https://crimea.ria.ru/20220923/skonchalsya-rezhisser-vladimir-krasnopolskiy-1124605220.html

Скончался режиссер Владимир Краснопольский

Скончался режиссер Владимир Краснопольский - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Скончался режиссер Владимир Краснопольский

Российский и советский режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-ом году жизни, сообщает Союз кинематографистов Российской Федерации. РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T18:28

2022-09-23T18:28

2022-09-23T18:28

культура

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российский и советский режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-ом году жизни, сообщает Союз кинематографистов Российской Федерации.Владимир Краснопольский родился в 1933 году в Свердловске. Карьеру режиссера начал в 1964 году после завершения работы на Свердловской киностудии и перехода в киностудию "Мосфильм". Над фильмами и телесериалами режиссер работал вместе со своим троюродным братом, Валерием Усковым.Творческий дуэт известен по таким картинам, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве", "Ночные забавы", "Воровка", "Ермак", "Нина", "Сыщики", "Две судьбы", "Провинциалы", "Подари мне жизнь", "Сыщик без лицензии", "Под небом Вероны", "Паутина", "Капкан", "Ермоловы", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Женить миллионера!", "На солнечной стороне улицы", "Манна небесная", "Дело следователя Никитина", "Санта Лючия", "Любовь — не картошка", "Всем всего хорошего", "Дом с лилиями", "Смешная жизнь", "Выйти замуж за Пушкина", "Экспроприатор".

https://crimea.ria.ru/20220917/umer-rezhisser-priklyucheniy-sherloka-kholmsa-i-doktora-vatsona-maslennikov-1124536223.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, утраты