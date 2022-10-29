https://crimea.ria.ru/20221029/vs-rossii-za-sutki-unichtozhili-9-punktov-upravleniya-ukrainskikh-voysk-1125153438.html
ВС России за сутки уничтожили 9 пунктов управления украинских войск
ВС России за сутки уничтожили 9 пунктов управления украинских войск - РИА Новости Крым, 29.10.2022
ВС России за сутки уничтожили 9 пунктов управления украинских войск
Российские войска в течение суток поразили девять пунктов управления ВСУ и 68 артиллерийских подразделений противника, сообщил официальный представитель... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T15:08
2022-10-29T15:08
2022-10-29T15:08
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток поразили девять пунктов управления ВСУ и 68 артиллерийских подразделений противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области и Колодези Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов, добавил представитель ведомства. Кроме того, истребительная авиация сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Николаевской области. Также средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Сбиты в воздухе девять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, а также восемь американских противорадиолокационных ракет HARM в Херсонской области и ЛНР.
https://crimea.ria.ru/20221029/rossiyskie-voennye-otrazili-seriyu-atak-vsu-v-lnr-i-khersonskoy-oblasti-1125153325.html
https://crimea.ria.ru/20221029/vc-rf-unichtozhili-bolee-100-boytsov-vsu-i-2-ustanovki-himars-pod-kharkovom-1125153198.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, игорь конашенков
ВС России за сутки уничтожили 9 пунктов управления украинских войск
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили 9 пунктов управления ВСУ и 68 артподразделений
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток поразили девять пунктов управления ВСУ и 68 артиллерийских подразделений противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Доброполье, Звановка, Торское, Водяное Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах", - сообщил Конашенков на брифинге в субботу.
В районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области и Колодези Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов, добавил представитель ведомства.
Кроме того, истребительная авиация сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Николаевской области.
Также средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Сбиты в воздухе девять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, а также восемь американских противорадиолокационных ракет HARM в Херсонской области и ЛНР.