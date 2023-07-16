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Какой сегодня праздник: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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Какой сегодня праздник: 16 июля
Какой сегодня праздник: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Какой сегодня праздник: 16 июля
В этот день с профессиональным праздником поздравляют металлургов и отмечают День вкусной еды. В 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T00:00
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праздники и памятные даты
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В этот день с профессиональным праздником поздравляют металлургов и отмечают День вкусной еды. В 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Свои дни рождения отмечают Павел Глоба и Григорий Лепс.Что празднуют в миреКаждое третье воскресенье июля в странах бывшего СССР отмечают День металлурга. Поздравлять принято также горняков, кузнецов, токарей, доменщиков, литейщиков, станочников, сварщиков и сталеваров.Еще 16 июля в России отмечают День рисования на асфальте. Можно смело вооружаться цветными мелками и рисовать, что душе угодно. Этот праздник дает возможность стереть все плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала изобразить грустный рисунок, а затем закрасить его веселым.Еще сегодня можно отметить День вкусной еды, День благодарности морской свинке и поздравить с именинами Филиппов, Анатолиев, Василиев, Константинов, Александров.Знаменательные событияВ 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Римский Папа Лев IX направил в Константинополь своих послов-легатов в для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось. 16 июля в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это патриарх предал анафеме папу и его легатов.В 1819 году началась кругосветная экспедиция под командованием Лазарева и Беллинсгаузена. Их поход справедливо считается одной из самых важных и трудных антарктических экспедиций. Корабли прошли 4 тыс. 972 мили – путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Плавание продолжалось более 750 суток.16 июля 1945 года на полигоне близ Лос-Аламоса (США, Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км.В 1965 состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля под Монбланом – высочайшей вершиной Альп (4807 м), связавшего два курортных центра: Курмайор в Италии и Шамони во Франции. Строительство продолжалось восемь лет. Его длина составила 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Высота скалы над туннелем превышает два километра.Кто родилсяСвое семидесятилетие отмечает астролог с мировым именем Павел Глоба. Известность ему принесли прогнозы и гороскопы, в которых предсказывается будущее. Российского "Нострадамуса" научил предсказывать будущее его родной дед Иван Гантимуров - астролог, врач и человек энциклопедических знаний, он передал внуку старинные астрологические книги, из которых тот и сегодня черпает информацию.В 1962 году родился российский эстрадный певец, композитор, Заслуженный артист России Григорий Лепс. Первый альбом певца под названием "Храни Вас Бог" был выпущен в 1995 году. В 2008 году получил премию "Золотой граммофон" за дуэт со Стасом Пьехой "Она не твоя".Еще в этот день родились советский и российский поэт-песенник, теле- и радиоведущий Андрей Дементьев, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР Ада Роговцева.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 16 июля

Что празднуют в России и мире в воскресенье, 16 июля

00:00 16.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В этот день с профессиональным праздником поздравляют металлургов и отмечают День вкусной еды. В 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Свои дни рождения отмечают Павел Глоба и Григорий Лепс.

Что празднуют в мире

Каждое третье воскресенье июля в странах бывшего СССР отмечают День металлурга. Поздравлять принято также горняков, кузнецов, токарей, доменщиков, литейщиков, станочников, сварщиков и сталеваров.
Еще 16 июля в России отмечают День рисования на асфальте. Можно смело вооружаться цветными мелками и рисовать, что душе угодно. Этот праздник дает возможность стереть все плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала изобразить грустный рисунок, а затем закрасить его веселым.
Еще сегодня можно отметить День вкусной еды, День благодарности морской свинке и поздравить с именинами Филиппов, Анатолиев, Василиев, Константинов, Александров.

Знаменательные события

В 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Римский Папа Лев IX направил в Константинополь своих послов-легатов в для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось. 16 июля в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это патриарх предал анафеме папу и его легатов.
В 1819 году началась кругосветная экспедиция под командованием Лазарева и Беллинсгаузена. Их поход справедливо считается одной из самых важных и трудных антарктических экспедиций. Корабли прошли 4 тыс. 972 мили – путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Плавание продолжалось более 750 суток.
16 июля 1945 года на полигоне близ Лос-Аламоса (США, Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км.
В 1965 состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля под Монбланом – высочайшей вершиной Альп (4807 м), связавшего два курортных центра: Курмайор в Италии и Шамони во Франции. Строительство продолжалось восемь лет. Его длина составила 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Высота скалы над туннелем превышает два километра.

Кто родился

Свое семидесятилетие отмечает астролог с мировым именем Павел Глоба. Известность ему принесли прогнозы и гороскопы, в которых предсказывается будущее. Российского "Нострадамуса" научил предсказывать будущее его родной дед Иван Гантимуров - астролог, врач и человек энциклопедических знаний, он передал внуку старинные астрологические книги, из которых тот и сегодня черпает информацию.
В 1962 году родился российский эстрадный певец, композитор, Заслуженный артист России Григорий Лепс. Первый альбом певца под названием "Храни Вас Бог" был выпущен в 1995 году. В 2008 году получил премию "Золотой граммофон" за дуэт со Стасом Пьехой "Она не твоя".
Еще в этот день родились советский и российский поэт-песенник, теле- и радиоведущий Андрей Дементьев, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР Ада Роговцева.
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