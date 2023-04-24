Прогноз погоды в Крыму на понедельник

"Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, лишь во вторник без существенных осадков ночью и днем. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха: ночью +2…+7 градусов, на южном побережье до +10, 24-25 апреля в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до -2 градусов; днем +13…+18, в горах +7…+12", - говорится в сообщении.