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В Крым идет снег - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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В Крым идет снег
В Крым идет снег - РИА Новости Крым, 13.11.2022
В Крым идет снег
Предстоящая неделя в Крыму стартует с 16-градусного тепла, однако к выходным похолодает и ожидается снег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T17:47
2022-11-13T17:47
радио "спутник в крыму"
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Предстоящая неделя в Крыму стартует с 16-градусного тепла, однако к выходным похолодает и ожидается снег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."Первая половина недели продолжит радовать крымчан комфортными метеоусловиями, будет область высокого давления, небольшая облачность и без осадков. В понедельник ночью +4…9, днем +11…16 градусов. Во вторник на пару градусов прохладнее, днем до +9…14. В среду примерно также, ночью +1…6, в дневные часы +8…13", - рассказал он.Однако во второй половине недели на погодных условиях скажется влияние черноморской депрессии, небо начнут затягивать тучи и ощутимо похолодает.В субботу погодные условия существенно не изменятся, рассчитывать на существенное потепление уже не стоит, заключил специалист ФОБОС.
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец
В Крым идет снег

В ФОБОС пообещали в Крыму к концу недели снег

17:47 13.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗарянка на скале у водопада Су-Учхан в Крыму.
Зарянка на скале у водопада Су-Учхан в Крыму. - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Предстоящая неделя в Крыму стартует с 16-градусного тепла, однако к выходным похолодает и ожидается снег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Первая половина недели продолжит радовать крымчан комфортными метеоусловиями, будет область высокого давления, небольшая облачность и без осадков. В понедельник ночью +4…9, днем +11…16 градусов. Во вторник на пару градусов прохладнее, днем до +9…14. В среду примерно также, ночью +1…6, в дневные часы +8…13", - рассказал он.
Однако во второй половине недели на погодных условиях скажется влияние черноморской депрессии, небо начнут затягивать тучи и ощутимо похолодает.
"Ближе к вечеру четверга могут заморосить дожди, температура в темное время суток +4…9, днем +8…13 градусов. А в пятницу произойдет раскрутка циклона, он подставит тыловую часть, а это всегда холод. В ночные часы столбики термометров опустятся до 0…+5, в дневные часы максимум +1…6. Я допускаю, что в пятницу осадки перейдут в другое агрегатное состояние и дождь перейдет в снег", - отметил он.
В субботу погодные условия существенно не изменятся, рассчитывать на существенное потепление уже не стоит, заключил специалист ФОБОС.
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