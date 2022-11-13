https://crimea.ria.ru/20221113/v-krym-idet-sneg-1125319158.html

В Крым идет снег

В Крым идет снег - РИА Новости Крым, 13.11.2022

В Крым идет снег

Предстоящая неделя в Крыму стартует с 16-градусного тепла, однако к выходным похолодает и ожидается снег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T17:47

2022-11-13T17:47

2022-11-13T17:47

радио "спутник в крыму"

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Предстоящая неделя в Крыму стартует с 16-градусного тепла, однако к выходным похолодает и ожидается снег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."Первая половина недели продолжит радовать крымчан комфортными метеоусловиями, будет область высокого давления, небольшая облачность и без осадков. В понедельник ночью +4…9, днем +11…16 градусов. Во вторник на пару градусов прохладнее, днем до +9…14. В среду примерно также, ночью +1…6, в дневные часы +8…13", - рассказал он.Однако во второй половине недели на погодных условиях скажется влияние черноморской депрессии, небо начнут затягивать тучи и ощутимо похолодает.В субботу погодные условия существенно не изменятся, рассчитывать на существенное потепление уже не стоит, заключил специалист ФОБОС.

https://crimea.ria.ru/20221109/dorozhniki-simferopolya-rasskazali-o-gotovnosti-k-zime--1125287992.html

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