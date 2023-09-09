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Крымский мост: оперативная обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: оперативная обстановка на утро субботы
Крымский мост: оперативная обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Крымский мост: оперативная обстановка на утро субботы
На 07:00 субботы со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T07:15
2023-09-09T07:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
краснодарский край
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. На 07:00 субботы со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По транспортному переходу разрешен проезд только легковым машинам. В целях безопасности все автомобили и их пассажиры проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Накануне ночью проезд к Крымскому мосту перекрывали с 01:34 до 02:42 часов.
https://crimea.ria.ru/20230908/khusnullin-dvizhenie-po-krymskomu-mostu-zapustyat-v-blizhayshee-vremya-1131262572.html
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым
Крымский мост: оперативная обстановка на утро субботы

Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон

07:15 09.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. На 07:00 субботы со стороны Краснодарского края и Керчи на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

По транспортному переходу разрешен проезд только легковым машинам. В целях безопасности все автомобили и их пассажиры проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.
Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
Накануне ночью проезд к Крымскому мосту перекрывали с 01:34 до 02:42 часов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьТаманьКраснодарский крайКрым
 
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