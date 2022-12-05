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Чего ждать от погоды в Крыму 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Чего ждать от погоды в Крыму 5 декабря
Чего ждать от погоды в Крыму 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Чего ждать от погоды в Крыму 5 декабря
Неделя в Крыму начнется с прохладной и ветряной погоды. Ночью возможны минусовые температуры, днем столбики термометров покажут до 9 градусов тепла. Об этом... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T00:01
2022-12-05T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Неделя в Крыму начнется с прохладной и ветряной погоды. Ночью возможны минусовые температуры, днем столбики термометров покажут до 9 градусов тепла. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1...3.В Севастополе облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +5...7.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем воздух прогреется до +7...9.В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо. Ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем +4...6.
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крым, погода в крыму, крымская погода
Чего ждать от погоды в Крыму 5 декабря

В понедельник в Крыму ожидается сухая и ветряная погода

00:01 05.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоробей
Воробей - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Неделя в Крыму начнется с прохладной и ветряной погоды. Ночью возможны минусовые температуры, днем столбики термометров покажут до 9 градусов тепла. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"В начале рабочей недели в Крыму сохранится прохладная, ветреная погода. Без существенных осадков. В отдельных пунктах ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +6; днем + 1…6, на южном побережье до +9", - уточняют синоптики.
В Симферополе переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1...3.
Штормящее море в Алуште - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 18:08Радио "Спутник в Крыму"
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В Севастополе облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +5...7.
В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем воздух прогреется до +7...9.
В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо. Ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем +4...6.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму 5 декабря
00:00Какой сегодня праздник: 5 декабря
22:21Сколько машин ожидают запуска паромов через Керченский пролив
20:04Главные события и заявления дня: 4 декабря
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