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РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб. - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб.
РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб. - РИА Новости Крым, 08.11.2022
РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб.
Более 40 тысяч юных крымчан и севастопольцев совершили в сентябре-октябре 1,1 миллиона операций по "детским" картам РНКБ Банка (ПАО) на общую сумму около 111... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T13:05
2022-11-08T13:05
рнкб (пао)
общество
экономика
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Более 40 тысяч юных крымчан и севастопольцев совершили в сентябре-октябре 1,1 миллиона операций по "детским" картам РНКБ Банка (ПАО) на общую сумму около 111 миллионов рублей, сообщает банк.Средний чек операции составил 95 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и объем операций по "детским" картам увеличились в 2,8 раза."Детская" карта открывается в качестве дополнительной к банковской карте одного из родителей, ими могут пользоваться дети от 6 до 18 лет Средний возраст владельца такой карты – 10 лет.
https://crimea.ria.ru/20221107/rnkb-vydal-kredity-po-gosprogramme-semeynaya-ipoteka-na-15-mlrd-rubley-1125260334.html
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рнкб (пао), общество, экономика, крым

РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб.

13:05 08.11.2022
 
© Фото: пресс-служба РНКБКомфорт в дороге: банковская карта в помощь пассажирам
Комфорт в дороге: банковская карта в помощь пассажирам
© Фото: пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Более 40 тысяч юных крымчан и севастопольцев совершили в сентябре-октябре 1,1 миллиона операций по "детским" картам РНКБ Банка (ПАО) на общую сумму около 111 миллионов рублей, сообщает банк.
Средний чек операции составил 95 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и объем операций по "детским" картам увеличились в 2,8 раза.
Самым популярным платежом остается оплата за проезд в общественном транспорте – за два месяца было оплачено более 500 тысяч поездок. Кроме того, зафиксировано более 52 тысяч платежей на общую сумму более 3,7 миллиона рублей за питание в школьных столовых через 88 платежных терминалов банка, установленных в учебных заведениях.
"Детская" карта открывается в качестве дополнительной к банковской карте одного из родителей, ими могут пользоваться дети от 6 до 18 лет Средний возраст владельца такой карты – 10 лет.
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Заголовок открываемого материала
13:05РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб.
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