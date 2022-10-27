https://crimea.ria.ru/20221027/v-mid-rf-otsenili-slova-danilova-o-podryve-kakhovskoy-ges-i-vode-dlya-kryma-1125112096.html

В МИД РФ оценили слова Данилова о подрыве Каховской ГЭС и воде для Крыма

В МИД РФ оценили слова Данилова о подрыве Каховской ГЭС и воде для Крыма - РИА Новости Крым, 27.10.2022

В МИД РФ оценили слова Данилова о подрыве Каховской ГЭС и воде для Крыма

Слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что подрыв дамбы Каховской ГЭС лишит Крым водоснабжения, является очередным... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T14:07

2022-10-27T14:07

2022-10-27T14:07

украина

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что подрыв дамбы Каховской ГЭС лишит Крым водоснабжения, является очередным прямым доказательством того, что киевский режим является экстремистским. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Данилов заявил, что в случае подрыва Каховской ГЭС Крым "останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может быть, и навсегда". Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Каховскую ГЭС, в том числе из американских РСЗО HIMARS.Каховская ГЭС — последняя в каскаде днепровских гидроэлектростанций. Ее гидроузел — водохранилище, вмещает до 18,18 куб. километров воды. Водохранилище располагается на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Запущено в 1956 г.

https://crimea.ria.ru/20221027/zelenskiy-khochet-nachat-yadernoe-protivostoyanie-v-mire--zakharova-1125111633.html

https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)