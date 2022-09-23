https://crimea.ria.ru/20220923/operativnaya-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124596440.html
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 338 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 204 595 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T10:16
2022-09-23T10:16
2022-09-23T10:16
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 338 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 204 595 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5379 человек.В Севастополе выявлено 59 случаев заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 76 лет.Всего в больницах региона развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 93 533 заболевших, выздоровели - 90 284.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 397 новых случаев COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 338 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 204 595 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент, за все время на стационарном лечении находились 61 740 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 416 человек, за весь период – 194 655", - говорится в сообщении.
Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5379 человек.
В Севастополе выявлено 59 случаев заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 76 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны четыре. На данный момент в больницах находятся 143 пациента, из них 134 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.
Всего в больницах региона развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 93 533 заболевших, выздоровели - 90 284.