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В Крыму будет ветрено: прогноз погоды на пятницу
В Крыму будет ветрено: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 07.10.2022
В Крыму будет ветрено: прогноз погоды на пятницу
В ближайшие сутки в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, относительно теплую, но ветреную погоду. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T00:01
2022-10-07T00:01
2022-10-07T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, относительно теплую, но ветреную погоду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20…22.В Ялте и Алуште, Судаке, Феодосии и Керчи тоже не обещают дождей. Ночью температура воздуха +12…14, днем воздух прогреется до +20…22. В Евпатории днем погода аналогичная, ночью +8…10 градусов.Температура воды в Черном море у берегов Ялты +20 градусов, Евпатории, Алушты, Севастополя Черноморского, Феодосии, в Керченском проливе и в Азовском море +19.
https://crimea.ria.ru/20221006/v-krymu-zhdut-minus-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1124734490.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
В Крыму будет ветрено: прогноз погоды на пятницу
Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 7 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, относительно теплую, но ветреную погоду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных и восточных районах в дневные часы порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, на побережье до +14, днем воздух прогреется до +18…23, в горах до +10…15. Ночью и утром в степных и предгорных районах на поверхности почвы сохранятся заморозки до -2", – говорится в сообщении.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +19...21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20…22.
В Ялте и Алуште, Судаке, Феодосии и Керчи тоже не обещают дождей. Ночью температура воздуха +12…14, днем воздух прогреется до +20…22. В Евпатории днем погода аналогичная, ночью +8…10 градусов.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты +20 градусов, Евпатории, Алушты, Севастополя Черноморского, Феодосии, в Керченском проливе и в Азовском море +19.