Рейтинг@Mail.ru
В Крыму будет ветрено: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221007/v-krymu-budet-vetreno-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1124744256.html
В Крыму будет ветрено: прогноз погоды на пятницу
В Крыму будет ветрено: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 07.10.2022
В Крыму будет ветрено: прогноз погоды на пятницу
В ближайшие сутки в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, относительно теплую, но ветреную погоду. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T00:01
2022-10-07T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111764/54/1117645465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15c7c3bc5d2ffb2cb9d50c2ea9568f09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, относительно теплую, но ветреную погоду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20…22.В Ялте и Алуште, Судаке, Феодосии и Керчи тоже не обещают дождей. Ночью температура воздуха +12…14, днем воздух прогреется до +20…22. В Евпатории днем погода аналогичная, ночью +8…10 градусов.Температура воды в Черном море у берегов Ялты +20 градусов, Евпатории, Алушты, Севастополя Черноморского, Феодосии, в Керченском проливе и в Азовском море +19.
https://crimea.ria.ru/20221006/v-krymu-zhdut-minus-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1124734490.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111764/54/1117645465_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_062f3eebf3ea4cd64a59652bab0e4430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода
В Крыму будет ветрено: прогноз погоды на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 7 октября

00:01 07.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСильный ветер. Архивное фото
Сильный ветер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, относительно теплую, но ветреную погоду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных и восточных районах в дневные часы порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, на побережье до +14, днем воздух прогреется до +18…23, в горах до +10…15. Ночью и утром в степных и предгорных районах на поверхности почвы сохранятся заморозки до -2", – говорится в сообщении.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +19...21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20…22.
Иней - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 12:36
В Крыму ждут "минус": объявлено штормовое предупреждение
В Ялте и Алуште, Судаке, Феодосии и Керчи тоже не обещают дождей. Ночью температура воздуха +12…14, днем воздух прогреется до +20…22. В Евпатории днем погода аналогичная, ночью +8…10 градусов.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты +20 градусов, Евпатории, Алушты, Севастополя Черноморского, Феодосии, в Керченском проливе и в Азовском море +19.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму будет ветрено: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 7 октября
22:04Главные события и заявления дня: 6 октября
21:54Во всем виновата женщина: названы самые опасные эмоции для мужчин
21:26Названы уважительные причины для неявки в военкомат
21:10Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского
21:02Как вернуть украденные мошенниками деньги – эксперт
20:43Превентивные удары по РФ: Зеленский рассказал, что должно делать НАТО
20:29Предупредительный удар: чем гениально принятое ОПЕК+ решение
20:07Морж по цене снаряжения: зачем зоопарку Москвы животное за 20 млн рублей
19:59В Севастополе рецидивист получил 12,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков
19:38В Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь
19:30Опубликован текст обновленной Конституции Российской Федерации
19:07Гордимся. Верим. Ждем.
18:59Санкции ЕС позволят Херсонской области наладить экспорт – власти
18:48Энергодар под массированным обстрелом ВСУ – власти
18:32Запрет на посещение лесов Крыма и въезд в них продлен
18:11Защититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsApp
17:53ВСУ ударили из HIMARS по жилому дому в Херсоне
17:35В Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу
Лента новостейМолния