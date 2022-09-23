https://crimea.ria.ru/20220923/operativnaya-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124596440.html

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 338 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 204 595 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T10:16

2022-09-23T10:16

2022-09-23T10:16

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 338 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 204 595 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5379 человек.В Севастополе выявлено 59 случаев заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 76 лет.Всего в больницах региона развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 93 533 заболевших, выздоровели - 90 284.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе