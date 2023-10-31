https://crimea.ria.ru/20231031/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-posledniy-oktyabrskiy-den-1132430887.html
Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день
Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день
Во вторник на полуострове благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода. В ночные и утренние часы местами... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T00:01
2023-10-31T00:01
2023-10-31T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110135/67/1101356787_0:269:3163:2048_1920x0_80_0_0_b15a374c0f141ef4a948345942e3e82c.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +11 до +14, днем от +20 до +25 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231029/solntsa-predostatochno-nedelnyy-prognoz-pogody-ot-fobos-1132376605.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110135/67/1101356787_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_b81e951bfa15a76d765a4837a75d5d26.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день
В Крыму во вторник теплая и сухая погода
CИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на побережье до +14, днем +20…+25, в горах +14…+19 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +23...+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +11 до +14, днем от +20 до +25 градусов.