https://crimea.ria.ru/20221108/rnkb-vladeltsy-detskikh-kart-v-sentyabre-oktyabre-potratili-111-mln-rub-1125277040.html

РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб.

РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб. - РИА Новости Крым, 08.11.2022

РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб.

Более 40 тысяч юных крымчан и севастопольцев совершили в сентябре-октябре 1,1 миллиона операций по "детским" картам РНКБ Банка (ПАО) на общую сумму около 111... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T13:05

2022-11-08T13:05

2022-11-08T13:05

рнкб (пао)

общество

экономика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Более 40 тысяч юных крымчан и севастопольцев совершили в сентябре-октябре 1,1 миллиона операций по "детским" картам РНКБ Банка (ПАО) на общую сумму около 111 миллионов рублей, сообщает банк.Средний чек операции составил 95 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и объем операций по "детским" картам увеличились в 2,8 раза."Детская" карта открывается в качестве дополнительной к банковской карте одного из родителей, ими могут пользоваться дети от 6 до 18 лет Средний возраст владельца такой карты – 10 лет.

https://crimea.ria.ru/20221107/rnkb-vydal-kredity-po-gosprogramme-semeynaya-ipoteka-na-15-mlrd-rubley-1125260334.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество, экономика, крым