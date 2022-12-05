https://crimea.ria.ru/20221205/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-5-dekabrya-1125681356.html
Чего ждать от погоды в Крыму 5 декабря
Чего ждать от погоды в Крыму 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Чего ждать от погоды в Крыму 5 декабря
Неделя в Крыму начнется с прохладной и ветряной погоды. Ночью возможны минусовые температуры, днем столбики термометров покажут до 9 градусов тепла. Об этом... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T00:01
2022-12-05T00:01
2022-12-05T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Неделя в Крыму начнется с прохладной и ветряной погоды. Ночью возможны минусовые температуры, днем столбики термометров покажут до 9 градусов тепла. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1...3.В Севастополе облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +5...7.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем воздух прогреется до +7...9.В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо. Ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем +4...6.
https://crimea.ria.ru/20221204/zima-ne-toropitsya-v-krym-1125655449.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Чего ждать от погоды в Крыму 5 декабря
В понедельник в Крыму ожидается сухая и ветряная погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Неделя в Крыму начнется с прохладной и ветряной погоды. Ночью возможны минусовые температуры, днем столбики термометров покажут до 9 градусов тепла. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"В начале рабочей недели в Крыму сохранится прохладная, ветреная погода. Без существенных осадков. В отдельных пунктах ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +6; днем + 1…6, на южном побережье до +9", - уточняют синоптики.
В Симферополе переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1...3.
В Севастополе облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +5...7.
В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем воздух прогреется до +7...9.
В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо. Ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем +4...6.