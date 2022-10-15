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Какой сегодня праздник: 15 октября - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Какой сегодня праздник: 15 октября
Какой сегодня праздник: 15 октября - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Какой сегодня праздник: 15 октября
15 октября во всем мире отмечают День мытья рук и День сельских женщин. В этот день в 1582 году был введен Григорианский календарь, а в 1967 году достроен... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T00:00
2022-10-15T00:00
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 15 октября во всем мире отмечают День мытья рук и День сельских женщин. В этот день в 1582 году был введен Григорианский календарь, а в 1967 году достроен монумент "Родина-мать". Свой день рождения отмечают Вячеслав Бутусов и Николай Басков.Что празднуют в мире15 октября в мире отмечается Международный день белой трости. Он служит напоминанием, что на всей планете 36 миллионов человек слепы, а более 1,3 миллиардов имеют нарушения зрения. Сама белая трость, являющаяся символом людей, пораженных слепотой, была изобретена в 1921 году фотографом Джеймсом Биггсом, потерявшим зрение из-за несчастного случая. Мужчина передвигался самостоятельно, для чего использовал трость. Однако обычную черную трость окружающие не замечали и не отдавали себе отчет, что ее владелец незрячий. Тогда он перекрасил этот предмет в белый цвет, и ситуация изменилась. Вскоре новшество разошлось по Европе, позже – по всему миру.Еще один всемирный, но неофициальный праздник, который отмечается 15 октября, – это День мытья рук, введенный детским фондом ООН. В сегодняшних реалиях этот праздник имеет огромное значение, ведь именно гигиена помогает человечеству бороться с коронавирусом, пандемия которого захватила планету.В 1995 году на четвертой женской конференции ООН было предложено отмечать День сельских женщин, а в 2007 году он был официальной утвержден Генеральной Ассамблеей ООН.Знаменательные события15 октября 1582 года папа Григорий XIII вводит Григорианский календарь. И для Италии, Речи Посполитой, Португалии и Испании после 4 октября сразу наступает 15-е. Таким образом, на момент введения разница между Юлианским и Григорианским календарями была 10 дней, но она постепенно увеличивается из-за разного количества високосных годов.В этот день в 1919 году в Москве на базе Шереметьевской больницы была создана Центральная больница скорой помощи, которую в 1923 году переименуют в Институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. На сегодняшний день это один самых крупных медицинских научно-практических центров России, занимающейся оказанием экстренной и скорой медицинской помощи.15 октября 1928 года был завершен первый в истории пассажирский перелет через Атлантический океан немецкого дирижабля "Граф Цеппелин". Перелет из немецкого города Фридрисхафена до американского Лейкхерста продлился четыре дня. На борту дирижабля было 20 пассажиров и почти полтонны почты. Длина летательного аппарата 236 метров, ширина – более 30 метров, двигали его пять 12-цилиндровых двигателя "Майбах", каждый мощность по 530 лошадиных сил. "Кончина" дирижабля оказалась прозаичной: из-за катастрофы аналогичного аппарата "Гинденбург" его списали, а позже и вовсе разобрали.В 1940 году на большие экраны выходит фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор", высмеивающий устрой гитлеровской Германии, а вместе с ним и лично Адольфа Гитлера. Лента была запрещена в нескольких профашистских (на тот момент) странах, а в СССР ее посчитали низкокачественной. Говорят, Гитлер и сам посмотрел фильм, однако, какое именно он оставил впечатление неизвестно. Сам Чаплин после того, как узнал эту новость, сказал: "Я бы отдал все, чтобы узнать, что он думает об этом фильме".