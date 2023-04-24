https://crimea.ria.ru/20230424/prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1128320630.html
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
В начале рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T00:01
2023-04-24T00:01
2023-04-24T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421828_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6bf169c6f2f96d8cdedd6cd3063b87f4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +15...+17°.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +14…+16°.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков. Днем временами дождь. Температура воздуха ночью +2...4, днем +14...16 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230423/v-krym-idut-zamorozki--mchs-1128316945.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421828_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c87f8f2fa347c53cf78cf361cb69e9e2.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, крым, новости, новости крыма, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Погода в Крыму: в понедельник снова дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, лишь во вторник без существенных осадков ночью и днем. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха: ночью +2…+7 градусов, на южном побережье до +10, 24-25 апреля в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до -2 градусов; днем +13…+18, в горах +7…+12", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +15...+17°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +14…+16°.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков. Днем временами дождь. Температура воздуха ночью +2...4, днем +14...16 градусов.