https://crimea.ria.ru/20220913/zakharova-v-dvukh-slovakh-obyasnila-fantazii-zelenskogo-1124495187.html
Захарова в двух словах объяснила фантазии Зеленского
Захарова в двух словах объяснила фантазии Зеленского - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Захарова в двух словах объяснила фантазии Зеленского
Опубликованный во вторник офисом президента Украины Владимира Зеленского проект "о гарантиях безопасности" является "бизнес проектом". Такое мнение высказала... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T18:37
2022-09-13T18:37
2022-09-13T18:37
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
владимир зеленский (президент украины)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Опубликованный во вторник офисом президента Украины Владимира Зеленского проект "о гарантиях безопасности" является "бизнес проектом". Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.На Украине предложили подписать "Киевский договор о безопасности", гарантами которого по мнению украинских властей должны стать страны ЕС, Балтии, США и Турция. Проект предполагает иностранные инвестиции, передачу разведданных, ограничения на отмену антироссийских санкций и поставки оружия на Украину.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новый документ Киева двумя словами.Кроме того, авторы проекта обозначили неизменность курса Украины по вступлению в НАТО и Евросоюз. По их мнению, договор должны подписать США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Турция и Австралия, а также страны Северной, Центральной, Восточной Европы и Прибалтики. Также Украина хочет, чтобы дополнительные региональные соглашения по безопасности в Черном море были подписаны с Турцией, Болгарией и Румынией.
https://crimea.ria.ru/20220913/es-za-mirnye-peregovory-po-ukraine-no-reshat-dolzhen-kiev---borrel-1124494577.html
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, владимир зеленский (президент украины), политика
Захарова в двух словах объяснила фантазии Зеленского
Захарова объяснила фантазии Зеленского о "гарантиях безопасности" двумя словами
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Опубликованный во вторник офисом президента Украины Владимира Зеленского проект "о гарантиях безопасности" является "бизнес проектом". Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На Украине предложили подписать "Киевский договор о безопасности", гарантами которого по мнению украинских властей должны стать страны ЕС, Балтии, США и Турция. Проект предполагает иностранные инвестиции, передачу разведданных, ограничения на отмену антироссийских санкций и поставки оружия на Украину.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новый документ Киева двумя словами.
"Бизнес проект", — ответила Захарова на вопрос "РИА Новости Крым" о том, что из себя представляет новый проект о "гарантиях безопасности Украины".
Кроме того, авторы проекта обозначили неизменность курса Украины по вступлению в НАТО и Евросоюз. По их мнению, договор должны подписать США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Турция и Австралия, а также страны Северной, Центральной, Восточной Европы и Прибалтики. Также Украина хочет, чтобы дополнительные региональные соглашения по безопасности в Черном море были подписаны с Турцией, Болгарией и Румынией.