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В МИД РФ оценили слова Данилова о подрыве Каховской ГЭС и воде для Крыма
В МИД РФ оценили слова Данилова о подрыве Каховской ГЭС и воде для Крыма - РИА Новости Крым, 27.10.2022
В МИД РФ оценили слова Данилова о подрыве Каховской ГЭС и воде для Крыма
Слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что подрыв дамбы Каховской ГЭС лишит Крым водоснабжения, является очередным... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T14:07
2022-10-27T14:07
2022-10-27T14:07
украина
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что подрыв дамбы Каховской ГЭС лишит Крым водоснабжения, является очередным прямым доказательством того, что киевский режим является экстремистским. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Данилов заявил, что в случае подрыва Каховской ГЭС Крым "останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может быть, и навсегда". Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Каховскую ГЭС, в том числе из американских РСЗО HIMARS.Каховская ГЭС — последняя в каскаде днепровских гидроэлектростанций. Ее гидроузел — водохранилище, вмещает до 18,18 куб. километров воды. Водохранилище располагается на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Запущено в 1956 г.
https://crimea.ria.ru/20221027/zelenskiy-khochet-nachat-yadernoe-protivostoyanie-v-mire--zakharova-1125111633.html
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украина, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)
В МИД РФ оценили слова Данилова о подрыве Каховской ГЭС и воде для Крыма
Захарова: слова Данилова о воде для Крыма – доказательство экстремизма киевского режима
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что подрыв дамбы Каховской ГЭС лишит Крым водоснабжения, является очередным прямым доказательством того, что киевский режим является экстремистским. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Данилов заявил, что в случае подрыва Каховской ГЭС Крым "останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может быть, и навсегда". Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Каховскую ГЭС, в том числе из американских РСЗО HIMARS.
"Мы видим абсолютно экстремистский режим в центре Европы. Если человек, представляющий крупнейшую структуру в государстве, занимающуюся вопросами безопасности, констатирует, что объект гражданской инфраструктуры может быть поражен и люди останутся без водоснабжения, а его (государства – ред.) вооруженные силы ровно этим и занимаются – что еще нас с вами должно убедить в экстремистской логике этого режима?", - сказала дипломат на брифинге в четверг.
Каховская ГЭС — последняя в каскаде днепровских гидроэлектростанций. Ее гидроузел — водохранилище, вмещает до 18,18 куб. километров воды. Водохранилище располагается на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Запущено в 1956 г.