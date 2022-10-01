Рейтинг@Mail.ru
Психолог назвал неожиданный способ победить стресс - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221001/psikholog-nazval-neozhidannyy-sposob-pobedit-stress-1124680996.html
Психолог назвал неожиданный способ победить стресс
Психолог назвал неожиданный способ победить стресс - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Психолог назвал неожиданный способ победить стресс
Быстро успокоить нервы, справиться со стрессом и тревогой помогут танцы. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на доктора психологических наук, профессора... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T08:22
2022-10-01T08:22
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123121348_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_cbed8cb7025d5b55b38654c902f03e57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Быстро успокоить нервы, справиться со стрессом и тревогой помогут танцы. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на доктора психологических наук, профессора Александра Клочкова.По словам Клочкова, стрессовое состояние вызывает гормон кортизол. А успокоиться помогают другие гормоны – серотонин, дофамин, окситоцин. Уменьшить уровень кортизола и повысить гормоны счастья и радости в организме помогает двигательная активность. Лучше всего, если это будет танец, но также подойдут активная зарядка, пробежка или уборка в доме – но обязательно под музыку.Важный нюанс: во время активности плохие мысли от себя необходимо гнать, иначе кортизол снизить не получится. При этом танцевальные паузы можно делать в течение дня несколько раз, чтобы усилить эффект.Кроме того, психолог советует ограничить просмотр новостей, свести к минимуму разговоры на острые темы, регулярно выезжать на природу и научиться отделять личные переживания от общественных.Ранее нутрициолог Станислав Шереметьев научил побеждать хроническую усталость.
https://crimea.ria.ru/20220726/skolko-rossiyan-ispytyvayut-stress-i-kak-ego-pobezhdayut-1123954230.html
https://crimea.ria.ru/20220626/dieta-ot-stressa-chem-zaest-grust-1123663101.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123121348_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_9625f31da6f438297fd87a2e365c4c0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, совет эксперта
Психолог назвал неожиданный способ победить стресс

Психолог Клочков: успокоить нервы помогут танцы

08:22 01.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛюди танцуют на набережной
Люди танцуют на набережной - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Быстро успокоить нервы, справиться со стрессом и тревогой помогут танцы. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на доктора психологических наук, профессора Александра Клочкова.
По словам Клочкова, стрессовое состояние вызывает гормон кортизол. А успокоиться помогают другие гормоны – серотонин, дофамин, окситоцин. Уменьшить уровень кортизола и повысить гормоны счастья и радости в организме помогает двигательная активность. Лучше всего, если это будет танец, но также подойдут активная зарядка, пробежка или уборка в доме – но обязательно под музыку.
Стресс на рабочем месте
26 июля, 08:27
Сколько россиян испытывают стресс и как его побеждают
Важный нюанс: во время активности плохие мысли от себя необходимо гнать, иначе кортизол снизить не получится. При этом танцевальные паузы можно делать в течение дня несколько раз, чтобы усилить эффект.
Кроме того, психолог советует ограничить просмотр новостей, свести к минимуму разговоры на острые темы, регулярно выезжать на природу и научиться отделять личные переживания от общественных.
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Ялте - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 19:58
Диета от стресса: чем заесть грусть
Ранее нутрициолог Станислав Шереметьев научил побеждать хроническую усталость.
 
ОбществоСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Как ЧП на "Северных потоках"отразится на энергорынках
08:39Как мошенники обманывают пенсионеров – ЦБ
08:22Психолог назвал неожиданный способ победить стресс
08:02Рост зарплат и прозрачные вклады: что ждет россиян в октябре
03:49Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО
00:01Без осадков: прогноз погоды для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 1 октября
22:02Главные события и заявления дня: 30 сентября
21:56Терапевт назвала неожиданное средство для домашней аптечки осенью
21:33Время мобилизоваться: астролог предсказал космический шторм в октябре
21:14Юрист разъяснил новые правила ОСАГО
21:02Прощальный аккорд: лето уйдет из Крыма на выходных
20:52Путин подписал указ об осеннем призыве
20:26Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс
20:04Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни
19:46Захарова дала жесткий ответ по украинской заявке в НАТО
19:10"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России
18:55Возможны ли переговоры России и Украины — прогноз эксперта
18:28США ввели новые санкции против России
17:57Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ покорил сердца участников и зрителей
Лента новостейМолния