Аркада Крым", Заслуженный строитель Республики Крым Алексей Драгоненков.
По его словам, жилой комплекс спроектирован таким образом, чтобы сделать жизнь жильцов максимально удобной и легкой. С этой целью в парадных обустроены лобби-зоны, где можно подождать гостей или побеседовать с соседями за чашечкой кофе. Помещения первого этажа отведены под небольшие бутики, кафе, салоны красоты, студии раннего развития детей.
"В торговых галереях разместятся супермаркет, банк, аптека, магазин фермерской продукции, спортзал, фитнес-центр, тренажерный зал, бассейн, детский развивающий клуб, кофейня, салон красоты и школа раннего развития деток", – перечислил Драгоненков. Еще один существенный плюс комплекса – развитая социальная инфраструктура. В самом его сердце будет построена школа на 900 мест и два детских сада на 380 мест.
Для удобства жильцов и гостей в ЖК "Солнечный парк" реализована безбарьерная среда. Это одинаково важно для молодых мамочек с колясками, малышей, которые только учатся ходить или бегать, для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Одним словом, ЖК "Солнечный парк" – прекрасный выбор для людей, которые ценят комфорт, стиль и технологичность, при этом стремятся жить в экологически чистом и спокойном районе с развитой инфраструктурой.
В новой очереди спроектированы квартиры новых форматов с широким выбором планировочных решений, просторными спальнями и кухнями-гостиными, представлены квартиры редких форматов с завораживающими видовыми характеристиками.
Для соблюдения единого стиля дома, будут предусмотрены корзины для кондиционеров, остекленные и просторные балконы. Архитектурная подсветка домов и потрясающие дизайнерские входные группы, лобби с зонами ожидания, рассказал директор департамента продаж и маркетинга Луис Рейес на презентации.
Перечислять достоинства ЖК "Солнечный парк" можно бесконечно долго. Но лучше увидеть все собственными глазами или на сайте застройщика.
Проектная декларация размещена на сайте
Реклама, ООО "СЗ "АРКАДА ПАРК ШЕСТЬ", ИНН 9102278097
erid: 4CQwVszH9pUnKH1f5th
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