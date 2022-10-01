https://crimea.ria.ru/20221001/psikholog-nazval-neozhidannyy-sposob-pobedit-stress-1124680996.html

Психолог назвал неожиданный способ победить стресс

Психолог назвал неожиданный способ победить стресс - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Психолог назвал неожиданный способ победить стресс

Быстро успокоить нервы, справиться со стрессом и тревогой помогут танцы. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на доктора психологических наук, профессора... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T08:22

2022-10-01T08:22

2022-10-01T08:22

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Быстро успокоить нервы, справиться со стрессом и тревогой помогут танцы. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на доктора психологических наук, профессора Александра Клочкова.По словам Клочкова, стрессовое состояние вызывает гормон кортизол. А успокоиться помогают другие гормоны – серотонин, дофамин, окситоцин. Уменьшить уровень кортизола и повысить гормоны счастья и радости в организме помогает двигательная активность. Лучше всего, если это будет танец, но также подойдут активная зарядка, пробежка или уборка в доме – но обязательно под музыку.Важный нюанс: во время активности плохие мысли от себя необходимо гнать, иначе кортизол снизить не получится. При этом танцевальные паузы можно делать в течение дня несколько раз, чтобы усилить эффект.Кроме того, психолог советует ограничить просмотр новостей, свести к минимуму разговоры на острые темы, регулярно выезжать на природу и научиться отделять личные переживания от общественных.Ранее нутрициолог Станислав Шереметьев научил побеждать хроническую усталость.

https://crimea.ria.ru/20220726/skolko-rossiyan-ispytyvayut-stress-i-kak-ego-pobezhdayut-1123954230.html

https://crimea.ria.ru/20220626/dieta-ot-stressa-chem-zaest-grust-1123663101.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта