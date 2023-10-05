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Где в Крыму не будет воды в четверг - список адресов - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Где в Крыму не будет воды в четверг - список адресов
Где в Крыму не будет воды в четверг - список адресов - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Где в Крыму не будет воды в четверг - список адресов
В Симферополе, Керчи, Евпатории и Белогорском районе в четверг будет частично прекращено водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе, Керчи, Евпатории и Белогорском районе в четверг будет частично прекращено водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Так, в крымской столице ориентировочно до 15 часов не будет воды по улицам Бела Куна, Кечкеметская (частично), на проспекте Победы (№192-212), а также прилегающих улицах и переулках. Будет организован подвоз питьевой воды на Бела Куна, 7 - с 9:30 до 15:00, и на проспекте Победы, 210 - с 9:30 до 15:00.Получить актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз можно по телефону диспетчерской службы +7 (978) 467-07-47.В поселках Зуя и Крымская Роза Белогорского района подача воды будет ограничена до 17 часов. Узнать о графике и месте подвозах воды абоненты могут по телефону +7 (978) 858-44-55.В Евпатории до 15 часов воды не будет по улице Короленко, 4. В поселке Новоозерное ее отключат на улице Морской (№1, 3, 4, 4а, 5, 5а, 7, 9, 11 и 13) до 19:00 ориентировочно.В Керчи водоснабжения не будет в микрорайоне "Самострой-3". Возобновление подачи запланировано на 17 часов. Узнать информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды жители смогут по телефону диспетчерской +7 (978) 097-47-79.
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96
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крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, городская среда, вода крыма
Где в Крыму не будет воды в четверг - список адресов

В Симферополе и нескольких районах Крыма в четверг отключат воду из-за ремонта сетей

09:01 05.10.2023 (обновлено: 09:03 05.10.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе, Керчи, Евпатории и Белогорском районе в четверг будет частично прекращено водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
"5 октября в связи с аварийно - ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Симферополе, Керчи, Евпатории и Белогорском районе", – говорится в сообщении официального Telegram-канала предприятия.
Так, в крымской столице ориентировочно до 15 часов не будет воды по улицам Бела Куна, Кечкеметская (частично), на проспекте Победы (№192-212), а также прилегающих улицах и переулках. Будет организован подвоз питьевой воды на Бела Куна, 7 - с 9:30 до 15:00, и на проспекте Победы, 210 - с 9:30 до 15:00.
Получить актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз можно по телефону диспетчерской службы +7 (978) 467-07-47.
В поселках Зуя и Крымская Роза Белогорского района подача воды будет ограничена до 17 часов. Узнать о графике и месте подвозах воды абоненты могут по телефону +7 (978) 858-44-55.
В Евпатории до 15 часов воды не будет по улице Короленко, 4. В поселке Новоозерное ее отключат на улице Морской (№1, 3, 4, 4а, 5, 5а, 7, 9, 11 и 13) до 19:00 ориентировочно.
В Керчи водоснабжения не будет в микрорайоне "Самострой-3". Возобновление подачи запланировано на 17 часов. Узнать информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды жители смогут по телефону диспетчерской +7 (978) 097-47-79.
 
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