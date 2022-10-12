https://crimea.ria.ru/20221012/aksenov-prigrozil-chinovnikam-vygovorom-za-otpiski-grazhdanam-1124843311.html
Аксенов пригрозил чиновникам выговором за "отписки" гражданам
Аксенов пригрозил чиновникам выговором за "отписки" гражданам - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Аксенов пригрозил чиновникам выговором за "отписки" гражданам
Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам выговором за ненадлежащие ответы по обращениям граждан. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T16:17
2022-10-12T16:17
2022-10-12T16:17
общество
крым
сергей аксенов
черноморское
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам выговором за ненадлежащие ответы по обращениям граждан."Касается всех должностных лиц, коллеги. Вот мужчина с супругой подходил по вопросу здравоохранения. Как всегда, заместители министра строчат ответы гражданам, при этом никто не удосужится позвонить. Гражданину условно пишут, что он в больнице в это время не был, ему приснилось и все это не с ним произошло. Предупреждаю сразу, кто без звонка будет давать такие несправедливые ответы – автоматом выговор сразу", - заявил Аксенов в ходе совещания о проблемных вопросах Черноморского района.По словам главы республики, такие ответы по обращениям граждан будут рассматриваться как умышленное действие и нежелание помочь.
https://crimea.ria.ru/20221012/shkoly-kryma-mogut-perevesti-na-distant-iz-za-lozhnykh-zvonkov-o-minirovanii-1124843013.html
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общество, крым, сергей аксенов, черноморское
Аксенов пригрозил чиновникам выговором за "отписки" гражданам
Аксенов пригрозил чиновникам выговором за ненадлежащие ответы по обращениям граждан
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам выговором за ненадлежащие ответы по обращениям граждан.
"Касается всех должностных лиц, коллеги. Вот мужчина с супругой подходил по вопросу здравоохранения. Как всегда, заместители министра строчат ответы гражданам, при этом никто не удосужится позвонить. Гражданину условно пишут, что он в больнице в это время не был, ему приснилось и все это не с ним произошло. Предупреждаю сразу, кто без звонка будет давать такие несправедливые ответы – автоматом выговор сразу", - заявил Аксенов в ходе совещания о проблемных вопросах Черноморского района.
По словам главы республики, такие ответы по обращениям граждан будут рассматриваться как умышленное действие и нежелание помочь.