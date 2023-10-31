https://crimea.ria.ru/20231031/zhk-solnechnyy-park--komfort-i-bezopasnost-sovremennogo-zhilya-1132445650.html

ЖК "Солнечный парк" – комфорт и безопасность современного жилья

ЖК "Солнечный парк" – комфорт и безопасность современного жилья - РИА Новости Крым, 31.10.2023

ЖК "Солнечный парк" – комфорт и безопасность современного жилья

В Симферополе состоялась презентация новой очереди класса "комфорт" жилого комплекса "Солнечный парк" от застройщика ООО "Специализированный застройщик "АРКАДА... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T14:28

2023-10-31T14:28

2023-10-31T14:35

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялась презентация новой очереди класса "комфорт" жилого комплекса "Солнечный парк" от застройщика ООО "Специализированный застройщик "АРКАДА ПАРК ШЕСТЬ".Комплекс спроектирован как единый архитектурный ансамбль в стиле модернизм. Он сочетает передовые проектные решения, гармонично дополняющие друг друга. Современные архитектурные решения идеально вписаны в окружающую среду, выглядят стильно и эстетично.Застройщик применяет передовые технологии в строительстве, что позволяет возводить комфортабельное и современное жилье. Дома построены по монолитно-каркасной технологии, что обеспечивает целостную и непрерывную монолитную конструкцию от фундамента до крыши."Солнечный парк" – комфорт и безопасностьОтличительная черта ЖК "Солнечный парк" – продуманность каждого квадратного метра общественного пространства. Он выстроен по принципу "город в городе" – на территории будет вся необходимая инфраструктура для повседневной жизни, магазины, кафе, рестораны, аптеки, клиники и многое другое.Установлено адаптивное освещение, которое автоматически включается в момент захода солнца и выключается на восходе. Квартиры оборудованы домофоном с видеонаблюдением, позволяющим открывать дверь через смартфон.Территория жилого комплекса это место, где каждый найдет чем ему заняться, с открытыми игровыми зонами, спортплощадками, детскими площадки с безопасным покрытием. Для приверженцев активного образа жизни на открытом воздухе установлены спортивные тренажеры, кроме того, будут оборудованы зоны отдыха и мангальные зоны.По его словам, жилой комплекс спроектирован таким образом, чтобы сделать жизнь жильцов максимально удобной и легкой. С этой целью в парадных обустроены лобби-зоны, где можно подождать гостей или побеседовать с соседями за чашечкой кофе. Помещения первого этажа отведены под небольшие бутики, кафе, салоны красоты, студии раннего развития детей.Для удобства жильцов и гостей в ЖК "Солнечный парк" реализована безбарьерная среда. Это одинаково важно для молодых мамочек с колясками, малышей, которые только учатся ходить или бегать, для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Одним словом, ЖК "Солнечный парк" – прекрасный выбор для людей, которые ценят комфорт, стиль и технологичность, при этом стремятся жить в экологически чистом и спокойном районе с развитой инфраструктурой.В новой очереди спроектированы квартиры новых форматов с широким выбором планировочных решений, просторными спальнями и кухнями-гостиными, представлены квартиры редких форматов с завораживающими видовыми характеристиками.Для соблюдения единого стиля дома, будут предусмотрены корзины для кондиционеров, остекленные и просторные балконы. Архитектурная подсветка домов и потрясающие дизайнерские входные группы, лобби с зонами ожидания, рассказал директор департамента продаж и маркетинга Луис Рейес на презентации.Перечислять достоинства ЖК "Солнечный парк" можно бесконечно долго. Но лучше увидеть все собственными глазами или на сайте застройщика.Проектная декларация размещена на сайтеРеклама, ООО "СЗ "АРКАДА ПАРК ШЕСТЬ", ИНН 9102278097erid: 4CQwVszH9pUnKH1f5th

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, жилье в крыму, жилье, общество