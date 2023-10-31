https://crimea.ria.ru/20231031/za-mesyats-10-tysyach-chelovek-kupili-bilety-na-avtobusy-cherez-prilozhenie-rnkb-1132440413.html
За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы через приложение РНКБ
За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы через приложение РНКБ - РИА Новости Крым, 31.10.2023
За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы через приложение РНКБ
С начала октября 10 тысяч человек приобрели билеты на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае с помощью мобильного... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T12:34
2023-10-31T12:34
2023-10-31T12:24
рнкб (пао)
банк
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762535_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a55e7a5aa2abeb28ef8d692ff7ea517c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. С начала октября 10 тысяч человек приобрели билеты на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае с помощью мобильного приложения РНКБ (входит в группу ВТБ), сообщает пресс-служба банкаЭтот показатель на 30% больше, чем в сентябре, и в два раза больше, чем в августе. 80% билетов ежедневно приобретают владельцы смартфонов на платформе Android, говорится в сообщении.Новый сервис является частью федерального проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие современных цифровых услуг и расширение возможностей использования банковских карт в регионе, а также на повышение доступности транспортных услуг, отметили в пресс-службе.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762535_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c9ed27d0a78e9d6dd6e09527be92de4c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), банк, экономика, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. С начала октября 10 тысяч человек приобрели билеты на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае с помощью мобильного приложения РНКБ (входит в группу ВТБ), сообщает пресс-служба банка
Этот показатель на 30% больше, чем в сентябре, и в два раза больше, чем в августе. 80% билетов ежедневно приобретают владельцы смартфонов на платформе Android, говорится в сообщении.
"Услуга приобретает все большую популярность, поскольку пассажиры покупают билеты онлайн в любое удобное им время, без необходимости стоять в очереди в кассы <…>", – цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.
Новый сервис является частью федерального проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие современных цифровых услуг и расширение возможностей использования банковских карт в регионе, а также на повышение доступности транспортных услуг, отметили в пресс-службе.