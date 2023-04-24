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Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
В начале рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +15...+17°.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +14…+16°.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков. Днем временами дождь. Температура воздуха ночью +2...4, днем +14...16 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230423/v-krym-idut-zamorozki--mchs-1128316945.html
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РИА Новости Крым
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96
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Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Погода в Крыму: в понедельник снова дожди

00:01 24.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, лишь во вторник без существенных осадков ночью и днем. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха: ночью +2…+7 градусов, на южном побережье до +10, 24-25 апреля в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до -2 градусов; днем +13…+18, в горах +7…+12", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +15...+17°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +14…+16°.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков. Днем временами дождь. Температура воздуха ночью +2...4, днем +14...16 градусов.
Иней - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Вчера, 11:12
В Крым идут заморозки – МЧС
 
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