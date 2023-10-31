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Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день
Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день
Во вторник на полуострове благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода. В ночные и утренние часы местами... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T00:01
2023-10-31T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +11 до +14, днем от +20 до +25 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231029/solntsa-predostatochno-nedelnyy-prognoz-pogody-ot-fobos-1132376605.html
симферополь
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ялта
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евпатория
судак
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4.7
96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день

В Крыму во вторник теплая и сухая погода

00:01 31.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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CИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на побережье до +14, днем +20…+25, в горах +14…+19 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +23...+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +11 до +14, днем от +20 до +25 градусов.
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
29 октября, 17:17Радио "Спутник в Крыму"
Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день
00:00Какой сегодня праздник: 31 октября
23:25Главное за день: 30 октября
23:03Путин провел срочное совещание по Махачкале: главные тезисы
22:35Главные новости Крыма: 30 октября
22:16Путин заявил о попытках расколоть российское общество
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20:35В ловушке 2,5 недели: в Крыму спасли упавшего в шахту вентиляции котенка
20:03Зачем Гитлеру нужны были Крым и Севастополь
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