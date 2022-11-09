https://crimea.ria.ru/20221109/dvenadtsat-diversionnykh-grupp-vsu-otbrosheny-na-khersonschine--minoborony-1125296598.html
Двенадцать диверсионных групп ВСУ отброшены на Херсонщине – Минобороны
Двенадцать диверсионных групп ВСУ отброшены на Херсонщине – Минобороны - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Двенадцать диверсионных групп ВСУ отброшены на Херсонщине – Минобороны
Российская армия за сутки 12 раз пресекла попытки диверсионных групп ВСУ проникнуть в тыл обороны в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T15:12
2022-11-09T15:12
2022-11-09T15:12
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российская армия за сутки 12 раз пресекла попытки диверсионных групп ВСУ проникнуть в тыл обороны в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении украинские войска силами до трех ротных тактических групп предпринимали попытки атаковать позиции ВС РФ в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок в Херсонской области. Все они были отражены, противник понес значительные потери и отступил.Также были пресечены все попытки диверсантов проникнуть в тыл.Всего на этом направлении за сутки уничтожено до 110 украинских военнослужащих, 8 боевых бронемашин и 14 автомобилей, добавили в ведомстве.Кроме того, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ на Купянском направлении в районе Куземовки (ЛНР). Потери противника превысили 60 человек и 7 единиц техники.Также отражены атаки на Красно-Лиманском направлении, где ВСУ силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимали попытки одновременно атаковать позиций ВС РФ в районе Макеевки, Площанки, Голиково и Крменной (ЛНР)."Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам", – сообщили в Минобороны.Упреждающим огнем пресечены попытки наступления еще двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях Червонопоповки и Стельмаховки в ЛНР.Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ и наемников, а также танк, две бронемашины, РСЗО "Град" и три пикапа, уточнили в ведомстве.Все попытки ВСУ контратаковать на Южно-Донецком направлении также оказались провальными."Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции", – заявили в МО.
https://crimea.ria.ru/20221107/rossiyskie-pvo-sbili-ukrainskiy-mi-8-pod-khersonom-1125262080.html
https://crimea.ria.ru/20221109/minoborony-pokazalo-video-raboty-solntsepekov-po-ukrytiyam-vsu-1125292644.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), херсонская область
Двенадцать диверсионных групп ВСУ отброшены на Херсонщине – Минобороны
ВС РФ на Херсонщине пресекли попытки 12 диверсионных групп ВСУ проникнуть в тыл обороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российская армия за сутки 12 раз пресекла попытки диверсионных групп ВСУ проникнуть в тыл обороны в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении украинские войска силами до трех ротных тактических групп предпринимали попытки атаковать позиции ВС РФ в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок в Херсонской области. Все они были отражены, противник понес значительные потери и отступил.
Также были пресечены все попытки диверсантов проникнуть в тыл.
"За сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны", – говорится в сводке.
Всего на этом направлении за сутки уничтожено до 110 украинских военнослужащих, 8 боевых бронемашин и 14 автомобилей, добавили в ведомстве.
Кроме того, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ на Купянском направлении в районе Куземовки (ЛНР). Потери противника превысили 60 человек и 7 единиц техники.
Также отражены атаки на Красно-Лиманском направлении, где ВСУ силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимали попытки одновременно атаковать позиций ВС РФ в районе Макеевки, Площанки, Голиково и Крменной (ЛНР).
"Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам", – сообщили в Минобороны.
Упреждающим огнем пресечены попытки наступления еще двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях Червонопоповки и Стельмаховки в ЛНР.
Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ и наемников, а также танк, две бронемашины, РСЗО "Град" и три пикапа, уточнили в ведомстве.
Все попытки ВСУ контратаковать на Южно-Донецком направлении также оказались провальными.
"Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции", – заявили в МО.