В этот день в 1967 году в Волгограде был открыт монумент "Родина-мать". На тот момент это было самое высокое изваяние в мире - 85 метров. На ее создание (без основания) ушло 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций. Что интересно, изначально меч в руках Родины был из нержавеющей стали, обшитой титаном. Но это привело к большой парусности и массе других проблем. В итоге его заменили на оружие, целиком состоящее из стали, и сделали в нем отверстия для снятия напряжения.В 1997 году английский пилот и автогонщик Энди Грин поставил рекорд скорости для наземного транспорта, разогнав автомобиль Thurst SSC до 1227, 986 километров в час. Заезд проводился в пустыне Блэкрок в штате Невада. Честно говоря, Thurst SSC в общем понимании вряд ли похож на автомобиль: два огромных турбо-вентиляторных двигателя от компании Rolls-Royce по бокам "присоединили" к 16-метровому вытянутому кузову. Кстати, на пике потребления машина "кушала" 18 литров топлива в секунду.В 2000 году в Париже, на Монмартре была открыта "Стена любви", на которой на 311 языках написано "Я тебя люблю". В том числе, на ней есть надписи с помощью шрифта Брайля. Площадь стены составляет 40 квадратных метров.Кто родилсяВ этот день в 1844 в Германии родился Фридрих Ницше – немецкий мыслитель, композитор, поэт и философ. Его убеждения постоянно вызывали споры среди просвещенного населения Германии и мира. Особенно его отношение к женщинам: одни считали его женоненавистником, другие – антифеминистом, третьи склонялись к тому, что он поборник феминизма.В 1897 году в Одессе родился Иехиел-Лейб Файзенберг, которого многие знают под псевдонимом Илья Ильф. Писатель, подаривший миру, в соавторстве с Евгением Петровым, романы "12 стульев" и "Золотой теленок".В 1961 году 15 октября родился культовый советский и российский музыкант Вячеслав Бутусов, создатель групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер". Еще один именинник дня - Николай Басков. Кстати, при рождении ударение в его фамилии было на второй слог.
https://crimea.ria.ru/20170603/1110646389.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 15 октября

Что празднуют в России и в мире в субботу, 15 октября

00:00 15.10.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Вячеслав Бутусов во время сольного онлайн-концерта в рамках проекта "Шоу ON!" на Okko
Певец Вячеслав Бутусов во время сольного онлайн-концерта в рамках проекта Шоу ON! на Okko - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 15 октября во всем мире отмечают День мытья рук и День сельских женщин. В этот день в 1582 году был введен Григорианский календарь, а в 1967 году достроен монумент "Родина-мать". Свой день рождения отмечают Вячеслав Бутусов и Николай Басков.
Что празднуют в мире
15 октября в мире отмечается Международный день белой трости. Он служит напоминанием, что на всей планете 36 миллионов человек слепы, а более 1,3 миллиардов имеют нарушения зрения. Сама белая трость, являющаяся символом людей, пораженных слепотой, была изобретена в 1921 году фотографом Джеймсом Биггсом, потерявшим зрение из-за несчастного случая. Мужчина передвигался самостоятельно, для чего использовал трость. Однако обычную черную трость окружающие не замечали и не отдавали себе отчет, что ее владелец незрячий. Тогда он перекрасил этот предмет в белый цвет, и ситуация изменилась. Вскоре новшество разошлось по Европе, позже – по всему миру.
Еще один всемирный, но неофициальный праздник, который отмечается 15 октября, – это День мытья рук, введенный детским фондом ООН. В сегодняшних реалиях этот праздник имеет огромное значение, ведь именно гигиена помогает человечеству бороться с коронавирусом, пандемия которого захватила планету.
В 1995 году на четвертой женской конференции ООН было предложено отмечать День сельских женщин, а в 2007 году он был официальной утвержден Генеральной Ассамблеей ООН.
Знаменательные события
15 октября 1582 года папа Григорий XIII вводит Григорианский календарь. И для Италии, Речи Посполитой, Португалии и Испании после 4 октября сразу наступает 15-е. Таким образом, на момент введения разница между Юлианским и Григорианским календарями была 10 дней, но она постепенно увеличивается из-за разного количества високосных годов.
В этот день в 1919 году в Москве на базе Шереметьевской больницы была создана Центральная больница скорой помощи, которую в 1923 году переименуют в Институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. На сегодняшний день это один самых крупных медицинских научно-практических центров России, занимающейся оказанием экстренной и скорой медицинской помощи.
15 октября 1928 года был завершен первый в истории пассажирский перелет через Атлантический океан немецкого дирижабля "Граф Цеппелин". Перелет из немецкого города Фридрисхафена до американского Лейкхерста продлился четыре дня. На борту дирижабля было 20 пассажиров и почти полтонны почты. Длина летательного аппарата 236 метров, ширина – более 30 метров, двигали его пять 12-цилиндровых двигателя "Майбах", каждый мощность по 530 лошадиных сил. "Кончина" дирижабля оказалась прозаичной: из-за катастрофы аналогичного аппарата "Гинденбург" его списали, а позже и вовсе разобрали.
В 1940 году на большие экраны выходит фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор", высмеивающий устрой гитлеровской Германии, а вместе с ним и лично Адольфа Гитлера. Лента была запрещена в нескольких профашистских (на тот момент) странах, а в СССР ее посчитали низкокачественной. Говорят, Гитлер и сам посмотрел фильм, однако, какое именно он оставил впечатление неизвестно. Сам Чаплин после того, как узнал эту новость, сказал: "Я бы отдал все, чтобы узнать, что он думает об этом фильме".
В этот день в 1967 году в Волгограде был открыт монумент "Родина-мать". На тот момент это было самое высокое изваяние в мире - 85 метров. На ее создание (без основания) ушло 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций. Что интересно, изначально меч в руках Родины был из нержавеющей стали, обшитой титаном. Но это привело к большой парусности и массе других проблем. В итоге его заменили на оружие, целиком состоящее из стали, и сделали в нем отверстия для снятия напряжения.
В 1997 году английский пилот и автогонщик Энди Грин поставил рекорд скорости для наземного транспорта, разогнав автомобиль Thurst SSC до 1227, 986 километров в час. Заезд проводился в пустыне Блэкрок в штате Невада. Честно говоря, Thurst SSC в общем понимании вряд ли похож на автомобиль: два огромных турбо-вентиляторных двигателя от компании Rolls-Royce по бокам "присоединили" к 16-метровому вытянутому кузову. Кстати, на пике потребления машина "кушала" 18 литров топлива в секунду.
В 2000 году в Париже, на Монмартре была открыта "Стена любви", на которой на 311 языках написано "Я тебя люблю". В том числе, на ней есть надписи с помощью шрифта Брайля. Площадь стены составляет 40 квадратных метров.
Кто родился
В этот день в 1844 в Германии родился Фридрих Ницше – немецкий мыслитель, композитор, поэт и философ. Его убеждения постоянно вызывали споры среди просвещенного населения Германии и мира. Особенно его отношение к женщинам: одни считали его женоненавистником, другие – антифеминистом, третьи склонялись к тому, что он поборник феминизма.
В 1897 году в Одессе родился Иехиел-Лейб Файзенберг, которого многие знают под псевдонимом Илья Ильф. Писатель, подаривший миру, в соавторстве с Евгением Петровым, романы "12 стульев" и "Золотой теленок".
В 1961 году 15 октября родился культовый советский и российский музыкант Вячеслав Бутусов, создатель групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер".
Российский музыкант Вячеслав Бутусов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.06.2017
3 июня 2017, 18:16
"Мы будем жить с тобой в маленькой хижине": Бутусов хотел бы провести старость возле крымских сосен
Еще один именинник дня - Николай Басков. Кстати, при рождении ударение в его фамилии было на второй слог.
 
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Заголовок открываемого материала
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21:21Как локомотивная бригада спасала поезд и Крымский мост
21:02В РФ готовы быстро обновлять вакцины от штаммов COVID-19
20:47Приключения угнанного экскаватора: из Крыма в ЛНР и обратно
20:33Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
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19:54В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
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