https://crimea.ria.ru/20220920/chast-kryma-vo-vtornik-ostalas-bez-vody--adresa-i-sroki-podklyucheniya-1124557512.html

Часть Крыма во вторник осталась без воды – адреса и сроки подключения

Часть Крыма во вторник осталась без воды – адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Часть Крыма во вторник осталась без воды – адреса и сроки подключения

Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T10:03

2022-09-20T10:03

2022-09-20T10:03

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за аварии на водоводе, в Симферополе в течение дня не будет воды по улицам Симферопольской, З. Рухадзе, Б. Хохлова, У. Громовой, Л. Шевцовой, Г. Родионова, С. Тюленина, а также на прилегающих улицах и переулках.В Джанкое до 14.00 без воды улицы Шмидта, Набережная, Новосадовая, четные стороны Проезжей, Керченской, переулки Керченский и Набережный.В Керчи до 15.00 ограничено водоснабжение поселка Аджимушкай.В Бахчисарайском районе до 17.00 без воды села Красный Мак и Каштан, в городе воды не будет до полудня по улицам Севастопольской, Затрубченко, Речной, частично по Ленина.Кроме того, частично без воды до трех часов дня алуштинское село Запрудное – улицы Лесная, Фонтанная, Заречная.В Ленинском районе до 17 часов отключение по улицам Чуба и Бондаренко в селе Новониколаевке, а также по улице Школьной в селе Ильичево.

https://crimea.ria.ru/20220919/v-simferopole-i-belogorskom-rayone-bolshe-sutok-ne-budet-vody-1124547420.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя