https://crimea.ria.ru/20221114/novye-sluchai-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1125355270.html

Новые случаи COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

Новые случаи COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Новые случаи COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

На территории Крыма зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 306 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T10:01

2022-11-14T10:01

2022-11-14T10:01

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/05/1119875573_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_b2562d89d87ad36c27f73a358a1962b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. На территории Крыма зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 306 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в республиканском минздраве.В Севастополе подтверждены 30 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы трое, выписан один пациент."На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19", проинформировали в правительстве региона.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 96 263 человека, выздоровели 93 538.

https://crimea.ria.ru/20221105/uchenye-otkryli-novyy-virus-gibrid-1125239049.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь