https://crimea.ria.ru/20221204/radioaktivnyy-plutoniy-v-more-u-sevastopolya-uchenye-otsenili-posledstviya-1125648466.html

Радиоактивный плутоний в море у Севастополя: ученые оценили последствия

Радиоактивный плутоний в море у Севастополя: ученые оценили последствия - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Радиоактивный плутоний в море у Севастополя: ученые оценили последствия

РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T18:51

2022-12-04T18:51

2022-12-04T18:36

севастополь

черное море

наука и технологии

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Наталья ДремоваВ Черном море есть всё. Даже радиоактивные изотопы искусственного происхождения, их еще называют техногенными. Они начали "обогащать" природу с момента первых ядерных испытаний на нашей планете. Чуть позже к ним присоединились и "следы" аварий АЭС и разных производств ядерного комплекса.Севастопольские ученые из Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН" (ФИЦ ИнБЮМ) уже несколько десятилетий изучают поведение радионуклидов стронций-90 и цезий-137 в Чёрном море: как накапливаются, переносятся, влияют на живые организмы.А вот теперь пришло время подробного исследования изотопов плутония: он чаще всего используется как топливо в атомных реакторах АЭС и боезарядах.РИА Новости Крым задали несколько вопросов о плутонии в Черном море.СправкаРадиоактивные изотопы – это радиоактивные атомы одного химического элемента, ядра которых нестабильны. Они подвержены постоянному радиоактивному распаду. Но для одних радиоактивных изотопов процесс завершается за считанные дни или месяцы, для других идет на десятки и тысячи лет.Считать сроки их "жизни" принято в периодах полураспада. Это промежуток времени, за который число атомов того или иного изотопа сокращается вдвое. Изменить период распада изотопа доступными физическими или химическими методами невозможно. У йода-131 период полураспада – 8 суток, стронция-90 и цезия-137 - около 30 лет. А вот у плутония-239 — 24,4 тысячи, у 240-го — 6,6 тысяч лет.Есть ли опасность"Долгоживущие" радионуклиды с дождями и снегом попадают в водоемы и реки. Основной их "вброс" в Чёрное море произошел с глобальными выпадениями после мощных ядерных испытаний и катастрофы на Чернобыльской АЭС."Стронций и цезий в течение двухсот лет придут к минимуму своих значений, а вот плутоний останется надолго, — рассказала кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Терещенко. — Все эти радионуклиды, попав в природу, включаются в кругооборот веществ. На тех территориях, где их много — например, у места аварии АЭС, изучают их поражающее действие на живые организмы, в том числе и человека. А дальше от места катастрофы — например, в Чёрном море, их концентрации низкие".Почему это надо исследоватьПосле Чернобыльской катастрофы и попадания радионуклидов в Чёрное море, их влияние на подводных обитателей и некоторых сухопутных изучали "в натуре".Растения на суше практически не накапливают плутоний. А вот в водорослях способность накапливать изотопы этого химического элемента огромная. "Чемпионы" по улавливанию — красные водоросли. В них этого радионуклида в 10 тысяч раз — а порой в сотни тысяч раз больше, чем в окружающей воде. Моллюски — те же мидии, накапливают плутония в 2-5 тысяч раз больше, чем в воде вокруг них, рыбы — в сто раз.Ученые, зная нормы потребления рыб и моллюсков на тех или иных территориях, могут спрогнозировать: при каких концентрациях плутония в воде от морепродуктов стоит отказаться после возможных аварий с большими выбросами радиоактивных веществ.При этом радионуклиды ведут себя по-разному. Стронций, в основном, находится в воде в растворенной форме и может мигрировать по всему морю. И его концентрация за счет разбавления в этих "путешествиях" уменьшается.А плутоний связывается взвесью, с осадками оказывается на дне и накапливается в организмах обитателей моря. Он останется с нами и при жизни еще 300 поколений! А если место мелководное, то при рыхлении донных отложений — сетями, например, или драгами, при помощи которых незаконно добывают рапанов, плутоний может снова возвратится в воду.Команда ФИЦ ИнБЮМ работала в Севастопольской бухте. Было установлено, что более 99% изотопов плутония около Севастополя находятся в донных отложениях.Как работают "изотопные часы"Радионуклиды уже состоят на службе у ученых. В морской воде, кроме растворенных веществ, много парящей взвеси. Эти частички вбирают в себя самые разные химические загрязнители, опускаются на дно: так проходит самоочищение воды.Поэтому важно знать скорость оседания, при каком уровне загрязнения процесс самоочищения уже не работает, с одинаковой ли скоростью оседание идет в разных уголках акватории. Ученые берут пробу в виде цилиндрического столбика отложений, разделяют его на слои, внимательно изучая каждый. Радионуклиды как раз и сообщают время, когда сформировался тот или иной слой.Максимум поступления плутония — 1962 год: тогда в мире были проведены самые мощные ядерные испытания с глобальными радиоактивными выпадениями после них. Второй максимум — 1986-й, Чернобыль.

https://crimea.ria.ru/20210512/V-Chernobyle-mozhet-proizoyti-novaya-katastrofa---Science-1119571981.html

https://crimea.ria.ru/20220831/snaryad-vsu-popal-v-kompleks-pererabotki-radioaktivnykh-otkhodov-zaes-1124354883.html

https://crimea.ria.ru/20221103/radioaktivnyy-plutoniy-v-sevastopolskoy-bukhte-okazalsya-polezen-1125218530.html

севастополь

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, черное море, наука и технологии