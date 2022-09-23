Рейтинг@Mail.ru
Скончался режиссер Владимир Краснопольский - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220923/skonchalsya-rezhisser-vladimir-krasnopolskiy-1124605220.html
Скончался режиссер Владимир Краснопольский
Скончался режиссер Владимир Краснопольский - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Скончался режиссер Владимир Краснопольский
Российский и советский режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-ом году жизни, сообщает Союз кинематографистов Российской Федерации. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T18:28
2022-09-23T18:28
культура
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/09/1119454413_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_fabed382176d7cd29f3fa60db3353b41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российский и советский режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-ом году жизни, сообщает Союз кинематографистов Российской Федерации.Владимир Краснопольский родился в 1933 году в Свердловске. Карьеру режиссера начал в 1964 году после завершения работы на Свердловской киностудии и перехода в киностудию "Мосфильм". Над фильмами и телесериалами режиссер работал вместе со своим троюродным братом, Валерием Усковым.Творческий дуэт известен по таким картинам, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве", "Ночные забавы", "Воровка", "Ермак", "Нина", "Сыщики", "Две судьбы", "Провинциалы", "Подари мне жизнь", "Сыщик без лицензии", "Под небом Вероны", "Паутина", "Капкан", "Ермоловы", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Женить миллионера!", "На солнечной стороне улицы", "Манна небесная", "Дело следователя Никитина", "Санта Лючия", "Любовь — не картошка", "Всем всего хорошего", "Дом с лилиями", "Смешная жизнь", "Выйти замуж за Пушкина", "Экспроприатор".
https://crimea.ria.ru/20220917/umer-rezhisser-priklyucheniy-sherloka-kholmsa-i-doktora-vatsona-maslennikov-1124536223.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/09/1119454413_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_7c063656bfd06b31502718cb9d2a9d15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, утраты
Скончался режиссер Владимир Краснопольский

Режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-ом году жизни

18:28 23.09.2022
 
© Фото: pixabayСвеча
Свеча
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российский и советский режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-ом году жизни, сообщает Союз кинематографистов Российской Федерации.
"На 90-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов "Знак Почета", "Ордена Почета", "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степени), режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", – говорится в опубликованном на официальном сайте сообщении.
Кадр из фильма Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей (1981)
17 сентября, 12:46
Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Масленников
Владимир Краснопольский родился в 1933 году в Свердловске. Карьеру режиссера начал в 1964 году после завершения работы на Свердловской киностудии и перехода в киностудию "Мосфильм". Над фильмами и телесериалами режиссер работал вместе со своим троюродным братом, Валерием Усковым.
Творческий дуэт известен по таким картинам, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве", "Ночные забавы", "Воровка", "Ермак", "Нина", "Сыщики", "Две судьбы", "Провинциалы", "Подари мне жизнь", "Сыщик без лицензии", "Под небом Вероны", "Паутина", "Капкан", "Ермоловы", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Женить миллионера!", "На солнечной стороне улицы", "Манна небесная", "Дело следователя Никитина", "Санта Лючия", "Любовь — не картошка", "Всем всего хорошего", "Дом с лилиями", "Смешная жизнь", "Выйти замуж за Пушкина", "Экспроприатор".
КультураУтраты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43При каких условиях работодатель может уволить мобилизованного работника
18:28Скончался режиссер Владимир Краснопольский
18:25Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за сбыт марихуаны
18:06Крым окунется в аномальные холода
17:27В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО
17:15Украинские диверсанты прорвались в район Полог Запорожской области
17:03Шторм обрушится на Крым в субботу
16:48Первый день референдума: как проходит голосование
16:16Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч
16:09Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области
15:19ВС России уничтожили почти 300 украинских военных самолетов
15:12В Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена
14:51Референдум, день первый: как голосуют беженцы в Крыму
14:4598-летний ветеран ВОВ Капитонов проголосовал на референдуме в Мелитополе
14:32Над Джанкоем предположительно сработала система ПВО
14:09В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов
13:29В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео
12:58ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и машины
12:55В Крыму хотят выделять участки всем участвующим в СВО крымчанам
12:27"Сегодня призван мой сын" – глава Крыма Аксенов
Лента новостейМолния