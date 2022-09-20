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Часть Крыма во вторник осталась без воды – адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Часть Крыма во вторник осталась без воды – адреса и сроки подключения
Часть Крыма во вторник осталась без воды – адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Часть Крыма во вторник осталась без воды – адреса и сроки подключения
Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T10:03
2022-09-20T10:03
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за аварии на водоводе, в Симферополе в течение дня не будет воды по улицам Симферопольской, З. Рухадзе, Б. Хохлова, У. Громовой, Л. Шевцовой, Г. Родионова, С. Тюленина, а также на прилегающих улицах и переулках.В Джанкое до 14.00 без воды улицы Шмидта, Набережная, Новосадовая, четные стороны Проезжей, Керченской, переулки Керченский и Набережный.В Керчи до 15.00 ограничено водоснабжение поселка Аджимушкай.В Бахчисарайском районе до 17.00 без воды села Красный Мак и Каштан, в городе воды не будет до полудня по улицам Севастопольской, Затрубченко, Речной, частично по Ленина.Кроме того, частично без воды до трех часов дня алуштинское село Запрудное – улицы Лесная, Фонтанная, Заречная.В Ленинском районе до 17 часов отключение по улицам Чуба и Бондаренко в селе Новониколаевке, а также по улице Школьной в селе Ильичево.
https://crimea.ria.ru/20220919/v-simferopole-i-belogorskom-rayone-bolshe-sutok-ne-budet-vody-1124547420.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Часть Крыма во вторник осталась без воды – адреса и сроки подключения

Где в Крыму не будет воды во вторник

10:03 20.09.2022
 
© Фото: pixabay.comКолонка
Колонка
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, из-за аварии на водоводе, в Симферополе в течение дня не будет воды по улицам Симферопольской, З. Рухадзе, Б. Хохлова, У. Громовой, Л. Шевцовой, Г. Родионова, С. Тюленина, а также на прилегающих улицах и переулках.
Красноперекопск очередь за питьевой водой - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 10:04
В Симферополе и Белогорском районе больше суток не будет воды
В Джанкое до 14.00 без воды улицы Шмидта, Набережная, Новосадовая, четные стороны Проезжей, Керченской, переулки Керченский и Набережный.
В Керчи до 15.00 ограничено водоснабжение поселка Аджимушкай.
В Бахчисарайском районе до 17.00 без воды села Красный Мак и Каштан, в городе воды не будет до полудня по улицам Севастопольской, Затрубченко, Речной, частично по Ленина.
Кроме того, частично без воды до трех часов дня алуштинское село Запрудное – улицы Лесная, Фонтанная, Заречная.
В Ленинском районе до 17 часов отключение по улицам Чуба и Бондаренко в селе Новониколаевке, а также по улице Школьной в селе Ильичево.
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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