https://crimea.ria.ru/20231031/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-posledniy-oktyabrskiy-den-1132430887.html

Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день

Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в последний октябрьский день

Во вторник на полуострове благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода. В ночные и утренние часы местами... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T00:01

2023-10-31T00:01

2023-10-31T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +11 до +14, днем от +20 до +25 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231029/solntsa-predostatochno-nedelnyy-prognoz-pogody-ot-fobos-1132376605.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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