https://crimea.ria.ru/20231005/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-chetverg---spisok-adresov-1131868124.html

Где в Крыму не будет воды в четверг - список адресов

Где в Крыму не будет воды в четверг - список адресов - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Где в Крыму не будет воды в четверг - список адресов

В Симферополе, Керчи, Евпатории и Белогорском районе в четверг будет частично прекращено водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T09:01

2023-10-05T09:01

2023-10-05T09:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе, Керчи, Евпатории и Белогорском районе в четверг будет частично прекращено водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Так, в крымской столице ориентировочно до 15 часов не будет воды по улицам Бела Куна, Кечкеметская (частично), на проспекте Победы (№192-212), а также прилегающих улицах и переулках. Будет организован подвоз питьевой воды на Бела Куна, 7 - с 9:30 до 15:00, и на проспекте Победы, 210 - с 9:30 до 15:00.Получить актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз можно по телефону диспетчерской службы +7 (978) 467-07-47.В поселках Зуя и Крымская Роза Белогорского района подача воды будет ограничена до 17 часов. Узнать о графике и месте подвозах воды абоненты могут по телефону +7 (978) 858-44-55.В Евпатории до 15 часов воды не будет по улице Короленко, 4. В поселке Новоозерное ее отключат на улице Морской (№1, 3, 4, 4а, 5, 5а, 7, 9, 11 и 13) до 19:00 ориентировочно.В Керчи водоснабжения не будет в микрорайоне "Самострой-3". Возобновление подачи запланировано на 17 часов. Узнать информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды жители смогут по телефону диспетчерской +7 (978) 097-47-79.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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