https://crimea.ria.ru/20221029/vs-rossii-za-sutki-unichtozhili-9-punktov-upravleniya-ukrainskikh-voysk-1125153438.html

ВС России за сутки уничтожили 9 пунктов управления украинских войск

ВС России за сутки уничтожили 9 пунктов управления украинских войск - РИА Новости Крым, 29.10.2022

ВС России за сутки уничтожили 9 пунктов управления украинских войск

Российские войска в течение суток поразили девять пунктов управления ВСУ и 68 артиллерийских подразделений противника, сообщил официальный представитель... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T15:08

2022-10-29T15:08

2022-10-29T15:08

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток поразили девять пунктов управления ВСУ и 68 артиллерийских подразделений противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области и Колодези Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов, добавил представитель ведомства. Кроме того, истребительная авиация сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Николаевской области. Также средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Сбиты в воздухе девять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, а также восемь американских противорадиолокационных ракет HARM в Херсонской области и ЛНР.

https://crimea.ria.ru/20221029/rossiyskie-voennye-otrazili-seriyu-atak-vsu-v-lnr-i-khersonskoy-oblasti-1125153325.html

https://crimea.ria.ru/20221029/vc-rf-unichtozhili-bolee-100-boytsov-vsu-i-2-ustanovki-himars-pod-kharkovom-1125153198.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, игорь конашенков