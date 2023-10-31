https://crimea.ria.ru/20231031/za-mesyats-10-tysyach-chelovek-kupili-bilety-na-avtobusy-cherez-prilozhenie-rnkb-1132440413.html

За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы через приложение РНКБ

За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы через приложение РНКБ - РИА Новости Крым, 31.10.2023

За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы через приложение РНКБ

С начала октября 10 тысяч человек приобрели билеты на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае с помощью мобильного... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T12:34

2023-10-31T12:34

2023-10-31T12:24

рнкб (пао)

банк

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. С начала октября 10 тысяч человек приобрели билеты на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае с помощью мобильного приложения РНКБ (входит в группу ВТБ), сообщает пресс-служба банкаЭтот показатель на 30% больше, чем в сентябре, и в два раза больше, чем в августе. 80% билетов ежедневно приобретают владельцы смартфонов на платформе Android, говорится в сообщении.Новый сервис является частью федерального проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие современных цифровых услуг и расширение возможностей использования банковских карт в регионе, а также на повышение доступности транспортных услуг, отметили в пресс-службе.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, экономика, общество