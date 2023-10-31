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За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы через приложение РНКБ - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы через приложение РНКБ
За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы через приложение РНКБ - РИА Новости Крым, 31.10.2023
За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы через приложение РНКБ
С начала октября 10 тысяч человек приобрели билеты на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае с помощью мобильного... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T12:34
2023-10-31T12:24
рнкб (пао)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. С начала октября 10 тысяч человек приобрели билеты на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае с помощью мобильного приложения РНКБ (входит в группу ВТБ), сообщает пресс-служба банкаЭтот показатель на 30% больше, чем в сентябре, и в два раза больше, чем в августе. 80% билетов ежедневно приобретают владельцы смартфонов на платформе Android, говорится в сообщении.Новый сервис является частью федерального проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие современных цифровых услуг и расширение возможностей использования банковских карт в регионе, а также на повышение доступности транспортных услуг, отметили в пресс-службе.
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рнкб (пао), банк, экономика, общество

За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы через приложение РНКБ

12:34 31.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. С начала октября 10 тысяч человек приобрели билеты на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае с помощью мобильного приложения РНКБ (входит в группу ВТБ), сообщает пресс-служба банка
Этот показатель на 30% больше, чем в сентябре, и в два раза больше, чем в августе. 80% билетов ежедневно приобретают владельцы смартфонов на платформе Android, говорится в сообщении.

"Услуга приобретает все большую популярность, поскольку пассажиры покупают билеты онлайн в любое удобное им время, без необходимости стоять в очереди в кассы <…>", – цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.

Новый сервис является частью федерального проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие современных цифровых услуг и расширение возможностей использования банковских карт в регионе, а также на повышение доступности транспортных услуг, отметили в пресс-службе.
 
РНКБ (ПАО)БанкЭкономикаОбщество
 
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