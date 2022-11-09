https://crimea.ria.ru/20221109/dvenadtsat-diversionnykh-grupp-vsu-otbrosheny-na-khersonschine--minoborony-1125296598.html

Двенадцать диверсионных групп ВСУ отброшены на Херсонщине – Минобороны

Двенадцать диверсионных групп ВСУ отброшены на Херсонщине – Минобороны - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Двенадцать диверсионных групп ВСУ отброшены на Херсонщине – Минобороны

Российская армия за сутки 12 раз пресекла попытки диверсионных групп ВСУ проникнуть в тыл обороны в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T15:12

2022-11-09T15:12

2022-11-09T15:12

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125292018_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2177611b9c7c71f379e9f0b719751a26.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российская армия за сутки 12 раз пресекла попытки диверсионных групп ВСУ проникнуть в тыл обороны в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении украинские войска силами до трех ротных тактических групп предпринимали попытки атаковать позиции ВС РФ в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок в Херсонской области. Все они были отражены, противник понес значительные потери и отступил.Также были пресечены все попытки диверсантов проникнуть в тыл.Всего на этом направлении за сутки уничтожено до 110 украинских военнослужащих, 8 боевых бронемашин и 14 автомобилей, добавили в ведомстве.Кроме того, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ на Купянском направлении в районе Куземовки (ЛНР). Потери противника превысили 60 человек и 7 единиц техники.Также отражены атаки на Красно-Лиманском направлении, где ВСУ силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимали попытки одновременно атаковать позиций ВС РФ в районе Макеевки, Площанки, Голиково и Крменной (ЛНР)."Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам", – сообщили в Минобороны.Упреждающим огнем пресечены попытки наступления еще двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях Червонопоповки и Стельмаховки в ЛНР.Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ и наемников, а также танк, две бронемашины, РСЗО "Град" и три пикапа, уточнили в ведомстве.Все попытки ВСУ контратаковать на Южно-Донецком направлении также оказались провальными."Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции", – заявили в МО.

https://crimea.ria.ru/20221107/rossiyskie-pvo-sbili-ukrainskiy-mi-8-pod-khersonom-1125262080.html

https://crimea.ria.ru/20221109/minoborony-pokazalo-video-raboty-solntsepekov-po-ukrytiyam-vsu-1125292644.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), херсонская область