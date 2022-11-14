https://crimea.ria.ru/20221114/novye-sluchai-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1125355270.html
Новые случаи COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
Новые случаи COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Новые случаи COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
На территории Крыма зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 306 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T10:01
2022-11-14T10:01
2022-11-14T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. На территории Крыма зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 306 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в республиканском минздраве.В Севастополе подтверждены 30 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы трое, выписан один пациент."На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19", проинформировали в правительстве региона.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 96 263 человека, выздоровели 93 538.
https://crimea.ria.ru/20221105/uchenye-otkryli-novyy-virus-gibrid-1125239049.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Новые случаи COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
В Крыму и Севастополе выявили 59 новых случаев COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. На территории Крыма зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 306 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в республиканском минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 325 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 25 человек, за весь период – 201 949", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтверждены 30 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы трое, выписан один пациент.
"На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19", проинформировали в правительстве региона.
По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 96 263 человека, выздоровели 93 538.