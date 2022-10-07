https://crimea.ria.ru/20221007/v-krymu-budet-vetreno-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1124744256.html

В Крыму будет ветрено: прогноз погоды на пятницу

В Крыму будет ветрено: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 07.10.2022

В Крыму будет ветрено: прогноз погоды на пятницу

В ближайшие сутки в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, относительно теплую, но ветреную погоду. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T00:01

2022-10-07T00:01

2022-10-07T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, относительно теплую, но ветреную погоду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20…22.В Ялте и Алуште, Судаке, Феодосии и Керчи тоже не обещают дождей. Ночью температура воздуха +12…14, днем воздух прогреется до +20…22. В Евпатории днем погода аналогичная, ночью +8…10 градусов.Температура воды в Черном море у берегов Ялты +20 градусов, Евпатории, Алушты, Севастополя Черноморского, Феодосии, в Керченском проливе и в Азовском море +19.

https://crimea.ria.ru/20221006/v-krymu-zhdut-minus-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1124734490.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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